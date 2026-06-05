Первый «собственный» суперкар Brabus — 1000 «лошадок» не на основе «Мерседеса»

На итальянском озере Комо компания Brabus представила машину, которую глава одного из самых известных немецких тюнинг-ателье ждал ещё со времён, когда его сын делал первые шаги. Бодо Бушман не дожил до её появления — но компания, которую он создал, исполнила его давнюю мечту и назвала её просто: Bodo.

Боттропское ателье Brabus строит мощнейшие версии «Мерседесов» с 1977 года, и за эти почти полвека через их руки прошли сотни лимитированных серий — от заряженных седанов до бронированных внедорожников. Но настоящего «собственного» суперкара у Brabus никогда не было. По словам нынешнего владельца компании Константина Бушмана, идея такого автомобиля сопровождала его отца на протяжении почти 20 лет — и теперь она наконец стала металлом, карбоном и звуком 12 цилиндров.

Brabus Bodo — вид спереди Фото: Brabus

«Почти 50 лет назад мой отец решил открыть собственное дело. Его страсть — это то, что построило Brabus, — рассказал Константин Бушман на презентации в рамках FuoriConcorso. — Но был один автомобиль, о котором он часто говорил и который в итоге так и не смог воплотить. Сегодня мы чтим его наследие, наконец воплощая эту мечту в жизнь. И, разумеется, она может носить только одно имя: Bodo».

Brabus давно вышел за границы простого тюнинг-ателье. Фирменное подразделение Brabus Classic уже много лет занимается реставрацией классических автомобилей, а с 2024 года компания фактически строит собственные машины. Например, немцы превратили серийный родстер Mercedes-AMG SL 63 S E Performance в стильный трёхдверный универсал Brabus Rocket GTS. По аналогичном рецепту создан и Bodo.

Brabus Bodo — вид сбоку Фото: Brabus

Платформой для Brabus Bodo послужил суперкар Aston Martin Vanquish последнего поколения, что стало иллюстрацией расширившейся сферы интересов ателье, которое изначально бралось исключительно за Mercedes-Benz, а в последние годы обращает своё внимание и на модели других брендов.

В основе нового купе — алюминиевый монокок, на который навешены кузовные панели из высокопрочного углепластика. Купе получилось по-настоящему низким и широким: длина — 5062 мм, ширина — 2027 мм, высота — всего 1305 мм. Снаряжённая масса — 1774 кг, что для машины таких габаритов и с 12-цилиндровым мотором показатель отличный. Распределение по осям почти эталонное: 50,2% спереди и 49,8% сзади.

Brabus Bodo — вид сзади Фото: Brabus

Скульптурный силуэт с широкими «плечами» сформирован карбоновыми панелями, которые полностью оригинальные, включая крышу, её стойки и задние боковые окошки. Машина получила полностью новую светодиодную оптику, в очертаниях которой угадываются отсылки к фарам современных «Мерседесов», тогда как многосекционные фонари — по семь отдельных светодиодных модулей с каждой стороны и светящаяся надпись Brabus — абсолютно уникальные.

Активная аэродинамика тоже на месте, причём настоящая, а не декоративная — задний спойлер выдвигается, подстраиваясь под скорость и угол атаки. Под сильным торможением на скорости выше 140 км/ч он мгновенно встаёт вертикально и превращается в воздушный тормоз для более эффективного замедления. На крышке багажника по центру угадывается ещё и фирменный «плавник», работающий на курсовую устойчивость в верхнем диапазоне скоростей. По обе стороны от диффузора — по два прямоугольных выхлопных патрубка, напечатанных на 3D-принтере из титана.

Brabus Bodo Фото: Brabus

Автомобиль получил созданные специально для Bodo покрышки Continental SportContact 7 Force на 21-дюймовых колёсах Brabus Monoblock Z-GT Shadow Edition, которые скрывают карбон-керамические тормоза. Возможность эффективно и безопасно замедляться для машины критически важна, потому что заявленный разгон с места до 100 км/ч занимает 3,0 секунды, 200 км/ч на спидометре появятся через 8,5 секунды после старта, а 300 км/ч — через 23,9 секунды. Максимальная скорость электронно ограничена 360 км/ч, хотя резина рассчитана на 370 км/ч.

Такую динамику обеспечивает 5,2-литровый V12 ручной сборки с двумя турбонагнетателями. Подобный агрегат ставится на Vanquish, но немецкие специалисты мотор форсировали (в том числе за счёт новых турбин, спортивной выхлопной системы и фирменного блока управления) с базовых для агрегата 835 л. с. и 1000 Нм до 1000 л. с. и 1200 Нм!

Под капотом Brabus Bodo Фото: Brabus

Вероятно, доработана и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, чтобы выдерживать возросшую нагрузку, но информации об этом Brabus не предоставил. Зато известно, что один из самых мощных 12-цилиндровых автомобилей остался заднеприводным.

Подвеска выполнена с использованием двойных поперечных рычагов спереди и по многорычажной схеме сзади, а от Aston Martin подвеску модели Bodo отличает использование компонентов KW. Предусмотрена система подъёма передней и задней частей кузова примерно на 25 мм для преодоления лежачих полицейских и пандусов парковок — на скорости свыше 45 км/ч машина автоматически опускается обратно в нормальное положение. Всё это делает гиперкар Brabus вполне приспособленным для повседневной эксплуатации.

Brabus Bodo Фото: Brabus

Водителю на выбор предложены пять режимов — Wet, GT, Sport и Sport+, Individual — настройки работы двигателя, коробки передач, рулевого управления и подвески. Никуда не делся и широкий набор электронных ассистентов водителя, которые полагаются британской двухдверке.

Cалон почти такой же, как у Aston Martin Vanquish, но с характерными «мерседесовскими» круглыми дефлекторами вентиляции, обивкой из чёрной кожи и алькантары, декором из углепластика. На спинках всех четырёх сидений вышит силуэт самого Brabus Bodo, а на дверях — автограф Бодо Бушмана. Вся обивка имеет фирменную ромбовидную прострочку, которая также идёт по покрытому кожей полу, коврикам и в багажнике.

Рулевое колесо и салон Brabus Bodo Фото: Brabus

В комплекте с автомобилем владельцу полагаются кожаные брелки в тон салона и фирменная кожаная сумка выходного дня Brabus Weekender, тоже подобранная под оформление интерьера. Каждая машина получает цифровой паспорт на основе технологии в блокчейне, разработанный в партнёрстве с Aura Blockchain Consortium — той самой, что обслуживает LVMH и Prada. Паспорт «вшит» в специальную табличку в багажнике и подтверждает оригинальность Brabus Bodo.

Тираж нового Brabus Bodo — ровно 77 машин на весь мир: отсылка к 1977 году, когда Бодо Бушман зарегистрировал собственный бизнес. Эта же «77» нанесена на крышку багажника под задним стеклом — деталь, которую заметят только посвящённые. Базовая цена — € 1 млн без учёта НДС, а каждый автомобиль будет собираться индивидуально под пожелания заказчика, что потенциально способно увеличить конечную стоимость.

Сиденья Brabus Bodo Фото: Brabus

Brsbus Bodo выглядит редким случаем, когда тюнинг-ателье из Боттропа отказалось от своей привычной роли «доработчика» Mercedes-Benz и вышло на территорию, где обычно играют автопроизводители вроде Pagani, Koenigsegg и прочих создателей уникальных автомобилей по персональным заказам. Окажется ли удачным этот эксперимент Brabus — покажет время.