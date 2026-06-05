Безумный Гран-при Монако: финишировали трое, Шумахер — в стене на первом круге

Гонка в Монте-Карло в 1996-м — один из главных провалов Михаэля и огромная потеря для Хилла.

В предстоящий уикенд в Монте-Карло состоится очередной Гран-при Монако — гонка, которая одновременно считается самой престижной и самой скучной в календаре Формулы-1. Впрочем, порой и в Монако заезды получаются насыщенными и непредсказуемыми. Как, например, в 1996 году, когда до конца дистанции добрались лишь трое пилотов, а победу одержала команда из группы середняков.

В преддверии 83-го Гран-при Монако вспоминаем сумасшедшую гонку 30-летней давности.

Шестеро выбыли до конца первого круга

Уикенд в Монте-Карло начинался как обычно, если не считать небольшого инцидента в квалификации. Только что перешедший в «Феррари» Михаэль Шумахер, завершив финальную попытку, на полсекунды превзошёл лидера чемпионата Деймона Хилла и на радостях не заметил, что позади атакует Герхард Бергер.

На выходе из тоннеля австрийцу пришлось экстренно тормозить, и в шикану его «Бенеттон» влетел задом наперёд. Михаэль после сессии извинился перед Бергером за блокировку, но «Бенеттон» всё равно подал протест на действия немца — его, впрочем, отклонили, и Шумахер сохранил за собой поул-позицию — вторую кряду.

А вот в день гонки погода была пасмурной. После утренней разминки пошёл сильный дождь, и организаторы даже провели дополнительный 15-минутный уорм-ап, чтобы пилоты освоились в новых условиях. Гонщики осторожничали, однако без аварий всё равно не обошлось: разбили машины Мика Хаккинен и Андреа Монтермини.

Дэвид Култхард в шлеме Михаэля Шумахера Фото: Paul-Henri Cahier/Getty Images

Если у «Макларена» был запасной болид для финна, то у скромной «Форти» запчастей для Монтермини не осталось, и Андреа на стартовую решётку так и не вышел. Так ещё до старта заезда пелотон сократился до 21 машины. Проблемы также возникли у Дэвида Култхарда: его шлем запотевал, и пришлось одолжить новый — с двойным визором — у Михаэля Шумахера.

За полчаса до старта дождь прекратился, но трасса была мокрой, и почти все пилоты стартовали на дождевых шинах. Когда погасли огни светофора, лучше всех разогнался Деймон Хилл — лидер «Уильямса» ещё до первого поворота опередил Шумахера и возглавил заезд.

Тем временем в глубине пелотона начались потери. Йос Ферстаппен стартовал на сликах и уже в первом повороте соскользнул в отбойник. После контакта на выходе из «Сент-Дево» сошли Джанкарло Физикелла и Педро Лами, вскоре после этого пытавшийся угнаться за Хиллом Шумахер поскользнулся на поребрике в «Портье» и влетел в заграждения, а перед «Раскассом» развернуло Рубенса Баррикелло.

Середняки сражаются за подиум

Трасса оставалась очень скользкой, и на третьем круге в повороте «Табак» в стену врезался Укё Катаяма, а на шестом выбыл из борьбы Рикардо Россетт, которого, как и Баррикелло, развернуло в «Раскассе». На шестом круге круге из-за проблем с трансмиссией сошёл и третий бразилец — Педро Диниц. В гонке к этому моменту осталось лишь 13 болидов.

В лидерах закрепился Деймон Хилл, который на 16 секунд оторвался от гонщиков «Бенеттона» Жана Алези и Герхарда Бергера. У последнего, правда, начала барахлить трансмиссия, и на девятом круге он свернул на пит-лейн и сошёл с дистанции. На третью строчку вышел Эдди Ирвайн, который уже полминуты проигрывал Алези и сдерживал остальных.

Активнее всех Ирвайна прессинговал Хайнц-Харальд Френтцен, который блестяще стартовал, отыграв сразу четыре позиции. На 18-м круге немец оказался слишком близко к Ирвайну и на выходе из первого поворота коснулся его машины. Итог — сломанное переднее антикрыло и внеплановый пит-стоп. Четвёртое место перешло к Култхарду.

Гран-при Монако 1996 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Ситуация в гонке стала стабилизироваться, а асфальт активно высыхал — пилоты готовились переходить на слики. Первым на пит-лейн на 28-м круге свернул Хилл, за ним тут же отправились Ирвайн, Панис и Брандл. В «Бенеттоне» тем временем мешкали — Алези остановился двумя кругами позже, и это стоило ему восьми секунд.

Трасса оставалась ещё сырой и прохладной, и на 31-м круге в «Массне» развернуло Брандла, который шёл на седьмой позиции. Увереннее всех в таких условиях чувствовал себя Панис. Оливье за счёт раннего пит-стопа отыграл сразу три строчки, поднялся на четвёртое место и стремительно догонял Ирвайна.

Уже через пару кругов французский гонщик «Лижье» был на хвосте у «Феррари» и активно прессинговал Эдди. На 36-м круге Панис увидел шанс и бросился в атаку внутри «Лёвса». Ирвайн попытался отбиться, однако поздно заметил соперника, заблокировал колёса и после контакта уткнулся в отбойник. Ирландец продолжил гонку, но после визита в боксы отстал от лидеров на круг.

Сход лидера. Даже двух

Хилл тем временем уверенно возглавлял заезд и на 26 секунд опережал Алези, однако на 41-м круге двигатель «Рено» в тоннеле приказал долго жить — дымящийся «Уильямс» припарковался на обочине. Новым лидером стал Алези, причём на вытекшем из «Уильямса» масле развернуло Паниса. До этого Оливье понемногу догонял Жана, но теперь уступал ему более полуминуты.

Всё складывалось в пользу Алези, который в предыдущем сезоне одержал свою первую победу, а теперь должен был во второй раз подняться на вершину подиума. Однако на 60-м круге француза постигла участь Хилла — на «Бенеттоне» возникли проблемы с подвеской, и Алези сошёл с дистанции. На первое место вышел Панис, за ним расположились Култхард и Херберт.

На трассе осталось лишь восемь машин, но потери продолжились. На 67-м круге Жак Вильнёв поспешил при обгоне отставшего на несколько кругов Луки Бадоера и врезался в заднюю часть «Форти». Для обоих гонка закончилась. А на 71-м в «Портье» развернуло Ирвайна — и в него врезались Сало и Хаккинен, которые не увидели за отбойниками застывшую «Феррари».

Оливье Панис на Гран-при Монако 1996 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

До финиша оставались считаные круги, а борьбу продолжали лишь четыре пилота: Панис лидировал, но буквально в паре секунд от него шёл Култхард. К тому же вновь начал накрапывать дождь. В итоге Дэвид решил не рисковать — он отпустил «Лижье», и Оливье Панис раньше всех пересёк линию финиша, одержав свою первую победу в Формуле-1.

Дэвид Култхард увидел клетчатый флаг вторым, а третье место занял Джонни Херберт. В гонке также оставался Хайнц-Харальд Френтцен, который после дуэли с Ирвайном отстал на круг, но немец на последнем круге свернул в боксы. Таким образом, до финиша добрались лишь три машины — беспрецедентный случай в истории Формулы-1.

По правилам Формулы-1, преодолевшие 90% дистанции пилоты считаются классифицировавшимися – таким образом, Френтцен, Сало и Хаккинен, не добравшиеся до финиша, всё равно набрали очки. А вот Хилл, Вильнёв, Шумахер и Алези, занимавшие четыре первые строчки в общем зачёте, остались с нулями.

Историческая победа Паниса

Для Паниса эта победа так и осталась единственной в Формуле-1. Кроме того, это была последняя победа в истории «Лижье», которая со следующего года превратится в «Прост Гран-при». В 1997-м Панис дважды поднимется на подиум, но после аварии в Канаде пропустит половину сезона и уже не получит шанса на победу.

Деймон Хилл, несмотря на упущенную не по своей вине победу, в конце сезона превзойдёт Жака Вильнёва и станет чемпионом мира, однако потеряет место в «Уильямсе» и перейдёт в «Эрроуз», одну из слабейших команд чемпионата. Шанса выиграть Гран-при Монако, в котором его отец Грэм побеждал пять раз, у Деймона больше не будет.

Култхард, Панис и Херберт на подиуме Гран-при Монако 1996 года Фото: Harry Melchert/Getty Images

Жан Алези больше не одержит ни одной победы в Формуле-1. Француз будет выступать за «Бенеттон» до конца 1997 года, а затем перейдёт в «Заубер» и больше не получит шанса за рулём машины топ-команды.

Для Михаэля Шумахера тот Гран-при Монако стал одним из главных провалов в карьере, но уже через две недели немец одержит блестящую победу в дождевом Гран-при Испании и впервые поднимется на вершину подиума в комбинезоне «Феррари». Уже со следующего года двукратный на тот момент чемпион мира включится в борьбу за третий титул…