Супербитва за поул в Монако! Юнец из «Мерседеса» опять победил, Леклер сломал подвеску

«Феррари» называли фаворитами, а в итоге «Скудерия» не попала на первый ряд.

В Формуле-1 нет другой гонки, в которой квалификация имела бы такое же значение, как на Гран-при Монако. На фоне того, как трудно обгонять на узких и извилистых улицах Монте-Карло, поул-позиция здесь — это уже половина успеха. Причём на фоне необычного характера трассы в этот уикенд изменилась расстановка сил: в пятничных тренировках доминировали гонщики «Феррари». Впрочем, к субботе «Мерседесу» удалось прибавить, и кто в итоге окажется сильнее в квалификации, предсказать было невозможно.

Q1. Бортолето смешал всем карты

В первом сегменте преимущество осталось за «Феррари» — Шарль Леклер на 0,2 секунды опередил Макса Ферстаппена и более 0,3 привёз Андреа Кими Антонелли. Джордж Расселл при этом столкнулся с проблемами и не мог собрать чистый круг — во второй сегмент он прошёл лишь с восьмой позиции, уступив также гонщикам «Макларена» и Нико Хюлькенбергу.

Тем временем в нижней части таблицы развернулась борьба сразу нескольких команд. Поначалу в зоне вылета вместе с представителями «Кадиллака» и «Астон Мартин» оказались гонщики «Альпин», однако Колапинто и Гасли сумели прибавить, и под конец сегмента из топ-16 выпали Берман с Сайнсом.

В тот момент, когда Оливер и Карлос находились на быстрых кругах, в шикане после тоннеля возникли проблемы у Габриэла Бортолето. Бразилец коснулся внутреннего заграждения и с погнутой подвеской врезался в отбойник. Судьи выбросили красные флаги. Для Бортолето квалификация была на этом окончена, а у остальных пилотов ещё оставалось время уйти на одну попытку — до клетчатого флага оставалось чуть более двух минут.

Как только пит-лейн открыли, пилоты отправились на решающие попытки. Берман улучшил своё время, но допустил небольшое скольжение в «Бассейне» и остался среди аутсайдеров. А вот Сайнс поднялся на 10-ю строчку и отправил на 17-е место Окона, который прибавить не смог. 18-м квалифицировался Перес, Берман занял 19-е место, Боттас — 20-е, а замкнули протоколы гонщики «Астон Мартин» — Алонсо в очередной раз превзошёл Стролла.

Q2. Борьба за последнюю путёвку

Во второй части квалификации картина несколько изменилась. На первой строчке теперь оказался Ферстаппен, опередивший Антонелли на 0,2 секунды. Здорово смотрелся и Хаджар, показавший третье время, а вот Леклер теперь был лишь четвёртым. Продолжились проблемы и у Расселла: Джордж оказался самым медленным среди пилотов топ-команд. Впрочем, даже с таким темпом Джордж уверенно прошёл в Q3 с восьмого места.

На девятой строчке расположился Лиам Лоусон, показавший очень неплохое время. Новозеландец ещё до клетчатого флага вернулся в боксы, а остальным оставалось бороться за последнюю оставшуюся путёвку в финал. Её в итоге забрал Пьер Гасли — как ни старались пилоты «Уильямса», дотянуться до француза им не удалось. Албон остался 11-м, Сайнс — 12-м.

13-е место занял Нико Хюлькенберг — и для «Ауди», которая на протяжении всего уикенда демонстрировала довольно высокий для себя темп и рассчитывала побороться в третьем сегменте, этот результат явно стал разочарованием. 14-м квалифицировался Франко Колапинто — впервые после этапа в Японии аргентинец уступил Гасли.

Самым медленным во втором сегменте оказался Арвид Линдблад — новичок не смог с ходу освоиться на сложной уличной трассе и проиграл Лоусону почти 0,8 секунды. 16-я же позиция осталась за Бортолето, которому после аварии в первом сегменте не на чем было выступать.

Q3. Три пилота — в борьбе за поул

В финале квалификации первым на быстрый круг ушёл Оскар Пиастри, однако вскоре австралийца превзошли Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон, а затем свой круг проехал Андреа Кими Антонелли: 1:12.375 — и лидер чемпионата расположился на промежуточном поуле. Ближе всех к итальянцу оказался Макс Ферстаппен — нидерландец уступил 0,001 секунды.

Хэмилтон после первых попыток оказался третьим, а Леклер из-за помарки в «Массне» вовсе бросил круг. Впрочем, у Шарля оставался лишний комплект «софта», и пока остальные готовились к финальным попыткам, монегаск вернулся на чистую трассу. Леклер установил рекорд второго сектора и превзошёл время Антонелли на 0,024 секунды — 1:12.351.

Леклер недолго держался на первой строчке — сначала Ферстаппен опередил монегаска на четверть секунды, а затем на промежуточный поул вернулся Антонелли, который проехал на 0,043 секунды быстрее Макса. У Леклера оставалось время на ещё один быстрый круг — Шарль шёл с улучшением, но в «Табаке» «Феррари» монегаска занесло, и после удара о стену задним колесом пилот бросил атаковать.

Поул в итоге завоевал Антонелли, Ферстаппен занял второе место, а на третью строчку в последней попытке прорвался Хэмилтон. Леклер, проехавший лишь один быстрый круг, занял четвёртое место, опередив Хаджара, а Расселл так и не смог найти темпа и квалифицировался только шестым.

Не произошло чуда и в стане «Макларена»: Пиастри показал седьмое время, а Норрис бросил последнюю попытку и расположился на восьмой строчке. Позади топ-команд лучшим стал Пьер Гасли — француз опередил Лиама Лоусона почти на 0,2 секунды и занял девятое место, предоставив новозеландцу 10-ю строчку.

Гран-при Монако стартует в воскресенье, 7 июня, в 16:00 мск.