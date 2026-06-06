Что с бывшим фаворитом сезона Ф-1?! Выглядит просто беспомощно

Перед Гран-при Монако многие называли фаворитом «Феррари», и в пятницу машины из Маранелло и правда задавали темп. Правда, к субботе скорость нашлась и у «Мерседеса», и в итоге Андреа Кими Антонелли завоевал уже четвёртый поул в сезоне. При этом напарник итальянца Джордж Расселл занял лишь шестое место — это худший результат британца в этом году. И не то чтобы Расселлу помешал какой-то форс-мажор — Джордж во всех сегментах выглядел откровенно слабо и проигрывал Антонелли не менее 0,4 секунды.

Что вообще происходит с британцем, которого перед стартом сезона называли главным претендентом на чемпионский титул?

Проблемы в Монако

Уикенд в Монако начинался для Расселла относительно неплохо — во второй сессии свободных заездов Джордж опередил Антонелли на десятую с небольшим и показал четвёртое время. Однако уже в субботу что-то изменилось: в финальной тренировке Кими сумел прибавить и опередил гонщиков «Феррари» на солидные 0,3 секунды — при том что даже не закончил свой лучший круг. Расселл же так и остался четвёртым, а времени Антонелли проиграл три четверти секунды.

Со стартом квалификации дела пошли ещё хуже. В первом сегменте Расселл был только восьмым и проиграл Антонелли более 0,6 секунды. Во второй части сессии Джордж был на 0,53 секунды медленнее Кими и вновь не сумел подняться выше восьмой строчки. В финале британец смог чуть-чуть прибавить и опередить гонщиков «Макларена», но всё равно уступил Антонелли 0,4 секунды и занял лишь шестое место. На протяжении всей сессии Расселл не мог собрать чистый круг, чуть ли не в каждой попытке то тут, то там машина начинала скользить. И в Монако, где трасса со всех сторон окружена стенами, это сильно бьёт по уверенности пилота.

Расселл в квалификации в Монако Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Если бы я знал, куда исчез темп, то не оказался бы так низко, — сказал после квалификации Джордж. — Начало сезона было лёгким — каждый круг в тренировках и квалификациях позволял быть первым, в крайнем случае — вторым. В последних трёх гонках ничего подобного и близко не было. Даже в Канаде нужно было очень постараться, чтобы показать хорошее время. Тогда мне это удалось — в том числе благодаря тому, что немного повезло оказаться на трассе в нужный момент. А теперь я здесь, и, если честно, не знаю почему.

Машины этого года не так подходят моему стилю пилотирования, как прошлогодние. У нас с Кими разные стили пилотирования, и эти машины идеально ему соответствуют. Мне нужно адаптироваться, и я изо всех сил стараюсь. И я не знаю, почему в начале сезона всё было так легко. Я сбит с толку».

Позднее во время пресс-подхода в паддоке Расселл подробнее рассказал о разнице с Антонелли. «Речь о том, как пилотаж влияет на шины и Кими удаётся вывести их в более оптимальный диапазон. Из-за этого на протяжении круга у него лучше баланс и ему проще находить скорость. И да, я пока не знаю, почему так происходит, — сказал Джордж. — У меня есть некоторые идеи. Но я пилотировал так всю свою жизнь, а теперь по каким-то причинам это не работает. В прошлом году Кими пытался вести машину в моём стиле, и у него это тоже не сработало. Это не оправдание, это реальность. Теперь мне нужно либо больше работать с командой, чтобы подстроиться под новые шины и шасси, или найти другие настройки».

Дело в Антонелли?

Из слов Расселла следует, что проблемы начались у него в Майами — и в тот раз Джордж впервые в сезоне по чистому темпу проиграл Антонелли. Тогда британец объяснял проигрыш тем, что ему не подходит трасса вокруг «Хард Рок Стэдиум» — на ней он, напомним, и в 2025-м уступал Кими. В Канаде каких-то особенных проблем со стороны не было видно — Расселл уверенно отбился от Антонелли в спринте, а в основной гонке, пусть и промахивался не раз в шпильке, шёл впереди, когда сломалась машина.

Таких сложностей, с которыми Расселл столкнулся в Монако, у него в этом году ещё не было. Даже в Майами Джордж не выглядел настолько беспомощно. Это, впрочем, можно объяснить характером трассы — Монте-Карло не прощает ошибок, и, если шины работают неоптимально, гонщик не может доверять машине и атаковать в полной мере. При этом в Q3 Расселл был ближе к Антонелли, чем в первых сегментах или утренней тренировке. Какой-никакой прогресс всё же был.

Антонелли и Расселл на Гран-при Китая Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Расселл при этом отмечает, что испытывал проблемы с балансом и на первых этапах — просто они не сказывались на результатах. Не исключено, что в тот момент Антонелли просто не чувствовал той уверенности, которую обрёл после первых побед в Гран-при. Кими, напомним, угодил в аварию в третьей тренировке в Мельбурне, а также постоянно терял позиции на стартах. В тот момент Антонелли, вероятно, действовал аккуратнее. Теперь же итальянец освоился в кокпите и готов выжимать из него максимум. Есть, правда, и другие объяснения проблемам Расселла. Они, впрочем, лежат в плоскости конспирологии.

Некоторые полагают, что в «Мерседесе» специально задвигают Джорджа на второй план, чтобы чемпионом стал Антонелли, протеже главы команды Тото Вольфа, а потом британца заменил бы Макс Ферстаппен. Кто-то даже напоминает, что президент Формулы-1 Стефано Доменикали — соотечественник Кими. Едва ли это имеет что-то общее с действительностью. Было видно, как скользит машина Расселла в квалификации, и специально отправлять гонщика на трассу в Монако на разбалансированном болиде – это всё равно, что подстроить аварию. Объяснения самого Расселла звучат убедительнее, да и сезон пока не на той стадии, чтобы в борьбе за титул разбрасываться собственными пилотами.

У Расселла нет времени

После схода в Канаде отставание Расселла в общем зачёте достигло 43 очков. На фоне того, что в Монако сложно обгонять, трудно представить, что Джордж со своей шестой позиции поднимется выше третьего места. Таким образом, если Антонелли победит — что непременно произойдёт, если Кими устоит впереди на старте и не возникнет форс-мажора — его преимущество перевалит за 50 очков. Это ещё не катастрофа — за оставшиеся 16 гонок можно отыграть и такое отставание. Однако для этого нужно быть быстрее Антонелли, а вот это у Расселла как раз и не получается.

В прошлом году в «Макларене» возникла похожая ситуация. В начале сезона Норрису управлять болидом было труднее, чем Пиастри, и позднее инженеры немного изменили болид Ландо. После этого, даже существенно отстав от напарника в чемпионате, британец вернул уверенность, перехватил инициативу ближе к концу сезона, а в Абу-Даби завоевал чемпионский титул. Будут ли в «Мерседесе» переделывать машину, чтобы Расселлу будет проще? Не факт, если учитывать, какое у «Серебряных стрел» преимущество в Кубке конструкторов.

Расселл во время тренировки в Монако Фото: Peter Fox/Getty Images

Вопрос также в том, сможет ли Расселл, как Норрис в прошлом году, вернуть уверенность в собственных силах. Вместе с отставанием в чемпионате растёт и психологическое давление, которое испытывает Джордж. К тому же, как и в случае с Ландо, Расселл не может не думать, что этот сезон может быть его единственным шансом на чемпионство — кто даст гарантию, что в 2027-м «Мерседес» останется доминирующей силой? Пока британец не может разобраться с балансом машины, любая попытка опередить Антонелли — это риск аварии. А позволить себе ещё один сход Расселл уже не может.

Есть некая ирония в том, что Джордж, который в начале сезона громче всех нахваливал новые машины, теперь утверждает, что это шасси не очень ему подходит. Тогда Расселл считался в паддоке главным претендентом на чемпионство. Даже после потери лидерства в чемпионате казалось, что проблемы Джорджа временные. Но теперь видно, что они подзатянулись, а статус фаворита сезона плавно перешёл к Антонелли. Пока что, впрочем, борьба за титул не проиграна, и даже вероятная победа Кими в воскресенье этого не изменит. Но момент для поклонников Расселла (если таковые вообще существуют) настал довольно тревожный.