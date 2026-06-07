Победит ли в Монте-Карло сенсационный лидер Формулы-1? Гран-при Монако — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Юный воспитанник «Мерседеса», лидер общего зачёта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли вырвал поул-позишен у Макса Ферстаппена, и теперь у него есть отличный шанс на победу на знаменитой уличной трассе в Монте-Карло. Если итальянец удержит лидерство на старте и далее уверенно проведёт гонку, то Кими одержит уже пятую победу в сезоне подряд и ещё упрочит лидерство в общем зачёте! И это на фоне слабой скорости Джорджа Расселла, стартующего лишь шестым. Или Кими всё-таки смогут помочь Ферстаппен либо стартующий с третьей позиции Льюис Хэмилтон, чья «Феррари» обычно блестяще проезжает первые метры дистанции?
Главные события Гран-при Монако и гонок поддержки Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.
Ф-3: первая победа Бадоера
Брандо Бадоер пересекает линию финиша и одерживает первую победу в Формуле-3! Тоефиль Наэль занимает второе место, Фредди Слейтер финиширует третьим.
Уго Угочукву сохраняет за собой четвёртую позицию, Эрнесто Ривьера, который в этот уикенд дебютировал в Формуле-3, занимает пятое место, шестое место остаётся за Бруно дель Пино, следом финишируют Алессандро Жьюсти, Педро Клеро, Джеррард Си и Ноа Стрёмстед.
Гонка Формулы-3 (топ-10):
1. Брандо Бадоер (Rodin Motorsport) — 27 кругов.
2. Теофиль Наэль (Campos Racing) +0.5 сек.
3. Фредди Слейтер (Trident) +17.2.
4. Уго Угочукву (Campos Racing) +17.9.
5. Эрнесто Ривьера (Campos Racing) +21.9.
6. Бруно дель Пино (Van Amersfoort Racing) +22.8.
7. Алессандро Жьюсти (MP Motorsport) +23.5.
8. Педро Клеро (Rodin Motorsport) +26.1.
9. Джеррард Си (DAMS Lucas Oil) +27.4.
10. Ноа Стрёмстед (Trident) +27.7.
Слейтер оторвался на секунду с небольшим от Угочукву, в то время как сам Уго по-прежнему под прессингом Ривьеры, дель Пино и Жьюсти. 23 круга позади.
Угочукву и Ривьера
Фото: Кадр из трансляции
23/27: 1 Бадоер — 2 Наэль — 3 Слейтер — 4 Угочукву — 5 Ривьера — 6 дель Пино — 7 Жьюсти — 8 Клеро — 9 Си — 10 Стрёмстед.
Позади 16 кругов гонки, и разрывы в группе лидеров увеличились. Бадоер теперь на две секунды опережает Наэля, а тот «везёт» Слейтеру уже более трёх секунд. Сам Слейтер оторваться от Угочукву, Ривьеры и дель Пино пока не может.
Слейтер, Угочукву и Ривьера
Фото: Кадр из трансляции
10 кругов гонки позади. Бадоер немного потерял преимущество, теперь Наэль, Слейтер и Угочукву идут в зоне DRS позади лидера. Впрочем, до непосредственных атак дело пока не доходит.
Брандо Бадоер возглавляет пелотон
Фото: x.com/formula3
10/27: 1 Бадоер — 2 Наэль — 3 Слейтер — 4 Угочукву — 5 Ривьера — 6 дель Пино — 7 Жьюсти — 8 Клеро — 9 Си — 10 Стрёмстед.
Сейфти-кар возвращается в боксы в конце четвёртого круга, гонка продолжается в боевом режиме. Бадоер лидирует, Слейтер прессингует Наэля в борьбе за второе место.
05/27: 1 Бадоер — 2 Наэль — 3 Слейтер — 4 Угочукву — 5 Ривьера — 6 дель Пино — 7 Жьюсти — 8 Клеро — 9 Си — 10 Стрёмстед.
Столкновение Туукки Тапонена и Мацея Гладыша в «Раскассе»! На трассу выезжает автомобиль безопасности.
Столкновение Тапонена и Гладыша
Фото: x.com/formula3
Гладыш атаковал Тапонена по внутренней траектории, места двум пилотам не хватило, а Туукка оказался в отбойнике. У Гладыша повреждено переднее антикрыло, он сворачивает в боксы.
Стартовала гонка Формулы-3! Бадоер стартовал лучше Наэля и ещё до первого поворота вырвался в лидеры. Следом идут Слейтер, Угочукву, Ривьера и дель Пино.
Старт гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
01/27: 1 Бадоер — 2 Наэль — 3 Слейтер — 4 Угочукву — 5 Ривьера — 6 дель Пино — 7 Жьюсти — 8 Клеро — 9 Си — 10 Стрёмстед.
Приветствуем всех поклонников автоспорта перед большим гоночным днём в Монако. Сегодня нас ждёт Гран-при Монако — шестой этап Формулы-1, однако сначала пройдут гонки поддержки, и мы начинаем с заездов Формулы-3.
С поул-позиции стартует пилот «Кампоса» Теофиль Наэль, первый ряд с ним разделит Брандо Бадоер из «Родена». Следом стартуют протеже «Ауди» Фредди Слейтер и лидер общего зачёта Уго Угочукву. При этом ближайший преследователь Угочуквы — Бруно дель Пино — начнёт заезд лишь с седьмой позиции.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Кроме того, отметим, что Хию Ямакоси, который накануне первым пересёк линию финиша в спринте, был дисквалифицирован: инженеры установили рычаги передней подвески наоборот (левый стоял с правой стороны, правый — с левой), и судьи сочли, что это нарушает технический регламент. Победителем в итоге стал Джерард Си.