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Формула-1, Гран-при Монако Ф-1 7 июня 2026 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Победит ли в Монте-Карло сенсационный лидер Формулы-1? Гран-при Монако — LIVE
Дмитрий Захарченко
Гран-при Монако Формулы-1 — LIVE
Комментарии
Старт гонки в Княжестве — в 16:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Юный воспитанник «Мерседеса», лидер общего зачёта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли вырвал поул-позишен у Макса Ферстаппена, и теперь у него есть отличный шанс на победу на знаменитой уличной трассе в Монте-Карло. Если итальянец удержит лидерство на старте и далее уверенно проведёт гонку, то Кими одержит уже пятую победу в сезоне подряд и ещё упрочит лидерство в общем зачёте! И это на фоне слабой скорости Джорджа Расселла, стартующего лишь шестым. Или Кими всё-таки смогут помочь Ферстаппен либо стартующий с третьей позиции Льюис Хэмилтон, чья «Феррари» обычно блестяще проезжает первые метры дистанции?

Главные события Гран-при Монако и гонок поддержки Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось
Ф-3: первая победа Бадоера
Live Дмитрий Захарченко

Ф-3: первая победа Бадоера

Брандо Бадоер пересекает линию финиша и одерживает первую победу в Формуле-3! Тоефиль Наэль занимает второе место, Фредди Слейтер финиширует третьим.

Уго Угочукву сохраняет за собой четвёртую позицию, Эрнесто Ривьера, который в этот уикенд дебютировал в Формуле-3, занимает пятое место, шестое место остаётся за Бруно дель Пино, следом финишируют Алессандро Жьюсти, Педро Клеро, Джеррард Си и Ноа Стрёмстед.

Гонка Формулы-3 (топ-10):
1. Брандо Бадоер (Rodin Motorsport) — 27 кругов.
2. Теофиль Наэль (Campos Racing) +0.5 сек.
3. Фредди Слейтер (Trident) +17.2.
4. Уго Угочукву (Campos Racing) +17.9.
5. Эрнесто Ривьера (Campos Racing) +21.9.
6. Бруно дель Пино (Van Amersfoort Racing) +22.8.
7. Алессандро Жьюсти (MP Motorsport) +23.5.
8. Педро Клеро (Rodin Motorsport) +26.1.
9. Джеррард Си (DAMS Lucas Oil) +27.4.
10. Ноа Стрёмстед (Trident) +27.7.

09:24 Дмитрий Захарченко

Слейтер оторвался на секунду с небольшим от Угочукву, в то время как сам Уго по-прежнему под прессингом Ривьеры, дель Пино и Жьюсти. 23 круга позади.

Угочукву и Ривьера

Угочукву и Ривьера

Фото: Кадр из трансляции

23/27: 1 Бадоер — 2 Наэль — 3 Слейтер — 4 Угочукву — 5 Ривьера — 6 дель Пино — 7 Жьюсти — 8 Клеро — 9 Си — 10 Стрёмстед.

09:15 Дмитрий Захарченко

Позади 16 кругов гонки, и разрывы в группе лидеров увеличились. Бадоер теперь на две секунды опережает Наэля, а тот «везёт» Слейтеру уже более трёх секунд. Сам Слейтер оторваться от Угочукву, Ривьеры и дель Пино пока не может.

Слейтер, Угочукву и Ривьера

Слейтер, Угочукву и Ривьера

Фото: Кадр из трансляции

09:06 Дмитрий Захарченко

10 кругов гонки позади. Бадоер немного потерял преимущество, теперь Наэль, Слейтер и Угочукву идут в зоне DRS позади лидера. Впрочем, до непосредственных атак дело пока не доходит.

Брандо Бадоер возглавляет пелотон

Брандо Бадоер возглавляет пелотон

Фото: x.com/formula3

10/27: 1 Бадоер — 2 Наэль — 3 Слейтер — 4 Угочукву — 5 Ривьера — 6 дель Пино — 7 Жьюсти — 8 Клеро — 9 Си — 10 Стрёмстед.

08:56 Дмитрий Захарченко

Сейфти-кар возвращается в боксы в конце четвёртого круга, гонка продолжается в боевом режиме. Бадоер лидирует, Слейтер прессингует Наэля в борьбе за второе место.

05/27: 1 Бадоер — 2 Наэль — 3 Слейтер — 4 Угочукву — 5 Ривьера — 6 дель Пино — 7 Жьюсти — 8 Клеро — 9 Си — 10 Стрёмстед.

08:51 Дмитрий Захарченко

Столкновение Туукки Тапонена и Мацея Гладыша в «Раскассе»! На трассу выезжает автомобиль безопасности.

Столкновение Тапонена и Гладыша

Столкновение Тапонена и Гладыша

Фото: x.com/formula3

Гладыш атаковал Тапонена по внутренней траектории, места двум пилотам не хватило, а Туукка оказался в отбойнике. У Гладыша повреждено переднее антикрыло, он сворачивает в боксы.

08:50 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка Формулы-3! Бадоер стартовал лучше Наэля и ещё до первого поворота вырвался в лидеры. Следом идут Слейтер, Угочукву, Ривьера и дель Пино.

Старт гонки Формулы-3

Старт гонки Формулы-3

Фото: x.com/formula3

01/27: 1 Бадоер — 2 Наэль — 3 Слейтер — 4 Угочукву — 5 Ривьера — 6 дель Пино — 7 Жьюсти — 8 Клеро — 9 Си — 10 Стрёмстед.

08:40 Дмитрий Захарченко

Приветствуем всех поклонников автоспорта перед большим гоночным днём в Монако. Сегодня нас ждёт Гран-при Монако — шестой этап Формулы-1, однако сначала пройдут гонки поддержки, и мы начинаем с заездов Формулы-3.

С поул-позиции стартует пилот «Кампоса» Теофиль Наэль, первый ряд с ним разделит Брандо Бадоер из «Родена». Следом стартуют протеже «Ауди» Фредди Слейтер и лидер общего зачёта Уго Угочукву. При этом ближайший преследователь Угочуквы — Бруно дель Пино — начнёт заезд лишь с седьмой позиции.

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Фото: FIA

Кроме того, отметим, что Хию Ямакоси, который накануне первым пересёк линию финиша в спринте, был дисквалифицирован: инженеры установили рычаги передней подвески наоборот (левый стоял с правой стороны, правый — с левой), и судьи сочли, что это нарушает технический регламент. Победителем в итоге стал Джерард Си.

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