Победит ли в Монте-Карло сенсационный лидер Формулы-1? Гран-при Монако — LIVE

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Юный воспитанник «Мерседеса», лидер общего зачёта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли вырвал поул-позишен у Макса Ферстаппена, и теперь у него есть отличный шанс на победу на знаменитой уличной трассе в Монте-Карло. Если итальянец удержит лидерство на старте и далее уверенно проведёт гонку, то Кими одержит уже пятую победу в сезоне подряд и ещё упрочит лидерство в общем зачёте! И это на фоне слабой скорости Джорджа Расселла, стартующего лишь шестым. Или Кими всё-таки смогут помочь Ферстаппен либо стартующий с третьей позиции Льюис Хэмилтон, чья «Феррари» обычно блестяще проезжает первые метры дистанции?

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