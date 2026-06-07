Катастрофа Ферстаппена, авария Леклера — и невероятная пятая подряд победа Антонелли!

Стартовая решётка гонки в Монте-Карло понесла одну потерю до старта: если механики «Рейсинг Буллз» успели исправить проблемы на болиде Лиама Лоусона, то «Ауди» Габриэла Бортолето замерла на выезде с пит-лейна — пришлось стартовать с пит-лейна.

Ну а на самом старте катастрофа подкараулила Макса Ферстаппена: его мотор просто взял и умер. Нидерландец, стартовавший вторым, сумел отрулить влево, пропустить всех и потом поехать дальше, но уже последним — а по факту просто в боксы. Вот вам и сражение за титул с Андреа Кими Антонелли…

Что касается самого итальянца, то он спокойно удержал лидерство и затем решил, что лучшая тактика — не экономить шины и держать всех за собой, а просто уехать. Благо гоночный темп «Мерседеса» позволил Антонелли быстро оторваться от дуэта Хэмилтон — Леклер на безопасное для андерката или неудачного пит-стопа расстояние.

Помогал спокойствию «Мерседеса» тот факт, что Джордж Расселл застрял за Исаком Хаджаром, при этом у француза рано начались проблемы с износом шин и работой силовой установки. Но даже такой «раненый» болид «Ред Булл» сдерживал британца и отдалял его от группы лидеров. И интересно, что Хаджар всё равно ехал немного быстрее Оскара Пиастри, а также пары Гасли — Норрис — Ландо пропустил «Альпин» на первом круге, когда пришлось тормозить на выходе из «Сент-Девота», чтобы не задеть колесо напарника.

Что касается борьбы Расселла и Хаджара, то Джорджу удался андеркат, но он превысил скорость на пит-лейне и получил пять штрафных секунд. Их могли бы добавить к итоговому результату, однако когда позднее появился сейфти-кар из-за аварии Лэнса Стролла, то «Мерседес» в том числе по желанию самого Джорджа провёл двойной пит-стоп — и британец не только пропустил пилота «Ред Булл» обратно вперёд, но и напоролся на новый штраф! Дело в том, что механики сразу стали обслуживать его машину, не подождав пять штрафных секунд — получил, Расселл, проезд по пит-лейну!

Вообще, до какого-то момента гонка шла довольно штатно. Антонелли и после пит-стопа спокойно сохранил лидерство, Хэмилтон и Леклер шли на подиумные места, при этом Льюис заработал пять штрафных секунд за превышение скорости на пит-лейне — многие пилоты слишком срезали въезд, что и приводило к наказанию. Шарль держался в пределах пяти секунд от напарника, однако после аварии Стролла «Феррари» решила перевести обе машины на новый комплект шин — таким образом Хэмилтон отбыл штраф и остался впереди напарника, в то время как Леклер ругался по радио, не понимая, зачем его позвали. Знал бы Шарль, что ждёт его впереди…

На рестарте Леклер потерял контроль над машиной в последнем повороте, не сумел «заправить» её в последний поворот и оказался в отбойнике! Монегаск винит тормоза, которые беспокоили его все недавние гонки, но, возможно, свою роль сыграла и свежая заплатка асфальта перед «Антони Ногес», которая начала разрушаться. Ради ремонта отбойников и изучения состояния дорожного покрытия гоночная дирекция решила вывесисть красные флаги за 11 кругов до финиша.

С чем же мы подошли к этой остановки? Антонелли — впереди, далее — Хэмилтон и Хаджар, однако оба оказались под расследованием за действия позади сейфти-кара — в случае с Исаком речь шла о том, что он отстал от машины впереди сильнее, чем на 10 корпусов. Ну а по Льюису быстро сообщили, что всё в порядке.

У Расселла на четвёртой позиции — проезд по пит-лейну, у Гасли — два (!) пятисекундных штрафа за превышение скорости на пит-лейне. Всё это потенциально выводило на подиумную позицию Оскара Пиастри, который свои пять секунд отбыл. А вот напарник австралийца Ландо Норрис сошёл, после того как долго пытался побороть проблемы с силовой установкой — не вышло.

Седьмым шёл Лиам Лоусон, восьмым — Арвид Линдблад, которому два сейфти-кара позволили опередить пилотов «Уильямса». Албон и Сайнс, как и год назад, по очереди тормозили соперников позади себя, чтобы подарить напарнику бесплатный пит-стоп — получилось почти успешно, только Алекс после срезки шиканы пропустил Линдблада. Казалось, это ни на что не повлияет, так как Арвида ещё ждал пит-стоп, но спасибо Строллу и Леклеру — проблема решилась. Ну а за пилотами «Уильямса» и вне очковой зоны шли Окон и Хюлькенберг, которые ещё могли надеяться на очки из-за наказаний Расселла и всех остальных.

На рестарте с места Антонелли уверенно сохранил лидерство, Хэмилтон остался за ним, а вот Хаджар пропустил вперёд Гасли и затем вновь жаловался на работу мотора, сдерживая Пиастри. Лоусон и Линдблад — на шестом и седьмом местах, Албон — восьмой, а вот за ним — драма для Сайнса. Расселл спрессовал пелотон в попытке потом атаковать и не потерять из-за штрафа море мест, из-за чего в «Лёвсе» образовалась пробка — Хюлькенберг смело бросился внутрь и обошёл Окона, однако на колесо «Ауди» наехал ничего не подозревавший Карлос! Более того, затем продолживший движение «Уильямс» пнул и Колапинто, после чего Сайнс поехал парковаться на обочину… Ну а в десятку, помимо Халка, пролез-таки Окон.

Антонелли и отставший от него на шесть секунд Хэмилтон уверенно довели гонку до финиша. Гасли на трассе финишировал третьим, но из-за двух штрафов пропустил вперёд Хаджара, Пиастри и Лоусона. Однако Исак сам остался под расследованием за свои действия позади машины безопасности — состав подиума ещё может измениться задним числом.

Албон — восьмой, а вот Хюлькенберг девятого места лишился — ему дали 10 штрафных секунд за аварию с Сайнсом. Помимо Окона, в очковую зону попал… Серхио Перес! Который, впрочем, сам под расследованием за потенциально некорректную стартовую позицию на рестарте. Если мексиканца накажут, то в очки внезапно пробьётся Фернандо Алонсо — ну дела! Разборки после финиша обещают оказаться чуть ли не интереснее, чем сама гонка.

Так или иначе, победа Антонелли становится для Кими уже пятой подряд и ещё увеличивает его преимущество в общем зачёте: 66 очков от Хэмилтона и 68 — от Расселла! Невероятно — с учётом того, что позади всего шесть Гран-при. Ну а седьмой пройдёт уже на следующей неделе — Гран-при Каталуньи в Барселоне.