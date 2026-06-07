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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Монако — 2026: Леклер, Гасли, Стролл, Расселл, Перес, кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Монако Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Монако Формулы-1?
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На улицах Монте-Карло набралось сразу семь «достойных» претендентов.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на уличной трассе в Монте-Карло редакция отобрала семерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Монако Формулы-1?
Джордж Расселл
Фото: Jayce Illman/Getty Images
1 место

Джордж Расселл

Британский пилот «Мерседеса», как и многие другие, получил пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейне, но за это почти его не ругаем. Ругаем скорее за то, что в критической ситуации Джордж пошёл против слов гоночного инженера «оставаться» и отправился на двойной пит-стоп, где механики не сориентировались и стали сразу обслуживать его машину, а не ждать пять штрафных секунд. Да, ситуация была стрессовой, потому что всем пришлось ехать на пит-лейн, но всё же финальное решение, спровоцировавшее ошибку команды, принял сам гонщик. Да и действия Расселла на рестарте, когда он начал агрессивно всех оттормаживать, вызывают вопросы.

Шарль Леклер
Фото: Jayce Illman/Getty Images
2 место

Шарль Леклер

Да, тормоза на «Феррари» Шарля словно издеваются над пилотом, но всё же трудно пройти мимо того, что лишь два гонщика финишировали в отбойнике — и одним из них оказался именно монегаск. Да и до схода в гонке Леклер не то чтобы блистал, сразу же отстав от Хэмилтона.

Лэнс Стролл
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
3 место

Лэнс Стролл

Вместе с Леклером Лэнс вошёл в дуэт гонщиков, финишировавших в отбойнике. Да, в том месте мог крошиться асфальт, но остальные-то почему-то сумели вписаться в поворот. Правда, сам канадец сетует на постоянные проблемы с управляемостью мотора.

Франко Колапинто
Фото: Jayce Illman/Getty Images
4 место

Франко Колапинто

Даже при старте с 14-го места Франко вполне мог взять очки — пример Алонсо не даст соврать. Но где-то были неверные тактические решения, а добила всё авария с Карлосом Сайнсом, когда Колапинто словно решил, что контакта с Хюлькенбергом испанцу мало, и тоже влетел в «Уильямс».

Серхио Перес
Фото: Jayce Illman/Getty Images
5 место

Серхио Перес

Две удивительные ошибки Серхио Переса. Заработав штраф на первом старте, Чеко не извлёк уроков. И на рестарте в конце гонки мексиканец выкатился вперёд стартовой позиции, за что получил 10 секунд и лишился первого для «Кадиллака» финиша в очковой зоне.

Нико Хюлькенберг
Фото: Jayce Illman/Getty Images
6 место

Нико Хюлькенберг

С одной стороны, хочется поблагодарить немца за смелость с обгоном Окона в «Лёвсе» после рестарта. С другой — раз «Ауди» зацепила «Уильямс» Карлоса Сайнса и получила 10 штрафных секунд, то чего здесь радоваться. Нико вполне мог набирать сегодня очки, финишируя 10-м. И это мы ещё молчим про слабую субботнюю квалификацию.

Пьер Гасли
Фото: Jayce Illman/Getty Images
7 место

Пьер Гасли

Конечно, француза жаль: финишировать третьим в Монако — и потерять подиум из-за двух превышений скорости на пит-лейне в день, когда с измерениями скорости явно было что-то не то… С другой стороны, только Пьер умудрился схватить сразу два штрафа, не сделав выводов из первого неудачного заезда. Если бы ограничился одним наказанием, то занял хотя бы пятое место, а не седьмое.

Как прошло гоночное воскресенье:
Море штрафов, две аварии, «Альпин» хочет отсудить подиум. Каким был Гран-при Монако
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Море штрафов, две аварии, «Альпин» хочет отсудить подиум. Каким был Гран-при Монако
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