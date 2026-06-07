Кто худший гонщик Гран-при Монако Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на уличной трассе в Монте-Карло редакция отобрала семерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.
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Джордж Расселл
Британский пилот «Мерседеса», как и многие другие, получил пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейне, но за это почти его не ругаем. Ругаем скорее за то, что в критической ситуации Джордж пошёл против слов гоночного инженера «оставаться» и отправился на двойной пит-стоп, где механики не сориентировались и стали сразу обслуживать его машину, а не ждать пять штрафных секунд. Да, ситуация была стрессовой, потому что всем пришлось ехать на пит-лейн, но всё же финальное решение, спровоцировавшее ошибку команды, принял сам гонщик. Да и действия Расселла на рестарте, когда он начал агрессивно всех оттормаживать, вызывают вопросы.
Шарль Леклер
Да, тормоза на «Феррари» Шарля словно издеваются над пилотом, но всё же трудно пройти мимо того, что лишь два гонщика финишировали в отбойнике — и одним из них оказался именно монегаск. Да и до схода в гонке Леклер не то чтобы блистал, сразу же отстав от Хэмилтона.
Лэнс Стролл
Вместе с Леклером Лэнс вошёл в дуэт гонщиков, финишировавших в отбойнике. Да, в том месте мог крошиться асфальт, но остальные-то почему-то сумели вписаться в поворот. Правда, сам канадец сетует на постоянные проблемы с управляемостью мотора.
Франко Колапинто
Даже при старте с 14-го места Франко вполне мог взять очки — пример Алонсо не даст соврать. Но где-то были неверные тактические решения, а добила всё авария с Карлосом Сайнсом, когда Колапинто словно решил, что контакта с Хюлькенбергом испанцу мало, и тоже влетел в «Уильямс».
Серхио Перес
Две удивительные ошибки Серхио Переса. Заработав штраф на первом старте, Чеко не извлёк уроков. И на рестарте в конце гонки мексиканец выкатился вперёд стартовой позиции, за что получил 10 секунд и лишился первого для «Кадиллака» финиша в очковой зоне.
Нико Хюлькенберг
С одной стороны, хочется поблагодарить немца за смелость с обгоном Окона в «Лёвсе» после рестарта. С другой — раз «Ауди» зацепила «Уильямс» Карлоса Сайнса и получила 10 штрафных секунд, то чего здесь радоваться. Нико вполне мог набирать сегодня очки, финишируя 10-м. И это мы ещё молчим про слабую субботнюю квалификацию.
Пьер Гасли
Конечно, француза жаль: финишировать третьим в Монако — и потерять подиум из-за двух превышений скорости на пит-лейне в день, когда с измерениями скорости явно было что-то не то… С другой стороны, только Пьер умудрился схватить сразу два штрафа, не сделав выводов из первого неудачного заезда. Если бы ограничился одним наказанием, то занял хотя бы пятое место, а не седьмое.