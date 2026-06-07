Гран-при Монако превратился в цирк, и это не Формула-1. Анализ шестого этапа

Многие ждут Гран-при Монако с опасной — в последние годы эта гонка получается слишком уж «паровозной». В этот раз заезд вышел веселее, но это не заслуга новых машин — просто гонка по разным причинам превратилась в цирк. Наверное, лучше так, чем как обычно, тем не менее этот хаос лишь подтверждает, что Монте-Карло уже не вписывается в современную Формулу-1.

Итоги шестого этапа сезона-2026 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Антонелли был великолепен

Сезон-2026 в любом случае станет поворотным в карьере Антонелли — Кими перешёл из разряда подающих надежды новичков в топ-пилоты Формулы-1. В первых гонках этого года итальянец уступал Джорджу Расселлу в темпе, однако со временем доказал, что не только способен ехать на уровне опытного британца, но и опережать его. И Гран-при Монако — лучший тому пример.

В Монте-Карло любая ошибка может стать последней, и Антонелли за весь уикенд не допустил ни одной. Кими выиграл квалификацию в напряжённой борьбе с Максом Ферстаппеном, причём решающим стало то, что итальянец прошёл шикану после тоннеля в более смелой, чем четырёхкратный чемпион мира, манере.

Антонелли на подиуме Гран-при Монако Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Старт гонки в Монако — колоссальное давление. За какие-то доли секунды можно оказаться позади и упустить победу, однако Антонелли справился — причём дважды! Не только на первом круге, но и на рестарте с места, когда нервы были на пределе, а рядом стоял не «Ред Булл», а «Феррари», которая всё ещё славится эффективными стартами.

Эта победа — главное на данный момент достижение Кими. И ключевое здесь не «главное», а «в данный момент». Ещё до дебюта Антонелли в Формуле-1 было ясно, что итальянца ждёт большое будущее. Удивляет то, что он уже вышел на такой уровень. И очевидно, что впереди Кими ждут ещё более грандиозные успехи.

Расселл не доверяет команде?

Насколько хорош был в этот уикенд Антонелли, настолько же плох был Расселл. У Джорджа возникли проблемы в квалификации — сам пилот объясняет их тем, что не может найти общий язык с шасси, но в гонке он лишь усугубил ситуацию. И вполне вероятно, что корень проблем в том, что Расселл нервничает и теряет хладнокровие.

На фоне схода Ферстаппена на первом круге Расселл оказался на пятом месте, однако даже в этой ситуации у него был шанс финишировать на подиуме. Когда сейфти-кар повёл пелотон по пит-лейну, инженер говорил Джорджу, что он не должен останавливаться, но англичанин не послушал и всё равно свернул с фаст-лейна за свежими шинами.

После рестарта Расселл оказался позади «Ауди» Фото: Manuel Eletto/Getty Images

Из-за неразберихи, спровоцированной лично Расселлом, механики сразу бросились менять ему шины, тогда как сначала должно было пройти пять секунд. Это было ошибкой, которая в итоге обернулась проездом по пит-лейну, выбросившим Джорджа из топ-10. Если бы британец проехал мимо механиков, то финишировал бы впереди Хаджара и поднялся на подиум.

Действия Расселла говорят о том, что он не доверяет команде. В его ситуации ехать за свежими шинами в принципе было ошибкой — в Монако, где почти невозможно обгонять, Джордж и на прикатанном комплекте легко бы удержал позицию. Расселл пошёл наперекор решению стратегов и поплатился за это. Итог — 68 очков отставания от Антонелли.

Леклер тоже провалился

Ключевым событием гонки стала авария Шарля Леклера, произошедшая в момент рестарта после выезда автомобиля безопасности. Монегаск утверждает, что причиной аварии оказалась проблемы с тормозами, которые он испытывал на протяжении всего уикенда. Но при ближайшем рассмотрении это выглядит оправданием — и не слишком удачным.

Леклер жаловался на тормоза ещё в пятницу, и с ними наверняка что-то было не так. Только вот его ошибки в квалификации — снос в «Массне» в первой попытке в Q3 и контакт со стеной в «Табаке» в последней — никак с тормозами не связаны. Можно предположить, что Шарль перестарался из-за того, что не был уверен в машине. Но факт в том, что он перестарался.

Разбитый болид Шарля Леклера Фото: Peter Fox/Getty Images

То, что авария вызвана тормозами, тоже сомнительно. На протяжении 59 кругов Леклер вписывался в «Антони Ноге», и тормоза ему в этом не мешали. Возможно, они остыли за сейфти-каром, но Шарль должен был это почувствовать и ехать в повороте осторожнее. В конце концов, это Монако, он мог ехать на две-три секунды медленнее и не потерять позиции.

Во второй раз подряд Леклер проиграл в квалификации Хэмилтону и второй раз подряд провёл гонку позади напарника. Более того, второй раз подряд Шарль допускает ошибки — вспомним полуразворот монегаска в шикане перед «Стеной чемпионов». Он больше не выглядит лидером «Феррари», и, возможно, это его главная проблема, а не тормоза.

Перес подвёл «Кадиллак»

Те, кто считал, что «Кадиллак» станет главным аутсайдером сезона, ошибались. Главным аутсайдером оказался «Астон Мартин», хотя «Кадиллак», конечно, ушёл недалеко. Причём именно в Монако «Кадиллаки» были быстрее «Астон Мартин», а хаотичный характер гонки подарил американцам шанс набрать первые очки. И Перес сам его выбросил.

Чеко дважды неправильно встал на стартовой решётке — и перед началом заезда, и на рестарте. Возможно, у «Кадиллака» слишком чувствительная педаль газа, но Валттери Боттас каким-то образом смог с этим справиться и встать как надо. А Перес, который стабильно опережает финна, не смог. Возможно, именно в этот день решилась судьба последнего места Кубка конструкторов.

Откуда так много штрафов?

По ходу гонки чуть ли не половина пелотона получила штрафы за превышение скорости на пит-лейне — кажется, в истории Формулы-1 никогда не было такого количества подобных нарушений. И, судя по всему, проблема была не в пилотах и не в настройках лимитатора, а в особенностях замера скорости и конфигурации въезда на пит-лейн.

Нарушения были минимальны — превышение скорости составляло буквально десятые километра в час, никакого преимущества пилотам это не дало. Таким образом, логично сделать вывод, что в этот уикенд с системой замера скорости на пит-лейне что-то было не так. И в таком случае, это ещё один аргумент в пользу того, что Гран-при Монако устарел.

Асфальт в Монте-Карло начал крошиться во время гонки Фото: Peter Fox/Getty Images

Не гонка, а цирк

Спору нет, этот Гран-при Монако получился насыщенным и захватывающим, но вместо боевика, который надеялся увидеть ваш автор, на экране разворачивалась комедия. Море штрафов за превышение скорости, разваливающийся асфальт, командная тактика «Уильямсов», которые оттормаживали пелотон — такой мы хотим видеть Формулу-1?

Если в гонке выгодной тактикой становится «ехать медленно», то с этой гонкой что-то не так. Если Монако со всем его гламуром неспособно положить нормальный асфальт, что-то не так с организаторами. Если оживить заезд может только внезапная авария Леклера на рестарте, то такая гонка не нужна Формуле-1.

Это была единственная трасса, на которой новые силовые установки могли работать как следует, а в итоге получился цирк. Ну, по крайней мере, было весело. Хотя Пьер Гасли с этим, конечно, не согласится.