Что способно остановить Антонелли и может ли Леклер свалить аварию на тормоза? Разбор

Егор Оруджев признался: хоть он и не любит Кими, но в Монте-Карло итальянец отработал блестяще.

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Монако Формулы-1, который выиграл Андреа Кими Антонелли.

Старый-новый вопрос: стоит ли оставлять Монако в Формуле-1?

Конечно, стоит! Квалификация каждый год — самая интересная в сезоне. А если запланировать дневной сон в воскресенье, то лучше колыбельной не придумать!

Не стоит ли ФИА вмешаться в ситуацию, когда пилоты сильно тормозят пилотов за собой, как это делали «Уильямсы» или Расселл после рестарта?

Уже пробовали: не сложилось. Это специфика трассы. Бог с ней, давайте лучше восхитимся квалификацией, где всегда очень интересно.

Кто виноват во втором штрафе Расселла — пилот, заехавший к механикам без приказа, или механики, которые не сориентировались?

50/50. Весь эпизод занял буквально 15-20 секунд. Боксы «Мерседеса» находятся близко к въезду на пит-лейн. Начинается неразбериха, что машина заехала на пит-лейн и уже стоит в очереди. За кадром стратеги пытаются посчитать, можно ли потратить пять секунд на штраф и не потерять позицию, а машина уже стоит у механиков. Механики, естественно, не думают, что надо отстоять штраф — я удивлён, что резину нужную поставили! Если всю эту картинку представить, то понятно, что сложно сделать всё правильно. Так что все «молодцы». И Джордж, который остановился, и инженеры, которые медленно считали и не успели разобраться в ситуации, и механики, которые тоже ждать не стали, а сделали пит-стоп. И, к слову, ФИА, которая начудила с длиной пит-лейна и датчиками скорости. Я бы больше на них вину переложил!

Есть ли у «Альпин» шанс оспорить штрафы Гасли за превышение скорости на пит-лейне?

Думаю, нет. Тогда тут же подскочат «Мерседес» с Джорджем и остальные, кто тоже получил наказания.

Остаются ли у Расселла шансы на титул?

Похоже, что призрачные. Чисто теоретически может так случиться, что у Антонелли три раза подряд сломается машина, а Джордж выиграет? Может. И это 75 очков. Но случится ли? Вряд ли. Однако этапов осталось много. В прошлом году после Зандворта мы хоронили шансы Ландо. Сейчас до Зандворта ещё далеко — многое может произойти.

Что способно остановить Кими на пути к чемпионству?

Как я уже сказал, поломки. А вообще Кими в Монако меня удивил. Я к нему предвзято отношусь, и в него не верю. Но это было классно! Ни одной ошибки за весь уикенд. Безупречная гонка с двумя стартами, на пит-стопе всё чётко — короче, класс.

Всё ли однозначно в аварии Хюлькенберга и Сайнса?

По мне — гоночный инцидент. Нико обгонял Окона, про Сайнса он явно не думал. В шпильке всегда есть риск контакта: места мало, машины гигантские. Руль вывернут на максимум, просто так сложилось.

Леклер свалил свою аварию на плохо работающие тормоза. Насколько согласны с его позицией?

Я удивлён, что, оказывается, у них с Льюисом разные тормоза. Это вроде как было секретом! Думаю, Шарль сказал достаточно. Если у него действительно перед аварией работала только одна ось для торможения, ты там просто пассажир.

Насколько безопасно было возобновлять гонку на фоне проблем с асфальтом перед последним поворотом?

Никто там не убрался, так что в итоге было безопасно. И я не слышал от пилотов каких-то возражений по этому поводу.