Расселл зря не послушал инженера, а Леклер сам себя подвёл. Оценки за Гран-при Монако

Шестой этап Формулы-1 сезона-2026 — в максимально субъективных оценках автора.

Андреа Кими Антонелли — 9

Антонелли пилотировал уверенно и безошибочно, за счёт более позднего торможения после тоннеля превзошёл Ферстаппена в квалификации, идеально сработал как на основном старте гонки, так и на рестарте с места, а затем уехал от соперников и даже не оглядывался в их сторону. Этот уикенд — лучшее выступление Кими в Формуле-1.

Исак Хаджар — 8,5

Подиум в Монако стал для Хаджара вторым в карьере и первым — в составе «Ред Булл». Исак на первых кругах закрепился на четвёртой позиции и даже на фоне проблем с силовой установкой удерживал позади Расселла. Отчасти французу повезло, что Джордж и Гасли получили штрафы за превышение скорости, с другой стороны — Хаджар-то сумел пенализации избежать.

Пьер Гасли — 8,5

Со штрафами в Монако творилось явно что-то странное, ваш автор не склонен винить в них пилотов. Гасли при этом провёл отличный этап — квалифицировался в топ-10, обогнал после первого поворота Норриса и не поехал в боксы после аварии Стролла, что позволило опередить Пиастри. Пожалуй, француз и правда заслужил подиум.

Льюис Хэмилтон — 8

Хэмилтон здорово смотрелся в Монте-Карло и во второй раз поднялся на подиум. Правда, не ошибись Леклер в последней попытке Q3, Льюис наверняка уступил бы напарнику, да и созданный в начале гонки отрыв британец сохранить не смог. В то же время нельзя отрицать, что второй уикенд подряд Хэмилтон держится увереннее Леклера.

Макс Ферстаппен — 8

Поломка двигателя не позволила Ферстаппену выступить в гонке, но в квалификации Макс смотрелся очень сильно и чуть не завоевал поул-позицию — до торможения в шикану после тоннеля нидерландец опережал график Антонелли на 0,14 секунды. Но Кими в этом месте действовал агрессивнее и взял верх.

Гонка Ферстаппена закончилась, так и не начавшись Фото: Mark Thompson/Getty Images

Оскар Пиастри — 7,5

При старте с седьмого места Пиастри по итогам гонки занял четвёртую позицию, но в первую очередь благодаря тому, что сразу несколько пилотов перед ним столкнулись с теми или иными проблемами. Однако отдадим австралийцу должное: он чётко отработал в пределах возможностей своей машины и добился того результата, какого она позволяла.

Лиам Лоусон — 7,5

Достойно отработал уикенд и Лиам Лоусон. Новозеландец показал в квалификации девятое время, став лучшим среди пилотов команд-середняков, а по ходу дистанции на фоне штрафов и сходов соперников выбился на пятое место. Оно стало повторением лучшего результата Лоусона за всё время выступлений в Формуле-1.

Фернандо Алонсо — 7,5

Алонсо принёс «Астон Мартин» первые очки в этом сезоне — и это лишь подчёркивает, как плохи дела команды. Фернандо снова отработал чётко и отлично стартовал, опередив Боттаса, но нужно признать,: если бы Расселл не засуетился за автомобилем безопасности, а Перес ровно встал бы на решётку, очков у «Астон Мартин» по-прежнему не было бы.

Арвид Линдблад — 7

Выступление Линдблада в квалификации оказалось разочаровывающим — Лоусону Арвид уступил почти 0,8 секунды и даже близко не был к выходу в Q3. Зато в гонке дебютант действовал чётко и грамотно и даже стал автором единственного «боевого» обгона, когда на 47-м круге опередил «Уильямс» Албона на стартовой прямой.

Алекс Албон — 7

На Гран-при Монако Албон вернулся к роли лидера «Уильямса». Алекс впервые после Мельбурна опередил Сайнса в квалификации и на первом отрезке, пока Карлос оттормаживал остальных, ехал впереди. Тактика «Уильямса» сработала — Албон занял восьмое место, а если бы красные флаги не помогли Линдбладу, тайский пилот и вовсе был бы седьмым.

Эстебан Окон — 7

Окон вылетел в Q1 и объяснил это тем, что за один прогревочный круг после красных флагов «Хаас» неспособен вывести шины в рабочий диапазон. Берману, правда, прибавить удалось, хотя он допустил ошибку. В любом случае Эстебан в этот раз в целом смотрелся лучше напарника и набрал вдвое больше очков, чем за пять предыдущих этапов.

Карлос Сайнс — 6,5

После квалификации Сайнс признался, что на решающем круге в Q2 допустил ошибку, без которой смог бы пробиться в топ-10. Интересно, что даже с таким кругом Карлос уступил Албону менее 0,03 секунды. В гонке Сайнс отработал вторым номером и прикрыл напарника, а очков на последних кругах лишился не по своей вине.

Карлос Сайнс сдерживает пелотон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ландо Норрис — 6,5

В решающей попытке финального сегмента Норрис допустил ошибку и вынужден был бросить круг, из-за чего на стартовой решётке оказался только восьмым. Кроме того, на старте Ландо немного пожадничал и в первом повороте чуть не оказался в стене, что стоило позиции относительно Гасли. На исход гонки это, впрочем, не повлияло.

Оливер Берман — 6,5

Как и Окон, Берман испытывал проблемы в финальной попытке в Q1 и допустил снос в одном из поворотов. При старте с 19-го места у Оливера было не так много шансов отыграться, а на входе в шпильку после «Мирабо» их не осталось вовсе. Впрочем, винить британца за контакт с Оконом не стоит — он едва ли мог ожидать резкого манёвра француза.

Франко Колапинто — 6

Колапинто отлично выступил в Майами и Канаде, а в Монако снова смотрелся средне. В квалификации Франко проиграл Гасли четверть секунды, а под финиш налетел на медленно идущего Сайнса. При этом аргентинец сам признаёт, что видел «Уильямс» испанца, но при этом почему-то не смог избежать столкновения с ним.

Нико Хюлькенберг — 6

В начале уикенда «Ауди» демонстрировала довольно высокий темп, однако итог уикенда обернулся разочарованием. Хюлькенберг вновь не лучшим образом выступил в квалификации, а под конец гонки получил штраф за столкновение с Сайнсом, что и лишило Нико очков. А ведь пробейся немец в Q3 — и мог бы оказаться на финише в топ-5.

Габриэл Бортолето — 5,5

Бортолето потерял шансы на высокий результат, когда в квалификации перестарался на входе в шикану после тоннеля и погнул о внутренний отбойник подвеску. Словно этого бразильцу было мало, перед стартом гонки его машина заглохла на выезде с пит-лейна. В итоге Габриэл стартовал последним и почти всю гонку замыкал пелотон.

Лэнс Стролл — 5

Стролл утверждает, что авария в «Антони Ноге» стала результатом сбоя двигателя — и, в принципе, это похоже на правду. А вот объяснить проигрыш Алонсо 0,7 секунды в квалификации уже сложнее. К тому же на момент аварии Лэнс отставал от напарника на несколько секунд. Очередной слабый уикенд в исполнении канадца.

Валттери Боттас — 5

Валттери Боттас в Монако тоже смотрелся намного слабее напарника. В квалификации отставание финна было поменьше, но всё равно перевалило за полсекунды. Кроме того, на старте Боттас пропустил Алонсо и опережал лишь стартовавшего с пит-лейна Бортолето и сломавшего носовой обтекатель Бермана.

Валттери Боттас на Гран-при Монако Фото: Joe Portlock/Getty Images

Серхио Перес — 4

Перес, напротив, был в этот уикенд довольно быстр и в момент финиша благодаря штрафу Хюлькенберга и вовсе оказался 10-м. Однако выяснилось, что на рестарте Чеко, как и в начале гонки, некорректно занял позицию на стартовой решётке. Странно, что опытнейший мексиканец не сделал выводов в первый раз и наступил на те же грабли.

Джордж Расселл — 3

Для Расселла этап в Монако прошёл ещё хуже. В квалификации Джордж был на два шага позади Антонелли, а в гонке не стал слушать инженера, по собственной инициативе свернул к механикам за автомобилем безопасности и нарвался на лишний штраф. Проедь Расселл мимо — и был бы на подиуме, а отставание в чемпионате составляло бы 53 очка, а не 68.

Шарль Леклер — 3

Катастрофический уикенд для Леклера. Две ошибки в финальном сегменте квалификации и авария на рестарте в довольно безобидной ситуации. Шарль винит в произошедшем тормоза, при этом 60 раз до этого монегаск проезжал «Антони Ноге» без проблем. Возможно, причиной вылета стал разваливающийся асфальт, но ведь остальным пилотам это не мешало.