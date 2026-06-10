9 рекордов Формулы-1, которые уже побил Андреа Кими Антонелли. Ещё парочка на подходе

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли благодаря отличным выступлениям и блестящей форме команды продолжает переписывать книгу рекордов Формулы-1. После очередной победы на Гран-при Монако собрали все основные достижения итальянца на его второй сезон в чемпионате мира.

Самый молодой обладатель быстрейшего круга

Уже в прошлом сезоне Антонелли начал пользоваться двумя факторами: собственным юным возрастом и достаточно конкурентоспособной техникой, пусть даже практически всегда итальянец смотрелся хуже Джорджа Расселла. На Гран-при Японии 2025 года Антонелли проехал быстрейший круг гонки — и в возрасте 18 лет 225 дней стал самым молодым его обладателем. Прежнее достижение принадлежало Максу Ферстаппену: на момент Гран-при Бразилии 2016 года нидерландцу было 19 лет 44 дня.

Самый молодой пилот, лидировавший в гонке

На том же Гран-при Японии Антонелли ещё и возглавлял пелотон — и по этому параметру тоже оказался самым молодым пилотом в истории. Всё тот же Макс Ферстаппен на победном для себя Гран-при Испании 2016 года — да-да, том самом первом после перевода в «Ред Булл» — лидировал в 18 лет 228 дней. Кими перебил рекорд всего на три дня, это был его последний шанс!

Самый молодой обладатель поул-позишен

Следующих рекордов пришлось ждать до второго этапа сезона-2026 — Гран-при Китая. Антонелли завоевал поул-позишен и стал самым молодым обладателем в 19 лет 201 день. Запас для установления рекорда ещё оставался: Себастьян Феттель взял поул в 21 год 73 дня.

Самый молодой пилот, выигравший с поула

На следующий день Антонелли трансформировал старт с первого места в победу, пусть и не сохранил лидерство после старта. Разумеется, это тоже рекорд.

Самый молодой автор хет-трика в Формуле-1

Старт с поул-позишен, быстрейший круг и победа — залог ещё одного рекорда Антонелли на всё том же Гран-при Китая 2026 года.

Самый молодой лидер общего зачёта

Победив и на следующем Гран-при Японии 2026 года, Антонелли возглавил личный зачёт Формулы-1 — и это стало ещё одним рекордом чемпионата мира. Кими вышел в лидеры в 19 лет 216 дней. Итальянец стал первым лидером, которому не исполнилось даже 20 лет: прежний обладатель рекорда Льюис Хэмилтона возглавил личный зачёт по итогам Гран-при Испании 2007 года в 22 года 4 месяца 6 дней.

Наибольшее количество последовательных побед после первой в карьере

Выиграв в четвёртый раз на Гран-при Канады, Антонелли стал первым в истории гонщиком, кто после своей первой победы в карьере оформил серию из четырёх выигрышей. Более того, Кими покорился и Гран-при Монако, так что серия продлилась до пяти гонок и на данный момент продолжается.

Самый молодой победитель Гран-при Монако

А вот мы добрались и до Монте-Карло. Начнём с «локального» достижения: выиграв в 19 лет 286 дней, Антонелли стал самым молодым победителем Гран-при Монако в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Льюису Хэмилтону: в 2008 году британцу в момент триумфа в княжестве было 23 года.

Самый молодой обладатель «Большого шлема» в Формуле-1

Антонелли не просто победил, а сделал это в доминирующей манере: старт с поул-позишен, лидирование всю гонку и быстрейший круг. Тем самым пилот «Мерседеса» оформил так называемый «Большой шлем» — и стал самым юным его обладателем. До Кими достижение принадлежало «пожилому» Максу Ферстаппену, оформившему «Большой шлем» на Гран-при Австрии 2021 года в 23 года 277 дней.

Какие ещё рекорды может побить Антонелли в этом сезоне?

— Если Кими удержит лидерство в общем зачёте и станет чемпионом мира, то повторит достижение Жака Вильнёва и Льюиса Хэмилтона, взявших титулы на второй сезон в Формуле-1.

— Разумеется, при этом Антонелли станет самым молодым чемпионом мира в истории. На данный момент рекорд удерживает Себастьян Феттель, выигравший титул в сезоне-2010 в 23 года 134 дня. Льюис Хэмилтон победил в 23 года 300 дней, Фернандо Алонсо — в 24 года 59 дней, Макс Ферстаппен — в 24 года 73 дня.

— Если же Кими не просто победит, а продолжит штамповать победы, как сейчас, то мы сможем говорить и о самом раннем титуле в истории. Михаэль Шумахер в 2022-м и Макс Ферстаппен в 2023-м оформили титул за шесть Гран-при до конца чемпионата. Конечно, повторить подобное сложно, но предупредить мы вас обязаны.

— Также для справки напомним, что Ферстаппен в сезоне-2023 выиграл 19 Гран-при из 22 (86,36% побед), и тот же Макс имеет на своём счету рекордные 10 побед подряд.