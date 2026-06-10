Японский создатель дрифта посетил Россию — и поаплодировал сыну Цареградцева

Столь многогранную личность в мировом автоспорте ещё поискать. Одни знают Кейичи Цучию как успешного кольцевого гонщика, дважды выигрывавшего «24 часа Ле-Мана» в своём классе, другие — как телеведущего популярного автомобильного шоу Best Motoring, третьим же японец известен как киноактёр, сыгравший эпизодическую, но запомнившуюся роль в боевике «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Рыбак, который комментирует попытки главного героя фильма научиться езде в управляемом заносе, и есть человек, который дрифт как дисциплину автоспорта изобрёл. И в 2026 году легендарный Дорикин впервые приехал в Россию!

«Когда-то мы все — я, Гоча, Аркаша — начинали ездить на улицах»

70-летний Дорикин — сокращение от «Дорифто кингу», то есть «Король дрифта» — получил своё прозвище не от спонсоров и не от пресс-служб гоночных чемпионатов. Так Цучию-сан прозвали японские уличные гонщики в те годы, когда никакого профессионального дрифта ещё не существовало и никто не мог предвидеть, что один Кейичи превратит не самый эффективный, но крайне эффектный способ прохождения горных серпантинов сначала в яркое шоу, а затем и в признанную ФИА дисциплину автоспорта.

Свои навыки Цучия оттачивал не на кольцевом треке, а на тогэ — горных серпантинах Японии, которые в ночные часы превращались в неофициальные гоночные трассы. Сам характер дорог способствовал выработке особой техники прохождения поворотов за счёт скольжения и контроля автомобиля не столько рулём, сколько тонкой работой педалями. Никто такой езде не учил, поэтому японцу пришлось самостоятельно осваивать мастерство, которое с точки зрения профессиональных гонщиков было абсолютно бесполезно — езда в заносе убивала шины и приводила к потере времени на круге. Но Кейичи в любительских сериях доказал, что ехать боком можно быстро.

Детище Кейичи Цучии Фото: «Дрифт Экспо»

Ночные горные дорожки, лёгкая и точная в управлении «Хачи Року» Toyota AE86 Sprinter Trueno и умелый пилотаж Кейичи Цучии сделали это сочетание символом езды в заносе, о котором широкая аудитория узнала в 1987 году, когда в видеожурнале под названием Pluspy появилась запись — несколько минут езды по горному серпантину, в котором каждый из тридцати с лишним поворотов пройден в управляемом скольжении. Это был абсолютно непривычный для того времени уровень контроля над машиной, а ролик стал культовым среди японских гонщиков-любителей. Впрочем, с точки зрения закона это было нелегальной ездой, так что пилоту аннулировали гоночную лицензию, которую вернули после того, как японец снялся в серии фильмов Shuto Kousoku Trial, где призывал не участвовать в гонках по дорогам общего пользования.

«Дрифт Экспо» Фото: Антон Киптиков

«Мой путь в автоспорт начался в пятом классе школы, — вспоминает Кейичи Цучия. — Я по телевизору увидел трансляцию одного из гоночных чемпионатов Японии. Моей первой машиной был Nissan Skyline 2000 GT-R первого поколения, который у меня появился в 18 лет. Если говорить о любимом автомобиле, то, кроме Toyota AE86 Sprinter Trueno, это Honda NSX-R. В какой-то момент начал участвовать в гонках сам, а дрифт как способ езды я придумал, потому что такой стиль давал мне преимущество.

Дрифт я начал использовать не только и не столько во время заездов тогэ, хотя езда в заносе помогала мне и там. Позже стал делать видеоуроки, потому что мне хотелось развивать дрифт и я понимал, что происходящее на трассе впечатляет всех, и детей, и бабушек с дедушками, так что было желание как можно большему количеству людей рассказать и показать, что это такое и как можно ездить.

Когда-то мы все — я, Гоча, Аркаша — начинали ездить на улицах. Но сейчас другое время и, если в Японии тебя поймают за подобным, сразу отнимут права. Хотя, конечно, желание как-то красиво проехать уже как будто подзашито в нашу культуру. Раньше люди очень боялись общественного порицания за нарушения закона и это многих останавливало, тем более что после такой славы от тебя могла уйти жена и ты в обществе фактически оставался в одиночестве. А современная молодёжь к этому относится проще, да и жён у них чаще всего нет, а если и есть, то они на одной волне и общественное порицание их уже не остановит».

Кейичи Цучия и другие участники «Дрифт Экспо» Фото: «Дрифт Экспо»

В одном инциденте от победы в Ле-Мане

В итоге лицензию Цучия вернул и продолжил гоночную карьеру. В Japanese Touring Car Championship пилот выступал за рулём Nissan Skyline GT-R (R32), Honda Civic Ferio и Toyota Chaser, а в турнире All Japan Grand Touring Car Championship блистал на культовых Porsche 911 (993), Honda NSX, Chrysler Viper GTS-R и Toyota Supra (A80), участвовал в показательных гонках NASCAR, а также покорял «24 часа Ле-Мана». В 1995 году в составе Team Kunimitsu Honda японец выиграл культовый марафон в классе LM-GT2 за рулём Honda NSX GT, а на следующий год стал третьим в своём зачёте.

Были у Цучии-сан все шансы выиграть в общем зачёте, но в итоге японец стал только вторым — в 1999 году экипаж Toyota Motorsport GmbH боролся за победу, но на последнем часу гонки круговые частной команды на BMW V12 LM вытолкнули прототип Toyota GT-One на обочину, что привело к проколу шины и незапланированному пит-стопу. Кейичи с напарниками выиграл в классе LM-GTP, но в общем зачёте гонки стал только вторым, попутно показав лучший круг в том марафоне.

По этим достижениям Кейичи Цучию на международном уровне знают фанаты кольцевых гонок, но для любителей дрифта японец известен как человек, который езду в заносе по дорогам общего пользования превратил, возможно, в самую популярную дисциплину официального автоспорта. К концу 1990-х дрифт в Японии уже не был подпольным явлением — он стал субкультурой с многомиллионной аудиторией, своими журналами и телепередачами, а также звёздами. Не хватало только официального статуса. В 2000 году Цучия вместе с Дайдзиро Инадой — основателем журнала Option и выставки Tokyo Auto Salon — учредили D1 Grand Prix. Первую в мире профессиональную серию по дрифтингу на закрытых трассах, с судьями и видеотрансляциями.

«В 2017 году ФИА официально признала дрифт дисциплиной автоспорта, к чему я тоже приложил руку. Я очень рад этому, потому что без такого решения не было бы дрифт-турниров в 48 странах мира. Если бы не дрифт, то я бы, наверное, вообще не занимался автоспортом. И без дрифта, думаю, я не смог бы выиграть «24 часа Ле-Мана». Сам я уже не выступаю в качестве гонщика, но слежу за японскими дрифт-чемпионатами D1 GP и Formula Drift Japan. Формула-1 мне неинтересна, хотя за классическим ралли WRC я периодически поглядываю», — отмечает японский пилот.

Про съёмки в «Тройном форсаже»

Цучия свою спортивную карьеру завершил в 2003 году, в возрасте 47 лет, но до сих пор остаётся легендарной фигурой в мире управляемого заноса. Телеведущий проекта Best Motoring, успешный бизнесмен и менеджер, основатель компаний DG5 и K1 Planning, а ещё — культурное явление. В поп-культуре жизнь японца началась с манги Initial D Сюити Сигэно, выходившей с 1995 года. Главный герой Такуми Фудзивара — юноша, оттачивающий своё мастерство управления автомобилях на ночных горных дорогах во время развозки тофу на отцовской Toyota AE86, — был срисован с Кейичи напрямую: общая биография, та же машина, та же школа горных серпантинов. Цучия выступил консультантом манги и её аниме-адаптации, а также сыграл эпизодические роли в нескольких сезонах.

В 2006 году вышел фильм «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Кейичи работал на съёмках координатором трюков и сыграл небольшую роль — японского рыбака на берегу, который молча смотрит, как главный герой заходит в поворот. Сцена длится несколько секунд, её почти не замечают зрители, далёкие от автомобильного мира, но все, кто знает, кто такой Цучия, не оставляют этот эпизод без внимания.

«Гоча, кроме дрифта, увлекается рыбалкой, а мне кажется, что на это нужно слишком много свободного времени. Хотя я тоже рыбачил. В фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт». На съёмках мало кто умел толком ездить в заносе, поэтому, кроме небольшого эпизода, в котором я сыграл, я много поработал за кадром. И мало кто знает, что Mitsubishi Lancer Evolution VIII, который снялся в фильме, был переднеприводным, хотя стандартная машина имеет полный привод. Это был именно передне-, а не заднеприводный «Эволюшн», — раскрыл небольшую кинотайну Дорикин.

Кейичи Цучия 70 лет, но он остаётся публичной фигурой в японском автомобильном мире. И культовой персоной в России, поскольку российский дрифт вырос под впечатлением от дрифта японского, а наши легендарные пилоты — Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев — задавали жару в японских состязаниях. И неоднократно встречались с самим Кейичи Цучией у него на родине. Но сам же Дорикин в Россию впервые приехал только в 2026 году, когда фанаты уже и не надеялись увидеть этого легендарного человека в стране, где проходит один из сильнейших мировых чемпионатов по дрифту.

Тем интереснее, что Цучия-сан приехал не на один из этапов Российской Дрифт Серии, а на более неформальный фестиваль Drift Expo на подмосковный автодром ADM Raceway. Компания Takayama, которая не первый год представлена и в профессиональном дрифте, и в автомобильных фестивалях с дрифт-наполнением, поспособствовала приезду японского спортсмена в Мячково, где Кейичи стал гостем команды Takayama Forward Auto и её лидера Георгия Чивчяна. Гоча предоставил «Королю дрифта» свой тренировочный Nissan Silvia S15, на котором японец провёл показательные заезды.

Кейичи Цучия на «Дрифт Экспо» Фото: Takayama

Благословение от Цучии

«Из того, что я увидел на Drift Expo, я не заметил принципиального отличия российского дрифта и японского. Да и в целом в мире дрифт не сказать, что сильно отличается, если не считать разных автомобилей. Но есть разные мнения о том, что в дрифте главное — много дыма или скорость движения; для меня, безусловно, это скорость. У вас много шутят, что Аркаша ломает любую машину, за руль которой садится, но у нас в Японии тоже есть такой пилот, Накамура Наоки, которому свой автомобиль лучше не давать», — пошутил «Король дрифта».

Раздав, без преувеличения, тысячи автографов, Кейичи Цучия познакомился с участниками фестиваля — своим вниманием японец удостоил несколько проектов, посетив в числе прочих популярного актёра, а с недавних пор и начинающего дрифтера Антона Лапенко, который обзавёлся собственной Toyota AE86. Оценил Цучия-сан и подрастающее поколение российских дрифтеров — на BMW M3 (G80), подготовленной для дрифта Александром Калашником, Дорикина прокатил по ADM Raceway Арсений Цареградцев. Судя по тому, что на финише заезда Кейичи устроил юному пилоту бурные аплодисменты, что вообще не в японских традициях, Цучия оказался весьма впечатлён Цареградцевым-младшим.

Зато во вполне японских традициях оказался выдержан сам фестиваль. Drift Expo в целом отличает максимально демократичный подход — достаточно технически исправного автомобиля, отвечающего базовым требованиям безопасности, и минимальной экипировки, чтобы оказаться на трассе. Формат подразумевает свободные заезды по дрифт-конфигурации в порядке живой очереди, так что при желании можно вообще не вылезать с трассы, прерываясь разве что для заправки топливом, что привлекает сотни поклонников езды в заносе. И это вовсе не преувеличение — в Мячково приехали больше 250 пилотов!

Среди участников не только те, кто делает первые шаги в дрифте, но и профессиональные пилоты уровня того же Царя и Гочи (кроме них, в паддоке можно было встретить Дамира Идиятулина и Никиту Шикова), а также известные в автомобильной тусовке блогеры и полномасштабные звёзды уровня упомянутого уже Антона Лапенко. Разнообразию гостей — сопоставимый ассортимент техники, от суровых аскетичных гоночных «корчей» до вполне себе гражданских автомобилей, от видавших виды «Жигулей» и «Москвичей» до новеньких BMW и GR Supra. Что тут общего с Японией? Атмосфера!

Антон Лапенко Фото: «Дрифт Экспо»

Компактная трасса ADM Raceway вполне соответствует традиционным японским автодромам, на которых и рождаются будущие легенды дрифта, а возможность для энтузиастов разделить гоночное полотно с легендами российского дрифта и вовсе делает фестиваль в Мячкове уникальным форматом. Да, Drift Expo проходит и на Moscow Raceway, но как будто бы — на уровне ощущений и общей атмосферы — именно ADM Raceway лучше всего подходит для подобных фестивалей. Так что если будет возможность выбраться в Мячково на Drift Expo, шанс упускать не стоит — фанаты дрифта останутся в восторге, а те, кто о езде в заносе в курсе только по фильмам, получат шанс окунуться с головой в дрифт-тусовку и, как знать, стать частью этого сообщества. Тем более что сам Дорикин такой формат своим присутствием благословил, а это о многом говорит.