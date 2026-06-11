20 лет назад женщина впервые провела пит-стоп Ф-1. И она не была сотрудницей команды

Ровно 20 лет назад — 11 июня 2006 года — в Сильверстоуне состоялся Гран-при Великобритании, восьмой этап сезона Формулы-1. Гонку уверенно выиграл Фернандо Алонсо, который стартовал с поула, лидировал почти всю дистанцию, показал быстрейший круг и на 14 секунд опередил Михаэля Шумахера.

Но этот день знаменателен не только победой испанца. Тот Гран-при Великобритании вошёл в историю как первая гонка Формулы-1, в которой членом одной из пит-бригад была женщина. Предлагаем поближе познакомиться с Луизой Гудман.

Из «Джордана» в команду ITV

Гудман родилась в 1963 году в графстве Дербишир и ни о какой Формуле-1 в детстве не думала. В детстве она мечтала стать врачом, повзрослев, недолго работала в архитектурном бюро, бросила его и отправилась в путешествие по США. Там она познакомилась с редактором журнала о моторных лодках и устроилась ассистентом издания. Какое-то время Луиза писала о водно-моторных гонках, а затем перешла в пресс-службу в британскую нефтяную компанию BP.

В Формуле-1 Луиза оказалась случайно — в 1986-м она работала над маркетинговым проектом табачного бренда, спонсировавшего «Лотус», а через пару лет стала главой отдела коммуникаций «Лейтон Хаус», где проработала три года. «Когда я впервые попала в паддок Формулы-1, женщин, действительно работавших там, можно было пересчитать по пальцам рук, — вспоминала Гудман в интервью The Pit Crew Online в 2021 году. — Маркетинг и медиа были не так развиты».

Команда ITV в 1997 году: Мартин Брандл, Луиза Гудман и Мюррей Уокер Фото: Rebecca Naden/Getty Images

В конце 1990 года Луиза стала главой отдела коммуникаций команды «Джордан», которая выступала в Формуле-3000, но готовилась к дебюту в Формуле-1. Гудман на протяжении нескольких лет возглавляла пресс-службу команды Эдди Джордана и оставалась с ней вплоть до 1996-го. А затем поступило предложение от телеканала ITV, который выкупил права на телетрансляции Формулы-1 в Великобритании.

Гудман получила роль постоянного репортёра на пит-лейне и дебютировала на Гран-при Австралии 1997 года, став первой женщиной в прямом эфире трансляции гонки Формулы-1 на национальном британском телевидении. В те годы Луиза работала вместе с Тедом Кравицем, который до сих пор освещает новости из паддока Формулы-1, но уже для Sky Sports F1.

Возвращение в «Джордан»

«В ITV мы всегда искали новые форматы и придумывали новые идеи для сюжетов, — вспоминает Гудман. — И как-то стою я на пит-лейне на одном из Гран-при, смотрю, как в «Хонде» тренируют пит-стопы, и их главный механик Алистер Гибсон говорит: «Тебе тоже нужно попробовать!» И так появилась идея».

В ITV поддержали предложение Гудман и обратились к «Хонде», чтобы та взяла Луизу в пит-бригаду, всему обучила и провела с ней настоящий пит-стоп во время реальной гонки. В японской команде отнеслись к идее с недоверием, однако всё же взяли журналистку на тренировку. Гудман регулярно приезжала на базу команды и раз за разом тренировалась снимать заднее левое колесо. В ITV собирались снять сразу два сюжета — о подготовке к пит-стопу и о том, как он прошёл.

Луиза Гудман в 2006 году Фото: Simon Galloway/Getty Images

«За неделю до гонки мне позвонил Жиль де Ферран. «Прости, Луиза, — сказал он. — Но у нас была встреча, и ты не будешь проводить пит-стоп», — вспоминает Гудман. — Я была невероятно расстроена. К тому же у нас не было сюжета на Гран-при Великобритании. Тогда я взяла трубку и набрала Энди Стивенсону (главный механик «Джордана», который после превращения команды «Мидлэнд» остался в ней и в 2006-м руководил пит-бригадой. — Прим. «Чемпионата»), с которым была хорошо знакома по работе в «Джордане», рассказала ему обо всём. «Хорошо, без проблем», — ответил он. Переспрашиваю: «Может, тебе уточнить у кого-то нужно?» – «А зачем говорить об этом инженерам?», – отвечает».

Гудман продолжила тренировки, но теперь с «Мидлэндом». «У них нужно было выполнять немного своеобразное движение, которое отличалось от того, как снимали колесо в «Хонде», — вспоминает Луиза. — Я ужасно нервничала. Если бы я как-то испортила их пит-стоп, то провалила бы всё с грандиозным размахом!»

Исторический пит-стоп

Луиза Гудман вошла в пит-бригаду Тьягу Монтейру. Накануне гонки португалец провёл блестящую квалификацию. В первом сегменте Монтейру на 0,35 секунды опередил партнёра по команде Кристиана Альберса и впервые в сезоне вывел «Мидлэнд» во вторую часть квалификации. В ней Тьягу оказался последним, тем не менее и 16-е место стало лучшим результатом команды в сезоне.

Тьягу Монтейру на Гран-при Великобритании 2006 года Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Перед стартом Гран-при Великобритании в эфир ITV вышел ролик, в котором Луиза Гудман вместе с постоянной пит-бригадой «Мидлэнда» тренируется снимать колесо. Поначалу у Луизы получалось не лучшим образом, однако с опытом движения стали чётче и увереннее.

Монтейру сохранил на старте 16-е место, а к 18-му кругу поднялся на 14-ю строчку. Первый пит-стоп португальца был запланирован на 22-м круге — Тьягу свернул на пит-лейн, всё прошло штатно, и гонщик вернулся обратно на трассу. Иронично, что Дженсон Баттон, с машиной которого изначально должна была работать Гудман, к тому моменту уже сошёл с дистанции. Через минуту после пит-стопа ITV вывел Гудман в прямой эфир, чтобы та рассказала о своём опыте.

Луиза Гудман (на переднем плане) после пит-стопа Тьягу Монтейру Фото: Vladimir Rys/Getty Images

«Вообще-то, всё прошло неплохо. Сердце по-прежнему бешено стучит, но я пока не знаю, это чувство восторга или облегчения, — сказала Луиза. — Если честно, было ощущение, что всё намного медленнее, чем я ожидала. Я была довольно спокойна, следила, как подъезжает Тьягу. Главное — делать всё так, как мы много раз репетировали. На практике всё немного иначе — колесо очень липкое, диск раскалён, однако всё прошло хорошо. И я очень-очень рада, что у меня получилось».

После Формулы-1

В 2009 году телетрансляции Формулы-1 в Великобритании вернулись на BBC, хотя отдельные гонки показывали и на других каналах. Гудман время от времени работала репортёром на Channel 4, но с 2009 года сосредоточилась на трансляциях Британского турингового первенства на ITV4. Параллельно Луиза создала собственную компанию Goodman Media, которая оказывает консультационные услуги в области медиа.

«Формула-1 и автоспорт в целом подарили мне не только карьеру, но и потрясающий жизненный опыт, — делилась Гудман. — Я путешествовала, видела Великую Китайскую стену, объездила весь мир. Мне очень повезло получить этот опыт. Эта работа приносила мне огромное удовольствие и делала меня счастливой».

Луиза Гудман и Отмар Зафнауэр на Гран-при Австралии 2025 года Фото: Qian Jun/Getty Images

Помимо работы в медиа, Гудман также амбассадор английской программы Girls on Track UK, которая входит в состав некоммерческой организации Dare to be Different («Осмелься стать другим». — англ.), созданной Сьюзи Вольф в 2016 году. Программа нацелена на увеличение числа женщин в автоспорте. Среди других амбассадоров Dare to be Different английская пилотесса Элис Пауэлл, Клэр Уильямс и Рут Баскомб, которая до 2023 года была главным стратегом «Заубера» (сейчас — «Ауди»), а теперь выступает в качестве эксперта на Sky Sports.

«На самом деле, в автоспорте не важно, какого ты пола или национальности. Главное — быть лучшим, — говорит Гудман. — Но проблема в том, что те, из кого могут выбирать команды, в основном мужчины, и поэтому их неизбежно намного больше. Нужно начинать с основ — ещё со школы заинтересовывать детей всех полов. Я сама в какой-то момент начала участвовать в небольших гонках — исключительно для удовольствия. Но мне было уже за 20. А начала бы лет в восемь, может, стала бы пилотом Формулы-1».