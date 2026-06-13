«Формула-1 внушает мне определённый страх». История жизни и смерти Риккардо Палетти

Автогонщики по-разному попадают в историю. Кто-то становится легендой благодаря победам и титулам, кто-то ограничивается только строчкой в протоколах участников соревнований. А кого-то поджидает трагедия. Риккардо наверняка отметился бы в чемпионате мира как статист, у него не было предпосылок оказаться успешным спортсменом, да и не стремился он любой ценой оказаться в Формуле-1. Более того, редкость для гонщиков, но он сам открыто признавался в том, что пока не готов к таким скоростям. На первых тестах Формулы-1 в Мизано в 1981 году, куда он приехал мало кому известным пареньком из младших серий, малочисленным итальянским журналистам он откровенно признался: «Формула-1 пока внушает мне определённый страх. Я бы предпочёл задержаться в Формуле-2 ещё на один сезон, чтобы отточить свой талант, но спонсоры захотели меня видеть именно в Формуле-1, а мне не хотелось упускать возможность осуществить мечту...»

Карате, горные лыжи и, наконец, гонки

Риккардо родился 15 июня 1958 года в Милане – будущей столице итальянской моды – в семье Ариетто Палетти и Джанны Палетти. Милан успешно процветал, и Ариетто, который с самого начала 50-х крутился в сфере недвижимости, процветал вместе с городом. Предприимчивый итальянец сколотил целое состояние на строительстве недвижимости, когда в начале 70-х активно застраивал жилыми и коммерческими объектами регион Ломбардия. В своих кругах Палетти-старший прослыл как строгий и консервативный человек, но своего единственного сына он поддерживал в его начинаниях. Пристрастился паренек к карате на фоне начинающегося поголовного увлечения этим спортом – пожалуйста. Надоело карате – вот есть лыжные гонки.

Другое дело, что юный Риккардо не был статистом и добивался вполне приличных успехов. В 13 лет он стал чемпионом Италии по карате среди юниоров, а встав на лыжи, он через пару лет прошёл отбор в молодёжную сборную Италии по горнолыжному спорту. В 16 лет Риккардо посетил Гран-при Нидерландов на трассе в Зандворте – это был 1974 год. Ту гонку выиграл Ники Лауда, впоследствии ставший кумиром для Палетти. Не сразу, но худощавый итальянец понял, что гонки ему нравятся больше, чем горные лыжи. Несколько лет ушло на то, чтобы решиться на участие в соревнованиях и уговорить отца профинансировать гоночную карьеру.

У Ариетто средств хватало. Помимо, без преувеличения, тысяч объектов недвижимости, которые он за свою жизнь построил или продал, он в разные годы управлял дилерскими центрами «Фиат» и «Лянча», имел долю в ювелирном бизнесе и был импортёром японских аудиосистем «Пионер» в Италию. Ариетто нанял бывшего гонщика Уго Карини, чтобы он позанимался с его сыном. Уго мало известен – он никогда не выступал в крупных соревнованиях, ограничиваясь локальными итальянскими кузовными гонками да заездами по подъёму на холм. На основной работе Карини был механиком, а впоследствии – и специалистом по доводке моторов и гоночных машин. Он долго работал с «Фиатом» и в свободное время тренировал редких учеников. Вот Риккардо и стал одним из них.

В середине марта 1978 года Риккардо дебютировал в автогонках, получив возможность стартовать на автомобиле команды «Озелла» в итальянском чемпионате Формулы «Форд». Свою первую же квалификацию близорукий юноша выиграл, а в гонке лидировал без малого два десятка кругов, пока не подвел двигатель. В целом первый год прошел успешно, Палетти пару раз заканчивал гонки на подиуме, но победить так и не удалось.

Прорыв в Формуле-2

Нельзя сказать, что в Италии был сильнейший чемпионат Формулы «Форд», такой же, как в Великобритании, например, но эти достижения позволили Риккардо перебраться в итальянскую же Формулу-3. Новое, самое первое шасси «Марч» машины Ф3-793, подготовленное известным конструктором Робином Хердом, досталось Риккардо – отец помог в этом. Второе, к слову, урвал себе Микеле Альборетто. Сам Риккардо был амбициозен и немногословен: «Первая цель – набраться опыта, но если всё пойдёт сразу хорошо, титул чемпиона Италии был бы отличным достижением!»

Только конкуренты так не считали, состав гонщиков в чемпионате был что надо: Пьеркарло Гидзани, Мауро Бальди, Коррадо Фаби, Майк Такуэлл и, собственно, Микеле Альборетто, ставший впоследствии вице-чемпионом мира за «Феррари». Неудивительно, что на фоне этих парней Риккардо затерялся – пара пятых мест, в том числе на автодроме в Варано – вот и весь итог того сезона. Отец и тренер пытались стахановскими темпами проскочить младшие серии и организовали для Риккардо одну гонку в Формуле-2. Итог предсказуем: авария и разбитая машина.

В 1980 году Палетти провёл по несколько гонок уже в разных чемпионатах Формулы-3, в том числе в итальянском и европейском, однако результаты были ещё хуже, чем в прошлом сезоне – ни одного финиша в первой шестёрке и «баранка» в графе набранных очков. Но главное достижение того года – успешное третье место на внезачётной гонке Формулы-2 в Монце. Это был тот год, когда «Национальный автодром Монца» не принимал этап Гран-при Формулы-1, потому гонка Формулы-2 стала главным событием года легендарной трассы. И нет, Риккардо занял призовое место всего в секунде от победителя не среди любителей: погоняться приехала уйма команд из европейского чемпионата Формулы-2, а победил будущий гонщик больших призов Дерек Уорик.

Риккардо Палетти в Формуле-2 в 1981 году Фото: 1981 European Formula Two Championship

Поскольку машины Формулы-2 подошли Риккардо лучше, его отец, заручившись поддержкой «Пионер», устроил сына в команду «Оникс», которая участвовала в европейском, сильнейшем чемпионате Ф-2. И удивительно, но результаты пришли к Палетти – несколько подиумов, в том числе в первой гонке сезона, упущенная победа в Хоккенхайме и борьба за титул на протяжении первых этапов сезона. Дальше, конечно, начались сходы и аварии, однако потенциал гонщика отмечала уже не только итальянская пресса. Сам итальянец объяснял это просто: «Согласно моей теории, которую многие подтвердили, чем дальше продвигаешься, тем тебе легче».

Окружение решило, что Риккардо готов к Формуле-1. А «Пионер» поставил ультиматум: либо мы платим за участие в чемпионате мира, либо не платим вообще. Отец договорился о втором месте в итальянской, по-другому и не скажешь, конюшне «Озелла» – записном аутсайдере чемпионата. Но с амбициями: первым пилотом команды стал один из быстрейших, но не самых удачливых французских гонщиков «золотого» поколения 70-80-х Жан-Пьер Жарье.

«Озелла» всегда была аутсайдером Формулы-1 Фото: Allsport/Getty Images

«Формула-1? Мне нравятся деньги и женщины»

Цифра за место, которую выложил «Пионер», особо не скрывалась – 1 млрд итальянских лир, примерно $ 750 тыс. При том что бюджет всей команды составлял 5-6 млрд лир. После первых тестов старой машины с индексом FA1 Палетти разоткровенничался: «Машины Формулы-1 опасные, очень опасные, слишком опасные. Достаточно малой ошибки, чтобы серьёзно пострадать. Слишком жёсткие и с нелепыми правилами, которые непонятно, зачем были введены. Они слишком жёсткие, подпрыгивают со всех сторон. После 15 кругов я предпочёл остановиться, потому что у меня заболела спина. Если подумать, что на такой трассе нужно проехать 90 кругов, я не знаю, как смогу завершить гонку». По иронии судьбы в гонках Риккардо даже не добрался до цифры в 15 пройденных кругов…

Когда же журналисты спросили, зачем Риккардо нужна Формула-1 в таком случае, он то ли в шутку, то ли серьёзно ответил: «Мне нравятся деньги и женщины. Я уверен, что с Формулой-1 можно удовлетворить эти желания».

Сезон 1982 года, один из самых странных в истории чемпионата, ожидаемо начался скверно. Риккардо проигрывал целую пропасть в две-три секунды талантливому Жарье и никак не мог попасть на старты гонок, отсеиваясь на этапе предквалификаций и квалификаций. В Имоле из-за бойкота части команд ему удалось попасть на решётку – он квалифицировался 13-м и предпоследним, однако проиграл напарнику уже меньше двух секунд. Но больше шести секунд времени поул-позиции.

Стартовать сразу не удалось, а через семь кругов из-за поломки подвески гонку пришлось завершить. Жарье, к слову, дотащил эту машину до четвёртого места, которое осталось в тени скандала гонщиков «Феррари», когда Дидье Пирони, как посчитал Жиль Вильнёв, украл у него победу. Жиль погиб уже на следующем этапе в Зольдере, и Формула-1 погрузилась в траур, потеряв своего маленького принца. В итальянском журнале «Автоспринт» постфактум появилась цитата Риккардо о трагедии в Зольдере: «Если бы это случилось со мной, а не с Жилем, в газетах была бы лишь небольшая заметка».

В Монако стартовое поле ограничили 20 машинами, и ожидаемо, что Палетти на него не попал, как, впрочем, и Жарье. Но в Детройте на кочковатой городской трассе дела у Рика, как его звали итальянцы, пошли лучше: он сумел-таки квалифицироваться и всего-то проиграл Жарье меньше секунды. Но и тут стартовать не удалось: на утренней разминке на его машине отлетело колесо, а у Жарье сработал огнетушитель. Запасную машину ожидаемо отдали лидеру команды…

Среди участников гонки в Лонг-Бич Палетти не оказалось Фото: Allsport/Getty Images

Трагический Монреаль

Пусть Риккардо и был сыт по горло проблемами и неудачами, набранный опыт позволял ему прибавлять в темпе. Помимо, разумеется, навыков управления автомобилем, Палетти, пожалуй, первым в истории стал уделять большое внимание правильной физической подготовке своего организма. У него был личный тренер, который следил за его состоянием во время Гран-при, измерял пульс, давление, составлял и корректировал программу тренировок итальянца. Тогда над ним посмеивались, сейчас без этого никуда.

13 июня 1982 года на острове Нотр-Дам состоялся Гран-при Канады. На трассе, которая только что была переименована в честь погибшего 8 мая Жиля Вильнёва. Палетти опять неплохо себя показал, опять лишь секунда отставания от Жарье и вполне приличное 23-е место на старте среди 29 машин. Старт гонки, как известно, стал последним в жизни Риккардо. Заглохший на старте Дидье Пирони поднял было руку, сигнализируя о проблемах, однако директор гонки старт не отменил. Почти все увернулись от «Феррари» француза, но не Риккардо, «Озелла» которого на скорости в 150, а по другим данным, в 180 км/ч, протаранила алый болид.

Пирони не пострадал и первым подскочил к разбитой машине Риккардо, голова которого безжизненно лежала на руле. Из-за разлитого топлива вспыхнул пожар, однако спасателям удалось потушить его, после чего долгих 25 минут Риккардо извлекали из машины. Всё это происходило на глазах у мамы Риккардо Джанны, которая прилетела в Канаду поддержать сына и вскоре отпраздновать его 24-й день рождения, который наступал через два дня после гонки. Риккардо погиб не от пожара или долгой эвакуации: по мнению врачей, травмы от колоссального удара изначально были несовместимы с жизнью, и молодой итальянец перестал дышать практически сразу после столкновения…

Трагедия трагедией, но гонке дали рестарт через некоторое время. Даже Пирони принял в ней участие на запасном автомобиле, и лишь Жарье снялся со старта из-за аварии напарника. Как и предсказывал Палетти, его трагедия ушла в тень трагедии великого Жиля, однако отец и семья всячески попыталась отдать дань памяти своему сыну. Итальянская сборная по футболу посвятила свой титул погибшим гонщикам: «Вильнёв, Палетти… Мы мчимся вместе, третий титул наш!»

Сборная Италии по футболу — чемпион мира 1982 года Фото: Allsport/Getty Images

Было учреждено несколько премий имени Риккардо не только в гонках, но и в соревнованиях по карате и горным лыжам. В Монце есть часовня памяти Палетти, а в Милане поликлиника «Пиккола Фамилья» была создана в память о Риккардо Палетти. Трасса «Варано», на которой дебютировал Риккардо, получила новое название – автодром имени Риккардо Палетти, которое носит и по сей день.

Отец Риккардо Ариетто прожил долгую жизнь и скончался в 2022 году в возрасте за 90 лет, будучи на почётной пенсии как бывший президент Fimaa Италии – федерации агентов по недвижимости. Звание «Комендаторе» в Италии прочно ассоциируется с Энцо Феррари, но и у Палетти-старшего тоже был этот титул, вручаемый президентом Италии за выдающиеся заслуги. Джанна, мама Риккардо, после гибели единственного сына закрылась от прессы, вела непубличную жизнь и оставила этот мир в 2014 году.