Дурацкие правила — дурацкие результаты. В Формуле-1 лидеру ещё и дадут фору

Ещё на прошлой неделе европейские журналисты со ссылкой на источники сообщили о результатах проверки силовых установок команд Формулы-1. Результаты выглядели удивительно — «Мерседес», команда которая выиграла шесть из шести прошедших Гран-при чемпионата мира, как оказалось, обладает не лучшей силовой установкой на стартовой решётке. А потому вправе получить шанс сделать свой двигатель ещё лучше…

И это ещё одно доказательство того, что дурацкие правила всегда ведут к дурацким результатам.

«Мерседесу» нужна помощь

В 2026 году в Формуле-1 вступил в силу принципиально новый технический регламент на силовые установки. В таких условиях одни участники обязательно получают преимущество — кто-то лучше других понял правила, нашёл лазейки в тексте или просто лучше справился с заданием, а другие — становятся аутсайдерами. И реформа регламента 2026 года привела к тому, что доминирующей силой чемпионата стал «Мерседес», который в текущем сезоне выиграл все шесть Гран-при.

Чтобы помочь другим командам бросить вызов лидеру, в Формуле-1 разработали «дополнительные возможности развития и обновлений» (Additional Development and Upgrade Opportunities или ADUO). Идея была в том, чтобы на первых этапах оценить работу различных двигателей и дать отстающим дополнительные ресурсы, чтобы те приблизились к лидерам, а гонки стали более захватывающими и непредсказуемыми.

Антонелли, Хэмилтон и Леклер на Гран-при Монако Фото: NurPhoto via Getty Images

И в дни Гран-при Монако в прессу просочились выводы, сделанные специалистами Международной автомобильной федерации (ФИА) на основе анализа производительности силовых установок команд Формулы-1. Выяснилось, что лучший двигатель — у команды «Ред Булл», для которой даже финиш на подиуме — праздник, а инженерам «Мерседеса», которые выиграли все до единой гонки текущего сезона, нужны послабления.

И не то чтобы ФИА как-то подыгрывает «Мерседесу» — просто таковы правила. Более того, по словам Николаса Томбасиса, главы отдела ФИА по «формульным» гонкам, на формулировке, давшей в итоге преимущество и без того доминирующей команде, настояли сами команды. Это, впрочем, не так удивительно, ведь дурацкие правила всегда ведут к дурацким результатам.

Почему правила дурацкие

По словам Томбасиса, механизм помощи отстающим обсуждался ещё в прошлом сезоне, и именно команды настояли на том, чтобы в рамках анализа учитывалась не вся силовая установка. С этого года команды должны использовать гибридные двигатели, почти половину мощности которых обеспечивает электрическая составляющая. Но представители команд настояли на том, чтобы анализу ADUO подвергались только двигатели внутреннего сгорания — без учёта эффективности электромоторов.

Сама по себе идея помогать отстающим не слишком характерна для Формулы-1. Ограничение бюджетов обсуждали в паддоке десятилетиями, но введены они были лишь с появлением Liberty в качестве генеральных промоутеров в 2010-х. Американцы в конце концов продавили концепт на ограничение расходов, и квоты на работу в аэродинамической трубе или с технологиями CFD стали одним из инструментов манипулирования чемпионатом.

Президент Формулы-1 Стефано Доменикали Фото: NurPhoto via Getty Images

Принять правило, по которому отстающим командам нужно предоставить хорошую машину, промоутеры пока не могут. Из-за этого в ход идут дополнительные костыли наподобие ADUO — некие секретные метрики, которые позволяют дать послабления отстающим в отдельных областях. И по какой-то причине (по просьбе команд) в эту метрику в итоге были включены только ДВС — без гибридной составляющей.

И при оценке эффективности ДВС, который обеспечивает лишь 53% мощности силовой установки в предельном режиме, «Мерседес» оказался не в первых рядах. Внезапно лучший ДВС оказался у «Ред Булл» — и австрийцы ни на какие послабления прав не имеют. Зато «Мерседес», у которого шесть побед в первых гонках сезона, превосходное шасси и лучший в современной Формуле-1 гибрид, могут улучшить своё самое слабое место — ДВС.

Дурацкие правила — дурацкие результаты

Желание сделать борьбу в гонках более плотной похвально. Но если вы проводите не моносерию, любые попытки уравнять участников будут противоестественны. Более того, придумывая максимально хитрые правила, организаторы дают сильнейшим лишь дополнительные возможности получить преимущество.

Вспомните сезоны, когда прошедшие в Q3 пилоты обязаны были стартовать в гонке на шинах, на которых проехали свой лучший круг в Q2. В теории это должно было поставить топ-команды в невыгодное положение с точки зрения стратегии. Но в итоге топы научились проходить в Q3 на «медиуме» и получили дополнительное преимущество в отношении тех, кто мог пробиться в топ-10, но безнадёжно отставал от лидеров.

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф Фото: NurPhoto via Getty Images

То же самое сейчас происходит и с «Мерседесом». Алгоритм ADUO был согласован ещё до старта сезона — именно тогда, когда в паддоке наперебой обсуждали слухи о преимуществе «Серебряных стрел». И слухи оказались правдой — «Мерседес» на самом деле стал доминирующей силой в Формуле-1.

«А что, если у тебя достаточно хорошее шасси, чтобы выигрывать гонки, и ты снижаешь мощность ДВС, которым ты полностью управляешь, чтобы получить выгоду от ADUO? — говорит не ваш автор, а экс-глава «Альпин» Отмар Зафнауэр на подкасте High Performance. — Я не говорю, что они именно так и поступили, но что, если?».

Решения, которые принимает ФИА

Бывший инженер «Мерседеса» Падди Лоу как-то рассказал, что в 2014 году, когда немецкая команда захватила лидерство в Формуле-1 благодаря своим турбогибридным двигателям, мотористы придушивали мощность силовых установок, чтобы преимущество не выглядело настолько уж вопиющим. Это не значит, что в 2026-м «Мерседес» намеренно придушил ДВС ради токенов ADUO. Но было бы странно, если бы немцы так не поступили.

Формула-1 — это война, на которой все средства (кроме прямо запрещённых регламентом) хороши. И если инженеры «Мерседеса» знают, что даже придушенного ДВС хватит для победы, и не уменьшают его мощность, они зря получают зарплату. Манипулировать техническим регламентом — это даже более первостепенная задача, чем первые наброски шасси, спроектированного по нему.

Расселл на тренировках перед Гран-при Барселоны-Каталуньи Фото: NurPhoto via Getty Images

Проблема не в «Мерседесе», а в правилах, которые изо всех сил пытаются помочь отстающим, а в итоге лишь помогают лидерам отрываться ещё дальше. Как там очко за лучший круг? Бонус получали лишь пилоты топ-команд, которым в конце гонки было нечего терять. Да и в чём вообще смысл поощрять аутсайдеров? Если кто-то справился со своей работой хуже других, чем он заслуживает послабления?

Искусственные правила могут сработать лишь в той ситуации, когда в Формуле-1 нет явного лидера. Если у команды преимущество уровня нынешнего «Мерседеса» или «Серебряных стрел» десятилетней давности, то такие лазейки дадут лишь дополнительное пространство лидерам — и они придумают, как им воспользоваться. А если такого преимущества ни у кого нет, то и вмешиваться в борьбу команд не стоит. В ФИА данные об ADUO пока не прокомментировали. Возможно, итоговое решение ещё не принято. Но сам факт того, что из-за дурацких правил кто-то теперь принимает где-то какие-то решения, не на пользу Формуле-1.