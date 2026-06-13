Леклер снова разбил машину, а Расселл вернулся! Лидер сезона стартует в Барселоне лишь 3-м

Трасса в Барселоне известна тем, что требовательна к общей эффективности шасси. Говорят, если машина быстра здесь, она будет быстра и на других трассах. И на этом фоне мало кто сомневался, что «Мерседес», доминирующая сила в этом сезоне, будет главным фаворитом квалификации. Вопрос был в том, сможет ли Джордж Расселл оправиться от последних неудач и побороться наконец с Андреа Кими Антонелли…

Q1: «Уильямсы» против «Хаасов»

На первых минутах Q1 на трассе появились представители не самых сильных команд — «Астон Мартин», «Кадиллака», «Уильямса» и «Хааса». Причём Эстебан Окон и Оливер Берман выехали на «медиуме» — и даже на шинах средней жёсткости не уступали темпу Карлоса Сайнса на «софте» и опередили Алекса Албона.

Этого, впрочем, оказалось недостаточно: когда свои попытки завершили остальные пилоты, «Хаасы» оказались в зоне вылета. С переходом на «софт» Берман поднялся на 15-е место, а вот Окон и после двух попыток остался в группе аутсайдеров. Провалили вторую попытку и Албон со Строллом: первый заблокировал колёса перед первым поворотом, второй — оказался в гравии.

В финальных попытках Берман вновь справился хорошо и показал 11-е время, а вот Окон и Албон так и остались в зоне вылета. Эстебану не хватило почти 0,2 секунды, чтобы опередить Сайнса в борьбе за последнюю путёвку в Q2, а времени Бермана француз проиграл полсекунды. 18-е место занял Албон, который тоже отстал от напарника более чем на полсекунды. Перес опередил Боттаса и занял 19-ю позицию, а в дуэли гонщиков «Астон Мартин» за предпоследнюю строчку Стролл впервые за два года превзошёл Алонсо.

Лучшим же в первом сегменте стал Льюис Хэмилтон, время которого оказалось на 0,092 секунды быстрее, чем у Джорджа Расселла. С третьей позиции во второй раунд вышел Шарль Леклер, а Андреа Кими Антонелли был только четвёртым и четверть секунды уступил Расселлу. Топ-5 неожиданно замкнул Нико Хюлькенберг, в своей последней попытке опередивший и оба «Макларена», и оба «Ред Булл».

Q2: Линдблад подарил путёвку в финал

В первых попытках Q2 быстрейшим вновь стал Расселл. Правда, Леклер уступил Джорджу немногим более 0,05 секунды, а Антонелли показал третье время, проиграв Расселлу менее 0,07 секунды. Следом расположились Хэмилтон и пилоты «Ред Булл», а вот «Макларены», проехавшие круги на уже использовавшихся шинах, оказались лишь на восьмой и 10-й позициях.

Тем временем в зоне вылета оказались пилоты «Ауди» и «Альпин», а также Карлос Сайнс и Оливер Берман. На фоне того, что «Макларен» уверенно прибавил на свежих шинах, пробиться в топ-10 аутсайдеры могли разве что за счёт гонщиков «Рейсинг Буллз».

И в начале финальных попыток какие-то проблемы возникли у Арвида Линдблада — он уже на первом секторе бросил круг и лишился возможности прибавить. Зато неплохой круг проехал Нико Хюлькенберг — немец на 0,07 секунды превзошёл Линдблада, отобрал у него 10-ю строчку и впервые в сезоне прошёл в Q3.

Габриэл Бортолето опередить Арвида не смог — бразилец занял 12-е место, проехав круг почти на четверть секунды медленнее Хюлькенберга. Франко Колапинто уже в третий раз в четырёх последних квалификациях превзошёл Пьера Гасли — гонщики «Альпин» заняли 13-е и 14-е места. Позади «Альпин» остались лишь Оливер Берман и Карлос Сайнс.

Q3: Антонелли проиграл не только Расселлу

Финал квалификации начался с вылета Шарля Леклера. «Феррари» монегаска начало заносить на входе в скоростной четвёртый поворот. Монегаск отчаянно работал рулём в попытке вернуть контроль над машиной, но, когда болид оказался на грязной части трассы, Леклера окончательно утащило в гравий. К тому моменту, когда судьи выбросили красные флаги, завершить попытки успели лишь Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри, который опередил нидерландца на 0,15 секунды.

Когда заезды возобновились, на трассу выехали лишь четыре пилота — времени на две попытки ещё хватало, однако многие решили не мучить первый комплект шин и ограничиться лишь одной попыткой под конец сессии — на новой резине. Среди выехавших на трассу был Джордж Расселл — он на 0,03 секунды превзошёл время Пиастри и отобрал у австралийца промежуточный поул. Антонелли проехал круг на 0,27 секунды медленнее и перед решающими попытками занимал лишь четвёртое место.

Первым на финальный быстрый круг ушёл Антонелли — Кими превзошёл время Расселла на полторы десятые секунды и занял первую строчку. Но ненадолго — Джордж ехал следом и на каждом из секторов был быстрее Антонелли. В итоге Расселл показал время 1:14.679 и опередил лидера чемпионата на 0,319 секунды! Похоже, прежние проблемы британец оставил позади.

Под самый клетчатый флаг свою попытку завершил Льюис Хэмилтон — британец поставил рекорд второго сектора и расположился на второй позиции! До Расселла Льюис не дотянулся — не хватило лишь 0,064 секунды, зато британец отодвинул Антонелли на третье место.

На четвёртой позиции квалифицировался Норрис, Ферстаппен уступил действующему чемпиону 0,02 секунды и занял пятую строчку, шестым стал Хаджар, а самым медленным среди пилотов топ-команд оказался Пиастри, занявший седьмое место. Восьмым стал Лоусон, Хюлькенберг квалифицировался девятым, а Леклер на фоне своей аварии так и остался без времени на 10-м месте.

Гран-при Барселоны-Каталуньи стартует в воскресенье, 14 июня, в 16:00 мск.