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Формула-1, Гран-при Барселоны Ф-1 14 июня 2026 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Ждут ли Формулу-1 резиновый кошмар и смена сценария в борьбе за титул? ГП Барселоны — LIVE
Дмитрий Захарченко
Гран-при Барселоны Формулы-1 — LIVE
Комментарии
Старт непредсказуемой гонки — в 16:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

После нескольких где-то провальных, а где-то неудачных этапов Джордж Расселл завоевал поул-позишен в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи и, кажется, впервые за долгое время объективно смотрится быстрее Андреа Кими Антонелли. Удастся ли британцу наконец начать сокращать отставание от напарника в общем зачёте? Отчасти это зависит и от того, насколько вмешается в борьбу двух «Мерседесов» стартующий вторым Льюис Хэмилтон. Отдельный фактор — повышенный износ шин, который ожидают в гонке… Посмотрим, насколько большую роль сыграет резина и кому она поможет.

Главные события заезда Формулы-1 и гонок поддержки — в лайве «Чемпионата».

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось
Live Дмитрий Захарченко

Слейтер повторяет ошибку Угочукву в последнем повороте и теряет пятое место! Фредди пропускает Брандо Бадоера и откатывается на шестую позицию. На Слейтере также «висит» штраф в пять секунд.

Ошибка Слейтера

Ошибка Слейтера

Фото: Кадр из трансляции

Кругом спустя Слейтер теряет и шестое место — перед первым поворотом его проходит Энцо Делиньи.

22/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Бадоер — 6 Делиньи — 7 Слейтер — 8 Ривера — 9 Тапонен — 10 Уортон.

10:16 Дмитрий Захарченко

Угочукву контратакует дель Пино на входе в первый поворот и возвращает себе место в топ-3. У дель Пино явно упал темп — его теперь атакует Слейтер.

Дель Пино пропускает Угочукву

Дель Пино пропускает Угочукву

Фото: Кадр из трансляции

20/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочкву — 4 дель Пино — 5 Слейтер — 6 Бадоер — 7 Делиньи — 8 Ривера — 9 Тапонен — 10 Уортон.

10:08 Дмитрий Захарченко

Уго Угочукву ошибся на выходе из последнего поворота — эти воспользовался дель Пино, который отобрал у лидера чемпионата третье место!

Ошибка Угочукву

Ошибка Угочукву

Фото: Кадр из трансляции

16/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 дель Пино — 4 Угочукву — 5 Слейтер — 6 Бадоер — 7 Делиньи — 8 Ривера — 9 Тапонен — 10 Като.

10:05 Дмитрий Захарченко

Половина гонки позади. Наэль лидирует, но Ямакоси лишь в нескольких десятых позади лидера. Угочкву отстал от пары лидеров на 1,8 секунды, позади него держится дель Пино. Пятая строчка у Фредди Слейтера, но из-за пяти секундного штрафа он рискует оказаться в самом конце топ-10.

Наэль, Ямакоси и Угочукву

Наэль, Ямакоси и Угочукву

Фото: Кадр из трансляции

13/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Слейтер — 6 Бадоер — 7 Делиньи — 8 Ривера — 9 Тапонен — 10 Като.

10:00 Дмитрий Захарченко

Слейтер атакует Бадоера и поднимается на пятое место. Бадоер знает, что у Слейтера штраф, и не сопротивляется.

Фредди обязан атаковать, чтобы хоть как-то компенсировать штраф пять секунд за срезку второго поворота на старте.

10/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Слейтер — 6 Бадоер — 7 Делиньи — 8 Ривера — 9 Тапонен — 10 Като.

09:57 Дмитрий Захарченко

Столкновение партнёров по команде «ДАМС»! Никола Лакорте и Нандавуд Биромбакди не поделили трассу между собой. Лакорте атаковал Биромбакди, тот выдавил Николу на газон, однако атаковавший не собирался сдаваться. Оба затормозили предельно поздно и в итоге столкнулись в повороте. Биромбакди откатился в конец пелотона, а Лакорте сходит с дистанции.

Столкновение Лакорте и Биромбакди

Столкновение Лакорте и Биромбакди

Фото: Кадр из трансляции

Тем временем Фредди Слейтер получает пять секунд штрафа за преимущество, полученное за пределами трассы.

08/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Бадоер — 6 Слейтер — 7 Ривера — 8 Делиньи — 9 Тапонен — 10 Като.

09:46 Дмитрий Захарченко

Слейтер отыгрывает ещё две позиции — он опережает Делиньи и Риверу и поднимается на шестое место.

03/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Бадоер — 6 Слейтер — 7 Ривера — 8 Делиньи — 9 Тапонен — 10 Като.

09:46 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка Формулы-3! Теофиль Наэль блестяще среагировал на сигнал светофора, а на второе место прорвался Хию Ямакоси. В связке первого-второго поворотов японец пошёл в атаку на лидера по внешней траектории, но оказался за пределами трассы и вынужден был вернуть первое место французу.

Старт гонки Формулы-3

Старт гонки Формулы-3

Фото: Кадр из трансляции

Угочукву откатился на третье место, следом дель Пино, Бадоер и Ривера. Слейтер отыграл две позиции и идёт восьмым.

01/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Бадоер — 6 Ривера — 7 Делиньи — 8 Слейтер — 9 Тапонен — 10 Като.

09:30 Дмитрий Захарченко

В Барселоне начинается большой автоспортивный день и первыми на стартовую решётку выезжают пилоты Формулы-3. С поул-позиции уже в третий раз подряд стартует Теофиль Наэль из «Кампоса», а первый ряд с французом разделит его товарищ по команде и лидер чемпионата Уго Угочукву.

Следом стартуют Хию Ямакоси и Брандо Бадоер, неделю назад выигравший длинную гонку в Монако, а третий ряд разделят Таито Като и Бруно дель Пино.

Фредди Слейтер, протеже «Ауди», который занимает второе место в таблице, уступая Угочукву лишь по числу выигранных гонок, стартует с десятой позиции.

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Фото: FIA

Начало заезда в 9:40 по Москве.

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