Ждут ли Формулу-1 резиновый кошмар и смена сценария в борьбе за титул? ГП Барселоны — LIVE

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После нескольких где-то провальных, а где-то неудачных этапов Джордж Расселл завоевал поул-позишен в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи и, кажется, впервые за долгое время объективно смотрится быстрее Андреа Кими Антонелли. Удастся ли британцу наконец начать сокращать отставание от напарника в общем зачёте? Отчасти это зависит и от того, насколько вмешается в борьбу двух «Мерседесов» стартующий вторым Льюис Хэмилтон. Отдельный фактор — повышенный износ шин, который ожидают в гонке… Посмотрим, насколько большую роль сыграет резина и кому она поможет.
Главные события заезда Формулы-1 и гонок поддержки — в лайве «Чемпионата».
Слейтер повторяет ошибку Угочукву в последнем повороте и теряет пятое место! Фредди пропускает Брандо Бадоера и откатывается на шестую позицию. На Слейтере также «висит» штраф в пять секунд.
Ошибка Слейтера
Фото: Кадр из трансляции
Кругом спустя Слейтер теряет и шестое место — перед первым поворотом его проходит Энцо Делиньи.
22/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Бадоер — 6 Делиньи — 7 Слейтер — 8 Ривера — 9 Тапонен — 10 Уортон.
Угочукву контратакует дель Пино на входе в первый поворот и возвращает себе место в топ-3. У дель Пино явно упал темп — его теперь атакует Слейтер.
Дель Пино пропускает Угочукву
Фото: Кадр из трансляции
20/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочкву — 4 дель Пино — 5 Слейтер — 6 Бадоер — 7 Делиньи — 8 Ривера — 9 Тапонен — 10 Уортон.
Уго Угочукву ошибся на выходе из последнего поворота — эти воспользовался дель Пино, который отобрал у лидера чемпионата третье место!
Ошибка Угочукву
Фото: Кадр из трансляции
16/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 дель Пино — 4 Угочукву — 5 Слейтер — 6 Бадоер — 7 Делиньи — 8 Ривера — 9 Тапонен — 10 Като.
Половина гонки позади. Наэль лидирует, но Ямакоси лишь в нескольких десятых позади лидера. Угочкву отстал от пары лидеров на 1,8 секунды, позади него держится дель Пино. Пятая строчка у Фредди Слейтера, но из-за пяти секундного штрафа он рискует оказаться в самом конце топ-10.
Наэль, Ямакоси и Угочукву
Фото: Кадр из трансляции
13/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Слейтер — 6 Бадоер — 7 Делиньи — 8 Ривера — 9 Тапонен — 10 Като.
Слейтер атакует Бадоера и поднимается на пятое место. Бадоер знает, что у Слейтера штраф, и не сопротивляется.
Фредди обязан атаковать, чтобы хоть как-то компенсировать штраф пять секунд за срезку второго поворота на старте.
10/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Слейтер — 6 Бадоер — 7 Делиньи — 8 Ривера — 9 Тапонен — 10 Като.
Столкновение партнёров по команде «ДАМС»! Никола Лакорте и Нандавуд Биромбакди не поделили трассу между собой. Лакорте атаковал Биромбакди, тот выдавил Николу на газон, однако атаковавший не собирался сдаваться. Оба затормозили предельно поздно и в итоге столкнулись в повороте. Биромбакди откатился в конец пелотона, а Лакорте сходит с дистанции.
Столкновение Лакорте и Биромбакди
Фото: Кадр из трансляции
Тем временем Фредди Слейтер получает пять секунд штрафа за преимущество, полученное за пределами трассы.
08/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Бадоер — 6 Слейтер — 7 Ривера — 8 Делиньи — 9 Тапонен — 10 Като.
Слейтер отыгрывает ещё две позиции — он опережает Делиньи и Риверу и поднимается на шестое место.
03/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Бадоер — 6 Слейтер — 7 Ривера — 8 Делиньи — 9 Тапонен — 10 Като.
Стартовала гонка Формулы-3! Теофиль Наэль блестяще среагировал на сигнал светофора, а на второе место прорвался Хию Ямакоси. В связке первого-второго поворотов японец пошёл в атаку на лидера по внешней траектории, но оказался за пределами трассы и вынужден был вернуть первое место французу.
Старт гонки Формулы-3
Фото: Кадр из трансляции
Угочукву откатился на третье место, следом дель Пино, Бадоер и Ривера. Слейтер отыграл две позиции и идёт восьмым.
01/25: 1 Наэль — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 дель Пино — 5 Бадоер — 6 Ривера — 7 Делиньи — 8 Слейтер — 9 Тапонен — 10 Като.
В Барселоне начинается большой автоспортивный день и первыми на стартовую решётку выезжают пилоты Формулы-3. С поул-позиции уже в третий раз подряд стартует Теофиль Наэль из «Кампоса», а первый ряд с французом разделит его товарищ по команде и лидер чемпионата Уго Угочукву.
Следом стартуют Хию Ямакоси и Брандо Бадоер, неделю назад выигравший длинную гонку в Монако, а третий ряд разделят Таито Като и Бруно дель Пино.
Фредди Слейтер, протеже «Ауди», который занимает второе место в таблице, уступая Угочукву лишь по числу выигранных гонок, стартует с десятой позиции.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Начало заезда в 9:40 по Москве.