Ждут ли Формулу-1 резиновый кошмар и смена сценария в борьбе за титул? ГП Барселоны — LIVE

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После нескольких где-то провальных, а где-то неудачных этапов Джордж Расселл завоевал поул-позишен в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи и, кажется, впервые за долгое время объективно смотрится быстрее Андреа Кими Антонелли. Удастся ли британцу наконец начать сокращать отставание от напарника в общем зачёте? Отчасти это зависит и от того, насколько вмешается в борьбу двух «Мерседесов» стартующий вторым Льюис Хэмилтон. Отдельный фактор — повышенный износ шин, который ожидают в гонке… Посмотрим, насколько большую роль сыграет резина и кому она поможет.

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