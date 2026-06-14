Драма в Ф-1: первая победа Хэмилтона за «Феррари» на фоне обиднейшего схода Антонелли

Старт гонки Формулы-1 в Барселоне показал: прежнее преимущество «Феррари» на первых метрах дистанции практически сошло на нет. Джордж Расселл уверенно сохранил лидерство — даже несмотря на то, что Льюис Хэмилтон выбрал на старт «софт» против «медиума» у представителей «Мерседеса». Вообще, всё завершилось без изменений в топ-5, а вот дальше провалился Исак Хаджар: медленный разгон отбросил француза с шестой позиции аж на 14-ю. Причём в «Ред Булл» едва не врезался Шарль Леклер — обошлось, и к первому повороту монегаск отыграл уже три позиции. А чуть позже Шарль обогнал и Пиастри в споре за шестое место — темп «Феррари» оказался существенно выше.

Чуть в глубине пелотона срезали первый поворот Хюлькенберг и Линдблад — после изучения повторов стюарды не стали никого наказывать. Пилот «Ауди» при этом пропустил Арвида вперёд, однако довольно быстро опередил обратно и вернулся в топ-10 позади Лиама Лоусона.

Старт Хэмилтона, Ферстаппена и Хюлькенберга на «софте» поначалу не привёл к разнообразию стратегий: Льюис, уверенно державшийся вторым без прессинга на Расселла, предсказуемо поехал в боксы довольно рано, и конкуренты на «медиуме» начали отвечать, чтобы не терять позицию на трассе. Чуть затянуть первый отрезок пытался Леклер, но после пререканий с командой просто проехал на круг больше, чем предлагал инженер. Дольше остальных держались Линдблад и Берман, однако это особо ничего им не принесло — шансов на очки не было.

Тактическое разнообразие в борьбу вновь решила внести «Феррари». «Скудерия» рано позвала Хэмилтона на второй пит-стоп, прозрачно намекнув: это только вторая остановка из трёх. Британец бросился в погоню за лидерами, и до какого-то момента было непонятно, чья стратегия умнее. При этом Льюису помогала борьба между двумя представителями «Мерседеса»: Расселл резко растерял отрыв от Антонелли и потом отбивался от итальянца. При этом сам Кими трижды нарушил границы трассы и висел на грани пятисекундного штрафа.

Проверить до конца ставку «Феррари» на три пит-стопа не вышло: аккурат после того, как «Мерседесы» сменили шины во второй и, по идее, финальный раз, на обочине остановился Фернандо Алонсо. Виртуальный сейфти-кар позволил Хэмилтону нырнуть в боксы и сохранить лидерство. Правда, Льюис несколько кругов находился под расследованием за потенциальное превышение скорости в режиме жёлтых флагов, но в итоге судьи не нашли ничего штрафного. Впрочем, даже если бы Хэмилтону дали даже 10 секунд, то к 57-му кругу гонки Льюис уже оторвался бы от Расселла на 16 — на более свежем «харде» Хэмилтон просто летел по трассе!

Джордж, в свою очередь, делал всё возможное, чтобы не попасть под атаки Антонелли — Кими держался чуть больше, чем в секунде. Ожил и «Макларен» Норриса — Ландо находился в паре секунд от зоны подиума, пусть и жаловался на «нулевой» темп. Позади топ-4 Макс Ферстаппен ехал, как говорят по-английски, in the middle of nowhere. Короче, без конкурентов — слишком далеко от лидеров и при этом с запасом от Леклера и Пиастри. Ну а Хаджар уверенно отыграл бо́льшую часть позиций, потерянных на старте.

Когда казалось, что интриги не осталось, Антонелли сумел-таки подобраться к Расселлу и, несмотря на отчаянную оборону Джорджа на стартовой прямой, протиснулся по внутреннему радиусу и вышел на второе место — огромный психологический удар по британцу! Однако всего через круг силовая установка на «Мерседесе» Кими умерла — такой вот ответ за Монреаль! И невероятное совпадение: в тот же момент проблемы с гидравлической системой возникли у Леклера — Шарль медленно вернулся в лидеры и сошёл. Минус два топ-пилота.

Хэмилтон, в отличие от напарника, проблем избежал и спокойно довёл дело до первой победы в составе «Феррари»! Новинки работают — может, такими темпами британец ещё и вмешается в борьбу за чемпионство? До Кими теперь 41 очко. Расселл второй, но на фоне чувствительной пощёчины-обгона от Антонелли. Норрис — на подиуме.

Позади Пиастри и Хаджара в очковую зону вошли Гасли, Колапинто, Лоусон и Линдблад. Пьеру повезло с пит-стопом в режиме VSC, а до этого команда своевременно потребовала от Франко пропустить напарника вперёд. Сам аргентинец подрезал со вторым пит-стопом Лоусона — так что и ему «Альпин» всё же помогла. Гонку завершили только 14 пилотов — среди сошедших, в частности, Нико Хюлькенберг, у которого до проблем с машиной были отличные шансы на очки.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт в Австрии на трассе «Ред Булл Ринг» 26-28 июня.