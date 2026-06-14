Кто худший гонщик Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе в Барселоне редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.
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Джордж Расселл
Британец бодро стартовал и провёл стартовый отрезок, но вот к работе Расселла на шинах «хард» большие вопросы. В обоих случаях Джордж обращался с жёсткой резиной куда хуже Андреа Кими Антонелли и подпускал напарника на дистанцию атаки. Со второй попытки сокомандник таки опередил Расселла — серьёзный психологический удар. Ну и было ноль шансов побороться с Хэмилтоном после VSC. В общем, нет поводов радоваться второй позиции.
Оскар Пиастри
Странно слабое выступление от австралийца, который к финишу Гран-при отстал от Ландо Норриса на 35 секунд. Чем-то напомнило сезон-2024, когда Оскар то ехал на уровне напарника, то вдруг сильно ему уступал. Да, «Макларен» в воскресной Барселоне не был в ударе, но Ландо-то справился гораздо лучше.
Исак Хаджар
Француз грубо ошибся на старте гонки: из-за огромной пробуксовки Хаджар откатился с шестой позиции на 14-ю. Да, потом бо́льшую часть мест отыграл, но ошибка есть ошибка. По мнению самого Исака, при адекватном старте вполне можно было побороться с Пиастри за пятую строчку.
Габриэл Бортолето
В отличие от Хюлькенберга, Бортолето прям плохо стартовал — правда, сам бразилец сетует на сбой в работе турбины, а не на собственные ошибки. Так или иначе, после этого Габриэл не поделил трассу с Оконом и заработал повреждения машины — с ними о борьбе за очки можно было забыть.
Франко Колапинто
Темп аргентинца на стартовой части гонки недостаточно убедил команду, попросившую его пропустить Гасли — и, как показали последующие круги, в «Альпин» были правы. Ну а Франко затем сам лишил себя восьмой позиции в протоколе, недостаточно замедлившись под жёлтыми флагами и схлопотав 10-секундный штраф.