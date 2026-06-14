Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: Расселл, Колапинто, Пиастри, кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Барселоны Формулы-1?
Комментарии
Среди претендентов даже пилот, долгое время лидировавший в гонке.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе в Барселоне редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1?
Джордж Расселл
Фото: Mark Thompson/Getty Images
1 место

Джордж Расселл

Британец бодро стартовал и провёл стартовый отрезок, но вот к работе Расселла на шинах «хард» большие вопросы. В обоих случаях Джордж обращался с жёсткой резиной куда хуже Андреа Кими Антонелли и подпускал напарника на дистанцию атаки. Со второй попытки сокомандник таки опередил Расселла — серьёзный психологический удар. Ну и было ноль шансов побороться с Хэмилтоном после VSC. В общем, нет поводов радоваться второй позиции.

Оскар Пиастри
Фото: Peter Fox/Getty Images
2 место

Оскар Пиастри

Странно слабое выступление от австралийца, который к финишу Гран-при отстал от Ландо Норриса на 35 секунд. Чем-то напомнило сезон-2024, когда Оскар то ехал на уровне напарника, то вдруг сильно ему уступал. Да, «Макларен» в воскресной Барселоне не был в ударе, но Ландо-то справился гораздо лучше.

Исак Хаджар
Фото: Mark Thompson/Getty Images
3 место

Исак Хаджар

Француз грубо ошибся на старте гонки: из-за огромной пробуксовки Хаджар откатился с шестой позиции на 14-ю. Да, потом бо́льшую часть мест отыграл, но ошибка есть ошибка. По мнению самого Исака, при адекватном старте вполне можно было побороться с Пиастри за пятую строчку.

Габриэл Бортолето
Фото: Clive Rose/Getty Images
4 место

Габриэл Бортолето

В отличие от Хюлькенберга, Бортолето прям плохо стартовал — правда, сам бразилец сетует на сбой в работе турбины, а не на собственные ошибки. Так или иначе, после этого Габриэл не поделил трассу с Оконом и заработал повреждения машины — с ними о борьбе за очки можно было забыть.

Франко Колапинто
Фото: Clive Rose/Getty Images
5 место

Франко Колапинто

Темп аргентинца на стартовой части гонки недостаточно убедил команду, попросившую его пропустить Гасли — и, как показали последующие круги, в «Альпин» были правы. Ну а Франко затем сам лишил себя восьмой позиции в протоколе, недостаточно замедлившись под жёлтыми флагами и схлопотав 10-секундный штраф.

Как прошло гоночное воскресенье:
Риск «Феррари» сыграл, один из «Мерседесов» снова не доехал. Каким был ГП Барселоны
Live
Риск «Феррари» сыграл, один из «Мерседесов» снова не доехал. Каким был ГП Барселоны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android