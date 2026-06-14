Это не последняя победа Хэмилтона, а Расселл больше проиграл, чем выиграл. Итоги Барселоны

Джордж должен был наконец доказать, что он быстрее Антонелли, но так и не смог этого сделать.

Победу Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи будут вспоминать и спустя много лет — как первую победу Льюиса после перехода в «Феррари». Перед стартом едва ли кто-то всерьёз верил, что Хэмилтон сможет навязать борьбу «Мерседесам» и даже превзойти их, но Льюису и его команде это удалось. «Скудерия» победила в красивой изобретательной манере, и, пусть даже не обошлось без доли везения, успех итальянцев выглядит заслуженным. Недаром британца поздравлял весь пит-лейн.

Эти и другие итоги седьмого этапа Формулы-1 сезона-2026 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Это была историческая победа

Можно по-разному относиться к Хэмилтону, но было бы странно не уважать его достижений. В предыдущие три года, когда машины обладали граунд-эффектом, Льюис смотрелся скверно, а громкий переход в «Феррари» в 2025 году поначалу обернулся фиаско. В британце сомневались все — и в Маранелло наверняка тоже. Но с изменением регламента Льюис словно обрёл второе дыхание и поехал увереннее Леклера, который много лет считался лидером и главной надеждой «Скудерии».

В Барселоне фаворитом считался «Мерседес», и круг Хэмилтона в квалификации, когда под самый занавес Q3 он показал второе время, опередив Антонелли и уступив Расселлу менее десятой, стал большим сюрпризом. В первую очередь для самого Расселла, который начал праздновать поул ещё до окончания попытки Хэмилтона. В этот момент Льюис шёл с опережением графика бывшего напарника — но в последнем повороте гонщик «Феррари» сильнее отпустил газ — это стоило порядка десятой доли секунды. Поул был досягаем.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Барселоны-Каталуньи Фото: Mark Thompson/Getty Images

И всё равно фаворитом перед стартом оставался «Мерседес». Когда на старте впереди устоял Расселл, «Феррари» нужно было нечто изобретательное, и ответом стала тактика трёх пит-стопов. Хэмилтон был быстр, уверенно работал в трафике и перед последней остановкой опережал пелотон на 20 секунд. Тут британцу помог случай — сход Алонсо спровоцировал виртуальный сейфти-кар, «Скудерия» провела «бесплатный» пит-стоп, и остановить Льюиса было уже некому.

Эта победа — блестящий ответ Хэмилтона критикам. Британец наглядно продемонстрировал, что находится в хорошей форме, готов ради победы действовать нестандартно и бороться, а не просто реализовывать потенциал машины. Льюис доказал, что по-прежнему хорош и уходить из Формулы-1 ему пока рано. Это 106-я победа Хэмилтона в Гран-при и первая — в составе «Феррари». И всё выглядит так, что последней она не окажется.

А «Феррари» может так без помощи VSC?

Сход Алонсо и режим VSC, без сомнения, помог Льюису, но вопрос в том, смог бы Хэмилтон обогнать «Мерседесы», если бы провёл свой третий пит-стоп в условиях зелёных флагов. На момент поломки «Астон Мартин» между Хэмилтоном и Расселлом с Антонелли было порядка 20 секунд. У «Мерседесов» были более свежие шины, и они бы часть этого отставания отыграли, однако после перехода на «софт» Льюис оторвался ещё на 15.

Обгонять в Барселоне не так сложно — при некотором преимуществе в скорости, которое на свежей мягкой резине у Хэмилтона точно было бы, на первом секторе сразу несколько возможностей выйти вперёд. И в теории Хэмилтону хватило бы запаса пойти в атаку на «Мерседесы» на последних кругах. На практике же мы этого уже никогда не узнаем. Не говоря о том, что на пит-стопе могла произойти заминка, и о том, как долго отбивался бы второй «Мерседес», ведь после третьей остановки Льюис был бы третьим.

Хэмилтон и Антонелли на Гран-при Барселоны-Каталуньи Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Темп на финальном отрезке был впечатляющим. Отчасти он объясняется тем, что у Хэмилтона были чуть более свежие, чем у «Мерседесов», шины. Кроме того, Расселл испытывал явные проблемы, не атаковал на максимуме и явно сдерживал Антонелли. Будь Кими впереди, не факт, что Хэмилтон остался бы в столь прочной позиции. Даже с учётом всего этого не будет преувеличением сказать, что в Барселоне «Феррари» была на равных с «Мерседесом» с точки зрения чистой скорости. Но было ли это следствием аккуратной работы с шинами в жарких условиях или машина сама по себе настолько быстра, мы не знаем.

Будет ли «Скудерия» и дальше так сильна, не знают, пожалуй, даже в самой «Феррари». Трасса в Шпильберге, на которой пройдёт следующий этап, более специфична, чем автодром в Барселоне, результаты на ней мог быть не слишком показательными. Однако если Хэмилтон с Леклером и там смогут бороться с «Феррари», значит, этот сезон для Маранелло не потерян. И команду Тото Вольфа ждут совсем не спокойные времена.

Расселл выиграл, но вообще-то проиграл

«Ничего не сделал, отыграл 18 очков», — так, перефразировав известный мем, можно описать прошедшую гонку Расселла. Джордж очень здорово смотрелся в квалификации, в паддоке тут же заговорили, что британец вернулся. Однако в воскресенье Расселл смотрелся несколько блёкло. Джордж словно и не пытался побороться с Хэмилтоном, растерял на финальном отрезке преимущество над Антонелли и в итоге пропустил его — в принципиальном сражении за чемпионство!

Если бы автомобиль Кими доехал до финиша, отставание Расселла в общем зачёте составляло бы 68 очков. Джордж в таком случае был бы ближе к Леклеру, чем к Хэмилтону (не говоря уже об Антонелли). Но судьба вернула британцу должок за гонку в Монреале, когда он сам из-за отказа техники потерял если не 25, то 18 очков как минимум. Расселл сегодня вытащил счастливый билет — если бы не он, положение Джорджа в чемпионате выглядело бы ещё безнадёжнее, чем вчера.

Джордж Расселл на подиуме Гран-при Барселоны-Каталуньи Фото: Clive Mason/Getty Images

При этом своей главной цели британец в этот уикенд не достиг. После сложных этапов в Майами, Канаде и Монако в Барселоне Расселл должен был вернуть уверенность. Джордж пошёл собственным путём в настройках, и это, казалось, дало плоды. Но в гонке выяснилось, что Антонелли за рулём этой машины по-прежнему лучше обращается с шинами на дистанции и способен отыграться даже после неудачной квалификации. Расселл отыграл 18 очков, однако снова уступил напарнику.

Антонелли можно посочувствовать — машина выключилась буквально в тот самый момент, когда он уже в третий раз в четырёх последних гонках на глазах сотен миллионов зрителей превзошёл Расселла. Но, во-первых, напомним о гонке в Монреале, так что в смысле технических проблем пилоты «Мерседеса» теперь квиты. Во-вторых, итальянец этот удар наверняка переживёт — отрыв в 41 очко по-прежнему гарантирует ему первую позицию чемпионата при любом исходе чемпионата. В конце концов, Кими снова был быстрее напарника. Этот сход едва ли пошатнёт уверенность итальянца.

На «Макларен» надежды больше, чем на «Ред Булл»

«Феррари» и «Мерседес» в Барселоне снова выступали в отдельной лиге — ни «Макларен», ни «Ред Булл» побороться с лидерами не смогли. И у австрийцев дела пока что обстоят печальнее — Макс Ферстаппен показал лишь пятое время, а в гонке после схода Антонелли финишировал четвёртым — через 17 секунд после Норриса. RB22 при всех усилиях Милтон-Кинса остаётся только четвёртой по скорости машиной, не способной побороться даже за подиум.

«Макларен» выглядел пободрее, причём Ландо Норрис финишировал лишь в четырёх секундах позади Джорджа Расселла. Впрочем, Расселл в этой гонке выглядел не так уверенно, а потому в случае с Антонелли «Макларен» отстал бы существенно дальше. К тому же не лучшим образом в Барселоне выступил Оскар Пиастри, который финишировал только пятым и отстал от напарника на 35 секунд. Тем не менее по чистой скорости «Макларен» пока что предпочтительнее «Ред Булл».

«Макларен» в Барселоне был быстрее «Ред Булл» Фото: Clive Rose/Getty Images

«Альпин» закрепилась в топ-5

Лучшей позади топ-команд в гонке была «Альпин», при том что её пилоты днём ранее не смогли попасть даже в топ-10. В первую очередь команда должна быть благодарна за это Фернандо Алонсо — Пьер Гасли провёл свой пит-стоп во время действия VSC и за счёт этого устоял на своей позиции, в итоге превратившейся в седьмую.

Даже с учётом штрафа Колапинто, за счёт которого Лоусон и Линдблад поднялись на поду позицию выше, «Альпин» ещё на одно очко оторвалась от «Рейсинг Буллз»: в борьбе за пятое место Энстоун опережает Фаэнцу на 16 очков. Если сравнивать с прошлым годом, по итогам которого Энстоун занял последнее место, прогресс налицо. Но удержится ли «Альпин» в топ-5 или скромная команда-сателлит окажется сильнее французского концерна?