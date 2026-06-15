Выиграл бы Хэмилтон без схода Алонсо и почему Леклер бьёт машины? Разбор Барселоны

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1, который выиграл Льюис Хэмилтон.

Выиграл бы Хэмилтон гонку без VSC?

Не факт. Догнать бы точно догнал за счёт резины. А вот про «проехать» не уверен. Я склоняюсь к тому, что нет. Надо же было ещё Антонелли одолеть сначала.

Готовы ли отказаться от прежних слов, что Хэмилтону пора завершать карьеру?

Нет, не готов. То, что выступает классно — безусловно, и для меня сюрприз, что Шарль страдает на его фоне. Но моё мнение в первую связано с возрастом Хэмилтона: ему как было 41, так и осталось — дорогу молодым!

Есть ли у Льюиса реальные шансы на титул?

Если есть, то призрачные. Вот сильно удивлюсь, если «Феррари» начнёт стабильно ехать и в гонке, и в квалификации. Да ещё и чтобы со стратегией вышло как сегодня… Если Хэмилтон реально поборется за чемпионство, это будет сюрпризом года.

С чем связываете множество аварий Леклера на последних Гран-при?

Мне кажется, машины стали тяжелее в управлении, и похоже, что мощность они дают очень резко. Не припомню столько «уборов» именно на выходе из поворота: Пиастри в Австралии, Шарль в Майами и здесь… И это только то, что пришло на ум. Видимо, стиль Леклера быть за лимитом на одном круге выходит за рамки его возможностей.

Что думаете о текущем потенциале Расселла? Был поул, однако конец гонки – слабый

Смотрелось блекло — не только конец, но и вся гонка. Помимо старта и одного круга в квалификации, позитива немного. В гонке он явно не на уровне Кими. Темп ниже, а резину расходует больше.

Мог ли Джордж как-то лучше защититься от Антонелли?

Мог, но зачем? Лишь ухудшить атмосферу в команде. И так защита была достаточно жёсткой, однако с тем состоянием резины было глупо обороняться до конца. Всё равно бы не хватило.

Должен ли был «Мерседес» применить командную тактику, и если да, то какую?

Мне понравилось, что они не вмешивались в их борьбу. После VSC они бы не достали Льюиса в любом случае.

Не занервничает ли Кими после сокращения отрыва и появления нового соперника?

Думаю, нет. Какие причины нервничать? Темп в гонке лучший. Только один круг в квалификации подтянуть, хотя, может, и там дело было в настройках. Не вижу поводов для тревоги. Ещё и по компонентам силовой установки преимущество. Это же первый технический сход, до этого у него даже из строя ничего не выходило, насколько я помню. Но вообще как ловко получилось: мы только после прошлой гонки обсуждали, что для обострения борьбы за титул нужна пара технических сходов, и вот первый уже пришёл. Осталось ещё два — и начнём всё сначала.

С чем связываете столь сильный проигрыш Пиастри напарнику?

Как-то и нечего про это сказать. В квалификации казалось, что Оскар очень даже сильно смотрится. В гонке, конечно, пропасть. Видимо, не понимает машину и не выходит выжать из неё максимум.

Как прокомментируете решение вернуть Гасли подиум?

С одной стороны, честно, раз нарушения не было. Однако не честно по отношению к тем, кто отбыл штраф. Мне кажется, лучше был бы штраф на ФИА! Ну, раз вы ошиблись и штрафы кто-то отбыл, а кто-то — нет, то выплатите неустойку за неверные наказания, причём всем. Тысяч по 50-100 евро каждому из пилотов. А то сами денежные штрафы только так и раздают. Как когда Макс коснулся заднего крыла «Мерседес» за € 50 тыс.