Хэмилтон — лучший, Леклер — на дне. Оценки за Гран-при Барселоны-Каталуньи

Седьмой этап сезона Формулы-1 — в абсолютно субъективных оценках автора.

Льюис Хэмилтон — 9

Эта победа стала одной из самых красивых в карьере Хэмилтона. Льюис был единственным, кто рискнул пойти на три пит-стопа, он атаковал всю дистанцию и уехал от «Мерседесов» на 20 секунд. В то же время нужно признать, что VSC очень помог британцу, избавив от давления, а в борьбе за поул он проиграл Расселлу — «Феррари» могла и в субботу оказаться первой.

Андреа Кими Антонелли — 8

Кими начал уикенд довольно блёкло и в квалификации проиграл Расселлу более 0,3 секунды — что довольно много. Но в гонке итальянец перехватил инициативу и на последних кругах обогнал Джорджа — отрыв от напарника в чемпионате перевалил бы за 70 очков, отличный исход для Антонелли. Увы, из-за технических проблем всё завершилось иначе.

Ландо Норрис — 8

В Барселоне «Макларен» заметно уступал в темпе лидерам, и, как ни старался Ландо, побороться с ними шанса не было. К самому Норрису никаких претензий — он здорово проехал в квалификации и уступил Антонелли 0,003 секунды, а в гонке держался неподалёку от Расселла и финишировал в четырёх секундах позади «Мерседеса».

Джордж Расселл — 7,5

С турнирной точки зрения этап в Барселоне прошёл для Расселла отлично: он отыграл у Антонелли 18 очков. С психологической — так себе. В Испании Джордж должен был доказать, что проблемы в Майами и Монако были случайностью, но в гонке Расселл быстрее изнашивал шины и под конец гонки в принципиальной дуэли уступил Антонелли.

Макс Ферстаппен — 7,5

Темп «Ред Булл» в Барселоне не позволял бороться даже с «Маклареном», и в итоге Ферстаппен финишировал четвёртым — в 17 секундах позади поднявшегося на подиум Норриса. В квалификации Макс почти дотянулся до Ландо, но уступил 0,02 секунды и остался позади. Похоже, в этом году «Ред Булл» в число лидеров уже не вернётся.

Ферстаппен на Гран-при Барселоны-Каталуньи Фото: Mark Thompson/Getty Images

Лиам Лоусон — 7,5

Достойный уикенд в исполнении Лоусона. Лиам стал лучшим из середняков в квалификации, а гонщиков «Альпин» пропустил из-за неудачной тактики и появления VSC. Штраф Колапинто восстановил справедливость — новозеландец расположился на восьмой позиции, уступив одному пилоту «Альпин» и опередив другого.

Арвид Линдблад — 7,5

Линдблад тоже должен был пройти в Q3, но в самом начале финальной попытки гибрид Арвида решил не выдавать энергию. Тем не менее Линдблад уже на старте прорвался в топ-10 и всю гонку провёл в борьбе за очки. Из-за неудачного тайминга пит-стопов Арвид финишировал последним среди пилотов «Рейсинг Буллз» и «Альпин», но всё же набрал пару очков.

Карлос Сайнс — 7,5

Несмотря на все проблемы «Уильямса», Сайнс вытащил команду во второй сегмент, а в гонке отыграл четыре позиции и финишировал всего в паре позиций от топ-10. Карлос пилотировал очень здорово и стабильно, отлично работал с резиной, однако этого всё равно было недостаточно, чтобы «Уильямс» даже при таком количестве сходов набрал очки.

Оливер Берман — 7,5

Берман не доехал до финиша, а «Хаас» в этот уикенд недотягивал по скорости до топ-10. Тем не менее Оливер опередил в квалификации всех своих прямых соперников, а за семь кругов до финиша занимал 13-е место, уступая лишь пилотам на более конкурентоспособной технике. Впрочем, чтобы набрать очки, не хватило бы и этого.

Нико Хюлькенберг — 7,5

Хюлькенберг провёл лучшую квалификацию в сезоне и впервые в году выбрался в финальный сегмент. Более того, «Ауди» немца даже удержалась в топ-10 на старте, а на первых кругах Нико сражался с «Рейсинг Буллз». У Халка были все шансы набрать хотя бы пару очков, но неудачно прилетевший в машину камень в одно мгновение вывел болид из гонки.

Пьер Гасли — 7

На седьмом месте Гасли оказался в первую очередь благодаря VSC, однако и без него Пьер должен был финишировать в районе восьмой-девятой позиции. Правда, сам по себе уикенд француз провёл не особенно впечатляюще. В квалификации Гасли уже в третий раз в сезоне проиграл Колапинто, а в гонке опередил Франко лишь после приказа из боксов.

Гасли впереди соперников на этапе в Барселоне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Серхио Перес — 7

Перес уже в пятый раз в сезоне опередил Боттаса в квалификации и снова был лучшим в группе аутсайдеров. Более того, на протяжении гонки Чеко даже боролся с Албоном и превзошёл его (хотя это больше говорит о темпе «Уильямса», чем о скорости «Кадиллака»). Посмотрим на скорость американцев в Шпильберге, когда машина получит обновления.

Лэнс Стролл — 7

В минувший уикенд Стролл добился исторического успеха — впервые с Гран-при Великобритании (то есть за 43 последних этапа) Лэнс опередил Алонсо в квалификации. Правда, развить этот успех канадцу было не суждено: первые четыре круга Стролл так и ехал на своей 21-й позиции, а затем свернул в боксы из-за отказа коробки передач.

Исак Хаджар — 6,5

Старт гонки обернулся для Хаджара катастрофой — француз откатился на 14-е место и вынужден был всю гонку отыгрываться. Это Исаку в целом удалось — на финише он был шестым, но в первую очередь это заслуга машины, позволявшей легко опережать середняков. К тому же позицию относительно Пиастри Хаджар так и не вернул.

Габриэл Бортолето — 6,5

В квалификации Бортолето проиграл Хюлькенбергу почти четверть секунды и остался во втором сегменте, а на старте гонки Габриэл повредил машину в инциденте с участием Окона, после чего уже не мог демонстрировать высокого темпа. В результате бразилец был далёк от очков и даже со сходами лидеров поднялся лишь на 11-е место.

Фернандо Алонсо — 6,5

Для Фернандо Алонсо этап в Барселоне, который, по собственному признанию испанца, может стать последним в его карьере, прошёл невзрачно. В квалификации Фернандо неожиданно уступил Строллу, хотя разрыв был минимальным (менее 0,06 секунды). А всю гонку, пока не сломалась батарея, Алонсо находился в последних рядах.

Оскар Пиастри — 6

Пиастри в Барселоне смотрелся заметно хуже Норриса — словно это был Оскар образца дебютного сезона, а не тот пилот, который в прошлом году боролся с Ландо за титул. В квалификации австралиец уступил обоим гонщикам «Ред Булл» и финишировал пятым — с отставанием в полминуты от занявшего третье место Норриса.

Эстебан Окон — 6

В Барселоне Окон вновь уступал Берману, причём время Эстебана в Q1 оказалось на полсекунды хуже, чем у напарника. Кроме того, француз испытывал большие проблемы с износом резины, из-за чего под конец гонки совершил третий пит-стоп и к линии финиша приехал предпоследним.

Окон на Гран-при Барселоны-Каталуньи Фото: Clive Mason/Getty Images

Валттери Боттас — 6

Боттас отстал от Переса в квалификации не так сильно — на две с небольшим десятые. Но смысла в этом тоже было мало — на первых кругах Валттери держался на 20-й позиции и опережал гонщиков «Астон Мартин», однако уже после 16 кругов инженеры сняли финна с дистанции из-за предосторожности — настолько пока что ненадёжен «Кадиллак».

Алекс Албон — 6

Албон, как и Окон, проиграл напарнику полсекунды в квалификации и в гонке за очки не боролся. В итоге на «Уильямсе» начались проблемы с креплением бортовой камеры, а заезд в конце концов превратился в дополнительную тестовую сессию. До финиша Алекс добрался, но с отставанием в 11 кругов от лидера.

Франко Колапинто — 5

Колапинто провёл этап неоднозначно. С одной стороны, Франко опередил Гасли в квалификации, с другой — не мог стабильно поддерживать темп напарника в гонке. Колапинто финишировал восьмым, но невнимательность в зоне действия жёлтых флагов отбросила его на 10-ю строчку. И, пожалуй, именно эта ошибка стала определяющей.

Шарль Леклер — 4

Второй уикенд подряд надежды Леклера на высокий результат тают после аварии. Шарль пожадничал в квалификации и вместо того, чтобы бросить круг, врезался в стену. Причём произошло это в первой попытке, когда не было нужды так рисковать. Если бы не отказ гидравлики, Леклер занял бы пятое место — и это на машине, выигравшей гонку.