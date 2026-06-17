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Самые яркие моменты третьего этапа RDS GP в Нижнем Новгороде, включая первую победу Ильи Попова — видео

Первое поражение топ-легионера RDS GP и новый победитель. Самые яркие моменты этапа
Михаил Дубовский
Самые яркие моменты третьего этапа RDS GP
Комментарии
Выбор наиболее интересного эпизода — как всегда, за вами. А мы расскажем и покажем, что было в Нижнем.

Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии завершился в Нижнем Новгороде. Уикенд на трассе «Нижегородское кольцо», который стал экватором сезона, подарил главному чемпионату страны по дрифту нового победителя в лице Ильи Попова, а Сергей Кузнецов добился лучшего в своей карьере результата.

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Подиум дополнил Тимофей Добровольский, который впервые в сезоне-2026 лишил ирландца Томми Кайли возможности попасть в тройку призёров. Легионер остался вне подиума на трассе, которую лидер Fresh Racing назвал своей любимой из всех российских автодромов, где дебютанту RDS GP уже довелось поездить.

Как прошли два первых этапа:
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Итоги этапа в Нижнем Новгороде на расклад сил в личном и командном зачётах не повлияли. После трёх этапов Томми Кайли продолжает возглавлять турнирную таблицу — двух подряд выходов в финал и попадания в топ-4 ирландцу хватает, чтобы уверенно лидировать в чемпионской гонке, которая уже перевалила за экватор. Вторую позицию сохраняет Георгий Чивчян, но он всего на 10 баллов опережает идущего в турнирной таблице третьим Дамира Идиятулина.

В командном зачёте Fresh Racing возглавляет протоколы, однако Takayama Forward Auto сократила отрыв от лидера, а «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» практически вплотную приблизилась ко второй строчке. Так что каждый следующий этап будет иметь ключевое значение для претендентов на титул по итогам сезона-2026.

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Рейтинг: самые яркие моменты третьего этапа RDS GP
Фото: RDS GP
1 место

Красивая дуэль Тиводара и Астапова в топ-32

В Российской Дрифт Серии достаточно пилотов, способных выдавать яркие сольные проезды в квалификации и невероятно плотные и синхронные заезды, которые становятся украшением этапа. Но далеко не каждый уикенд такие спортсмены встречаются друг с другом в парных заездах. В Нижнем Новгороде зрелищная дуэль случилась уже в топ-32.

Турнирная таблица свела в самом начале уикенда Романа Тиводара и Андрея Астапова. Пилот из Сочи уже в квалификации показал, как можно красиво ехать по «Нижегородскому кольцу», а екатеринбуржец в принципе каждый свой проезд проводит как в последний раз. Так что встреча представителей Takayama Forward Auto и Lukoil Racing Drift Team стала одним из самых плотных и агрессивных заездов этапа.

Фото: RDS GP
2 место

Поражение Идиятулина в топ-8

Два первых этапа Дамир ниже четвёртой позиции по итогам парных заездов не опускался, так что и в Нижнем Новгороде пилот Fresh Racing был одним из фаворитов уикенда и претендентом если не на победу, то на подиум. Но что-то не задалось и Идиятулин выбыл из борьбы уже на стадии топ-8.

Соперником сибиряка стал Тимофей Добровольский, который и нанёс Дамиру поражение. Идиятулин ехал вроде бы неплохо, но его оппонент из Takayama Forward Auto с ролью и лидера, и преследователя справился лучше, допустив куда меньше помарок.

Фото: RDS GP
3 место

Победа Кузнецова в дуэли с Чивчяном в топ-8

Также в топ-8 выбыл из борьбы самый титулованный пилот российского дрифта. Четырёхкратный чемпион Российской Дрифт Серии Георгий Чивчян получил в соперники Сергея Кузнецова. И при всём уважении к новобранцу Fresh Racing, фаворитом в этой паре выглядел Гоча.

Ровно до момента, пока пилоты не вышли на трассу. Лидер Takayama Forward Auto первым номером отработал неидеально, а в роли преследователя и вовсе врезался в своего соперника, а потом вылетел с трассы. Вердикт судей был однозначен: путёвку в полуфинал получил Сергей Кузнецов.

Фото: RDS GP
4 место

Кайли уступил в борьбе за подиум

Томми Кайли с самого начала уик-энда рассыпался в комплиментах «Нижегородскому кольцу», но по иронии судьба трасса, которая заслужила самых тёплых отзывов от ирландца, стала для него местом самого неудачного на данный момент выступления в RDS GP.

По ходу двух предыдущих этапов легионер Fresh Racing потерпел только одно поражение в парных заездах, а вот в Нижнем Новгороде их случилось вдвое больше. Сначала Томми уступил Сергею Кузнецову путёвку в финал, а затем Кайли потерпел поражение в дуэли с Тимофеем Добровольским за третье место. И впервые в сезоне остался без подиума!

Фото: RDS GP
5 место

Сражение Попова и Кузнецова за первую победу

Fresh Racing отправила в топ-8 трёх из четырёх своих пилотов, из которых двое затем пробились в полуфинал. В топ-4 Томми Кайли уступил в битве с сокомандником Сергеем Кузнецовым, дав тому гарантию первого в карьере подиума в RDS GP, а вместе с ней — шанс побороться за дебютную победу. Но не случилось — впервые парные заезды выиграл Илья Попов.

Пилот «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» стал единственным представителем своей команды в полуфиналах, потому что сетка парных заездов для подопечных Аркадия Цареградцева сложилась максимально неудачно. Сам Царь попал сначала на Владислава Попова, которого победил, а затем действующий двукратный чемпион RDS GP уступил его брату. Но Илья Попов не посрамил наставника — молодой спортсмен одержал дебютную для себя победу в Гран-При Российской Дрифт Серии.

Следующий, четвёртый в этом сезоне, этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц — 11 и 12 июля уикенд дрифта примет автодром ADM Raceway в Москве. До этого на столичном автодроме Moscow Raceway 20 июня пройдёт фестиваль большого дрифта RDS Fest, на котором поклонники управляемого заноса смогут увидеть многих своих кумиров в непривычных амплуа.

Подробнее о фестивале:
RDS Fest 2026 объединит регионы России культурой дрифта
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