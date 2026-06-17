Первое поражение топ-легионера RDS GP и новый победитель. Самые яркие моменты этапа

Выбор наиболее интересного эпизода — как всегда, за вами. А мы расскажем и покажем, что было в Нижнем.

Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии завершился в Нижнем Новгороде. Уикенд на трассе «Нижегородское кольцо», который стал экватором сезона, подарил главному чемпионату страны по дрифту нового победителя в лице Ильи Попова, а Сергей Кузнецов добился лучшего в своей карьере результата.

Подиум дополнил Тимофей Добровольский, который впервые в сезоне-2026 лишил ирландца Томми Кайли возможности попасть в тройку призёров. Легионер остался вне подиума на трассе, которую лидер Fresh Racing назвал своей любимой из всех российских автодромов, где дебютанту RDS GP уже довелось поездить.

Итоги этапа в Нижнем Новгороде на расклад сил в личном и командном зачётах не повлияли. После трёх этапов Томми Кайли продолжает возглавлять турнирную таблицу — двух подряд выходов в финал и попадания в топ-4 ирландцу хватает, чтобы уверенно лидировать в чемпионской гонке, которая уже перевалила за экватор. Вторую позицию сохраняет Георгий Чивчян, но он всего на 10 баллов опережает идущего в турнирной таблице третьим Дамира Идиятулина.

В командном зачёте Fresh Racing возглавляет протоколы, однако Takayama Forward Auto сократила отрыв от лидера, а «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» практически вплотную приблизилась ко второй строчке. Так что каждый следующий этап будет иметь ключевое значение для претендентов на титул по итогам сезона-2026.

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Рейтинг: самые яркие моменты третьего этапа RDS GP Фото: RDS GP 1 место Красивая дуэль Тиводара и Астапова в топ-32 В Российской Дрифт Серии достаточно пилотов, способных выдавать яркие сольные проезды в квалификации и невероятно плотные и синхронные заезды, которые становятся украшением этапа. Но далеко не каждый уикенд такие спортсмены встречаются друг с другом в парных заездах. В Нижнем Новгороде зрелищная дуэль случилась уже в топ-32. Турнирная таблица свела в самом начале уикенда Романа Тиводара и Андрея Астапова. Пилот из Сочи уже в квалификации показал, как можно красиво ехать по «Нижегородскому кольцу», а екатеринбуржец в принципе каждый свой проезд проводит как в последний раз. Так что встреча представителей Takayama Forward Auto и Lukoil Racing Drift Team стала одним из самых плотных и агрессивных заездов этапа. Фото: RDS GP 2 место Поражение Идиятулина в топ-8 Два первых этапа Дамир ниже четвёртой позиции по итогам парных заездов не опускался, так что и в Нижнем Новгороде пилот Fresh Racing был одним из фаворитов уикенда и претендентом если не на победу, то на подиум. Но что-то не задалось и Идиятулин выбыл из борьбы уже на стадии топ-8. Соперником сибиряка стал Тимофей Добровольский, который и нанёс Дамиру поражение. Идиятулин ехал вроде бы неплохо, но его оппонент из Takayama Forward Auto с ролью и лидера, и преследователя справился лучше, допустив куда меньше помарок. Фото: RDS GP 3 место Победа Кузнецова в дуэли с Чивчяном в топ-8 Также в топ-8 выбыл из борьбы самый титулованный пилот российского дрифта. Четырёхкратный чемпион Российской Дрифт Серии Георгий Чивчян получил в соперники Сергея Кузнецова. И при всём уважении к новобранцу Fresh Racing, фаворитом в этой паре выглядел Гоча. Ровно до момента, пока пилоты не вышли на трассу. Лидер Takayama Forward Auto первым номером отработал неидеально, а в роли преследователя и вовсе врезался в своего соперника, а потом вылетел с трассы. Вердикт судей был однозначен: путёвку в полуфинал получил Сергей Кузнецов. Фото: RDS GP 4 место Кайли уступил в борьбе за подиум Томми Кайли с самого начала уик-энда рассыпался в комплиментах «Нижегородскому кольцу», но по иронии судьба трасса, которая заслужила самых тёплых отзывов от ирландца, стала для него местом самого неудачного на данный момент выступления в RDS GP. По ходу двух предыдущих этапов легионер Fresh Racing потерпел только одно поражение в парных заездах, а вот в Нижнем Новгороде их случилось вдвое больше. Сначала Томми уступил Сергею Кузнецову путёвку в финал, а затем Кайли потерпел поражение в дуэли с Тимофеем Добровольским за третье место. И впервые в сезоне остался без подиума! Фото: RDS GP 5 место Сражение Попова и Кузнецова за первую победу Fresh Racing отправила в топ-8 трёх из четырёх своих пилотов, из которых двое затем пробились в полуфинал. В топ-4 Томми Кайли уступил в битве с сокомандником Сергеем Кузнецовым, дав тому гарантию первого в карьере подиума в RDS GP, а вместе с ней — шанс побороться за дебютную победу. Но не случилось — впервые парные заезды выиграл Илья Попов. Пилот «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» стал единственным представителем своей команды в полуфиналах, потому что сетка парных заездов для подопечных Аркадия Цареградцева сложилась максимально неудачно. Сам Царь попал сначала на Владислава Попова, которого победил, а затем действующий двукратный чемпион RDS GP уступил его брату. Но Илья Попов не посрамил наставника — молодой спортсмен одержал дебютную для себя победу в Гран-При Российской Дрифт Серии.

Следующий, четвёртый в этом сезоне, этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц — 11 и 12 июля уикенд дрифта примет автодром ADM Raceway в Москве. До этого на столичном автодроме Moscow Raceway 20 июня пройдёт фестиваль большого дрифта RDS Fest, на котором поклонники управляемого заноса смогут увидеть многих своих кумиров в непривычных амплуа.