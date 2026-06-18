Небывалый прецедент в Ф-1. Почему не стоило возвращать подиум в Монако гонщику «Альпин»

В дни Гран-при Барселоны-Каталуньи ФИА объявила, что снимает с Пьера Гасли выписанные стюардами Гран-при Монако штрафы, а француз, таким образом, становится призёром гонки Монте-Карло.

Решение беспрецедентное. Если примеры отмены решений касательно технического регламента ещё можно припомнить, то аннулирование гоночного штрафа, вероятно, произошло впервые в истории Формулы-1. И вопросов по поводу этого решения пока больше, чем ответов. За разъяснениями к федерации (читай — с протестами) обратились сразу три команды чемпионата — «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл».

Разбираемся, почему Гасли вернули подиум в Монако и как это меняет правила игры.

Что случилось в Монако

На Гран-при Монако сразу пять пилотов получили штрафы за превышение скорости на пит-лейне. Иногда кто-то из гонщиков и правда может забыть вовремя нажать кнопку ограничителя скорости, но даже два таких нарушения за гонку — редкость. Три-четыре — немыслимое количество. Когда сразу пять пилотов нарушили лимит скорости, причём всё — на десятые доли километра в час и в одном и том же месте, очевидно, что что-то не так.

Вскоре выяснилось, что проблема была в конфигурации въезда на пит-лейн и методах оценки скорости. С появлением «Кадиллака» в этом году организаторам пришлось немного перестроить паддок, в результате въезд на пит-лейн превратился в своего рода шикану — и пилоты спокойно её резали. При этом скорость машины вычисляется не с помощью радаров, а по данным с уложенных в асфальт петлях, которые засекают время движения машины на определённом отрезке пит-лейна.

Срезая «шикану» на пит-лейне, пилоты ехали на скорости ниже 60 км/ч, но при этом сокращали время прохождения отрезка. В результате алгоритмы, в которые изначально заложена рассчётная дистанция каждого отрезка, в одном и том же месте давали небольшое превышение скорости. Хотя по факту его не было — ни в одном из шести штрафов (Гасли получил сразу два).

Пьер Гасли на Гран-при Монако Фото: Peter Fox/Getty Images

Странно, что никто не озаботился этим моментом заранее, учитывая, что такие же штрафы были и в тренировках. Так, ещё в пятницу «Мерседес» был оштрафован на € 100 за то, что Расселл превысил лимит скорости на 0,3 км/ч. Позднее в тот же день немцы получили ещё один такой же штраф — Антонелли превысил скорость на 0,1 км/ч. Такие же нарушения — в десятые доли километра в час — в тренировках были у Албона и Алонсо, однако никто так и не стал разбираться в причинах.

После гонки команда «Альпин» запросила право на пересмотр судейских решений — речь шла о Пьере Гасли, который финишировал третьим, но получил в общей сложности 10 штрафных секунд и в классификации оказался лишь на седьмой строчке. Для этого нужно было предоставить данные, которые не были известны стюардам на момент принятия решения, и они у Энстоуна оказались. Как следует из решения ФИА, стюарды не знали об ошибке, допущенной в расчёте расстояния между петлями.

Кроме того, представители команды предоставили данные, доказывающие, что их пилоты ни в какой момент проезда по пит-лейн не превышали предписанные правилами 60 км/ч. ФИА согласилась с доводами французов — два пятисекундных штрафа Гасли были отменены, Пьер официально стал призёром Гран-при Монако. Хаджар же в итоге своего третьего места лишился, а «Ред Булл» пришлось отдать трофей «Альпин».

Справедливо ли это?

Гасли провёл в Монте-Карло отличную гонку и заслуживал подиума, смотреть на француза после финиша было больно. Пьер, разумеется, был рад третьему месту, но теперь он никогда не отпразднует свой первый подиум на Гран-при Монако вместе с командой через несколько часов финиша. Очки — это да, однако само ощущение триумфа ФИА Гасли уже не вернёт. Очки нужнее Бриаторе и команде, а Пьеру — чувство триумфа.

И пока не до конца ясно, радоваться ли за Гасли, возникает вопрос — а как же другие пилоты? 15 гонщиков штрафы не получили — даже при ошибках системы в расчёте скорости. Им каким-то образом удалось проехать так, чтобы хронометраж ФИА не счёл это нарушением. Гонку уже не отмотаешь назад, но если бы не проблемы с петлями на пит-лейне и Расселл не получил бы свой штраф, то именно Джордж был бы на подиуме с Антонелли и Хэмилтоном, а не Гасли. А Колапинто почему штраф не отменили? Потому что он не так сильно был расстроен после финиша? Выходит, ошибка ФИА переписала результаты гонки, ФИА попыталась всё немного подправить — и всё равно вышло неправильно.

Отмена штрафа Гасли — это небывалый прецедент в истории Формулы-1. Судьи и раньше принимали неверные решения — и ФИА даже порой признавала ошибку, но это всегда было частью игры. А теперь, выходит, команда может отказаться отбывать штраф, если не согласна с ним (или это слишком невыгодно), а потом пытаться оспорить его? То есть в рамках текущего подхода Фелипе Масса прав и Гран-при Сингапура действительно нужно аннулировать — раз уж судьи вовремя не распознали махинации «Рено»? А как насчёт Гран-при Абу-Даби 2021-го — в нём ФИА позднее тоже нашла ошибку, ничего не хотим там поправить?

В тренировках пит-лейн ни у кого не вызвал вопросов Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Вопросы тут возникают ко всем участникам уикенда. Кто-то изменил въезд на пит-лейн, но в систему хронометража и оценки скорости это не внесли. Стюарды, увидев третье подряд нарушение лимита на пит-лейне, удовлетворились ответом от службы хронометража, что всё в порядке, и выписали в общей сложности шесть штрафов. А чем занимались команды? Пилоты «Мерседеса» за один день дважды «попались» на превышении скорости, и никто не захотел разбираться как это произошло? В воскресенье это стоило вашему гонщику подиума — и лишь по счастливой случайности не стоило второму победы.

«Макларен» и «Мерседес» подают апелляцию на решение ФИА. «На наш взгляд, аннулирование пенализаций создаёт ситуации, в которых команды, действующие в полном соответствии правилам, оказываются в невыгодном положении, — сказано в сообщении Уокинга. — Это подрывает доверие к последовательному применению спортивного регламента. Наша апелляция не направлена против кого-либо из участников, она отражает нашу веру в то, что последовательное, прозрачное и честное по отношению ко всем участникам применение правил пойдёт на пользу спорту».

В «Мерседесе» пошли иным путём и запросили право на пересмотр решения, вынесенного в результате пересмотра решения о штрафах Гасли. Теперь команде Тото Вольфа необходимо предоставить «новые» и «существенные» данные, которых не было в распоряжении судей на момент принятия решения (то есть отмены штрафов Гасли, надо понимать). Есть ли у «Мерседеса» «новые» и «существенные» данные, будет определено во время видеосовещания 20 июня.