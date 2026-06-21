Последняя победа легендарного Вильнёва: как Жиль 40 кругов «возил» соперников

В этот день 45 лет назад — 21 июня 1981 года — в Хараме состоялся Гран-при Испании, который завершился одним из самых плотных финишей в истории Формулы-1 и шестой в карьере победой Жиля Вильнёва.

Зрители прежде всего восхищались канадцем за его неповторимый — яркий и агрессивный — стиль пилотажа. Однако в тот день в Хараме Жиль показал, что способен не только атаковать круг за кругом, но и подходить к борьбе тактически. К сожалению, та победа в Испании стала для Вильнёва последней.

Пять пилотов в полутора секундах

На седьмой этап сезона в Хараму в качестве фаворитов приехали гонщики «Уильямса» — Карлос Ройтеманн и Алан Джонс, два лидера чемпионата. Однако в квалификации неожиданно блеснул Жак Лаффит на «Лижье» — JS17 идеально подходил характер трассы, и француз более четверти секунды привёз Алану Джонсу. Карлос Ройтеманн показал третье время, следом расположились Джон Уотсон на «Макларене» и Ален Прост на «Рено». Жиль Вильнёв, который весь уикенд был недоволен управляемостью своей «Феррари», расположился лишь на седьмой позиции.

На старте Лаффит заглох — француз смог-таки завести машину, но откатился на 11-е место. В лидерах закрепились Джонс и Ройтеманн, а на третью позицию прорвался Вильнёв. Одним из преимуществ Жиля был мощнейший турбомотор «Феррари», и в начале второго круга канадец по внешней траектории опережает Ройтеманна и выходит на второе место.

Старт Гран-при Испании 1981 года Фото: Кадр из трансляции

Дотянуться до Джонса у Жиля шансов нет — «Уильямс» уверенно отрывается и к 13-му кругу опережает весь пелотон на 10 секунд. Однако в этот момент действующий чемпион мира и лидер общего зачёта теряет концентрацию — в конце 14-го круга Джонс ошибается в одном из поворотов, а его «Уильямс» выбрасывает в гравий. С помощью маршалов Алан возвращается в гонку, но уже лишь на 15-й позиции.

Вильнёв оказывается лидером гонки, оставшийся в гонке второй «Уильямс» — Ройтеманна — буквально на заднем антикрыле «Феррари». На третью позицию со сходом Джонса поднимается Ален Прост, однако на 29-м круге француз блокирует колёса и тоже оказывается в гравии — сказалось повреждённое на старте переднее антикрыло. Третья позиция на некоторое время переходит к Джону Уотсону, но на 49-м круге его проходит Жак Лаффит, отыгрывающийся после провала на старте.

Вильнёв и Ройтеманн на Гран-при Испании 1981 года Фото: Кадр из трансляции

Вильнёв с трудом сдерживал Ройтеманна. В управляемости «Уильямс» намного превосходил «Феррари», которая к тому же была на 40 кг тяжелее. Жиль мог рассчитывать лишь на двигатель. И трассу. Автодром в Хараме был не слишком широким, обгонять на нём непросто, а лучшие возможности — это первый поворот и шпилька 12-го. Жиль сообразил, что если сосредоточится на 12-м повороте, сможет защититься от атак в нём, то на стартовой прямой сумеет оторваться и будет в безопасности и в первом повороте.

Канадец тщательно придерживался тактики: почти весь круг он ехал осторожно, отбивая атаки Ройтеманна, а затем выстреливал на всю мощь на стартовой прямой. Общий темп был низким — Вильнёва и Ройтеманна стремительно догонял Лаффитт, тем не менее позиция впереди пелотона, несмотря на все атаки преследователей, оставалась за Жилем.

Финиш Гран-при Испании 1981 года Фото: Кадр из трансляции

За 20 кругов до финиша тройка лидеров шла плотной группой, и Лаффит, воспользовавшись заминкой Ройтеманна, вышел на второе место. Вскоре Карлос уступил и ещё одну позицию — группу лидеров догнал Уотсон. Однако статус-кво на трассе не изменился: Вильнёв по-прежнему пилотировал безошибочно и не позволял сопернику – на этот раз Лаффиту – провести обгон.

В концовке гонки первую четвёрку догнал и Элио де Анджелис на «Лотусе», но позиции остались неизменны: Вильнёв удержал позади сразу четверых пилотов и выиграл вторую гонку подряд. Лаффит занял второе место, третьим финишировал Уотсон, Ройтеманн расположился на четвёртой строчке, а пятым гонку закончил де Анджелис. Причём замкнувший топ-5 Элио по итогам 80 кругов проиграл Вильнёву лишь 1,2 секунды – таким образом, финиш Гран-при Испании 1981 года до сих пор остаётся одним из самых плотных в истории Формулы-1.

После Харамы

После Гран-при Испании Ройтеманн увеличил лидерство в общем зачёте до 13 очков, в то же время Джонс столкнулся с чередой проблем и постепенно выбыл из борьбы за чемпионство. При этом Алан не стеснялся бороться с напарником — с тех пор как в начале сезона Ройтеманн отказался по приказу команды пропускать Джонса, между пилотами возник конфликт.

На фоне проблем Ройтеманна подтянуться к лидеру чемпионата сумел Нельсон Пике на «Брэбеме» — перед финалом сезона в Лас-Вегасе бразилец уступал Карлосу один балл. И гонку в Вегасе Ройтеманн провалил, заняв лишь восьмое место. Пике финишировал пятым и отобрал у аргентинца чемпионский титул. Победу же в той гонке одержал Алан Джонс, ранее объявивший о завершении карьеры.

Ройтеманн и Джонс на подиуме в Лонг-Бич в 1981 году Фото: Don Morley/Getty Images

Вильнёву побороться за титул в 1981 году не удалось. После победы в Хараме канадца преследовали неудачи, и в восьми оставшихся до конца сезона гонках Жиль лишь один раз набрал очки, а сезон завершил на седьмом месте. В 1982-м «Феррари» прибавила, и у Вильнёва мог быть шанс на титул. Увы, уже на пятом этапе нового сезона канадец попал в жуткую аварию, врезавшись в медленно идущий автомобиль, и погиб на месте.

Жиль Вильнёв провёл в Формуле-1 менее 70 гонок и выиграл лишь шесть из них, так и не став чемпионом мира. Тем не менее на протяжении десятилетий для тифози он остаётся столь же важной фигурой, как и многие куда более титулованные гонщики «Скудерии». Нет сомнений, что, если бы не трагедия в Золдере, та победа в Хараме не была бы последней в карьере Жиля. И что он наверняка однажды стал бы чемпионом мира.