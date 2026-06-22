Возвращение Алонсо в «Альпин» — самый дикий слух лета в Ф-1. От перехода проиграют все

Не так давно в паддоке Формулы-1 прогремел инсайд о возможном возвращении Фернандо Алонсо в «Альпин». Казалось бы, логика в подобных слухах есть. «Астон Мартин» в новой технической эпохе совсем не впечатляет, да и в Энстоуне место советника занимает старый друг Фернандо Флавио Бриаторе. Но стоит ли Алонсо менять команду в следующем году и нужен ли «Альпин» звёздный ветеран?

Нужна ли «Альпин» двукратному чемпиону?

С точки зрения маркетинга переход Алонсо в «Альпин» был бы оправдан: это действительно культовый союз. Фернандо выступал и за потенциально чемпионский «Макларен», и за по-настоящему конкурентоспособную «Феррари», и за перспективный на бумаге «Астон Мартин», но стал чемпионом он именно в составе «Рено». Для французского концерна Алонсо – тоже фигура сакральная. Даже Алену Просту не удалось принести команде титул в личном зачёте, а вот испанский гонщик справился. Причём Алонсо воспользовался очень узким окном возможностей – буквально два сезона «Рено» была способна бороться за победы на постоянной основе.

Впрочем, с чемпионской эпохи французов прошло 20 лет, и сегодня у Алонсо не так много причин возвращаться в Энстоун. Да, прямо сейчас в «Астон Мартин» у испанца дела идут не очень. В первом сезоне нового регламента команда Стролла превратилась в ярко выраженного аутсайдера – и это при живом-то Ньюи. На AMR26 у Фернандо не получается побороться даже за выход во второй сегмент квалификации. Единственное достижение – 10-е место в хаотичном Гран-при Монако, завоёванное благодаря 10-секундному штрафу Переса.

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Прямо сейчас «Альпин» выглядит гораздо бодрее «Астона», но каких-то ясных перспектив от перехода в стан французов Алонсо не получит. В данный момент французская конюшня видится самым крепким середняком пелотона: занимает пятое место в командном зачёте, а Гасли и Колапинто частенько заезжают в топ-10. Загвоздка в том, что для «Альпин» это потолок возможностей.

С момента возвращения заводской команды «Рено» в Ф-1 прошло 10 лет. За это время мы услышали тонну речей о намерении борьбы за победы (и даже титулы), увидели подписания топ-пилотов (Риккардо на момент перехода являлся таковым, да и Алонсо вернулся в молодецкие 39), кучу перестановок в менеджменте команды, но в итоге «Альпин» как был середняком, так и остался. В какой-то степени можно сказать, что формульная программа французов даже немного деградировала: не так давно отказались от собственного мотора, перейдя на двигатель «Мерседеса».

Скорее всего, реальной возможности приблизиться к командам «большой четвёрки» в ближайшее время у «Альпин» не будет. Более того, в начале этого года поползли слухи о желании китайского автопроизводителя BYD выкупить французскую формульную команду. Стало быть, под вопросом само существование конюшни в Ф-1.

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Что же до «Астон Мартин», то, несмотря на текущие неудачи, перспектив у проекта куда больше. Во главе команды стоят стоят серьёзные инвесторы (не только Лоуренс Стролл, но и, например, Суверенный фонд Саудовской Аравии), которые делают реальные шаги для развития проекта. Взять то же открытие новой базы или приглашение Эдриана Ньюи и предшествующую кампанию по переманиванию топовых технических специалистов из других команд.

Вот и думайте, где Алонсо лучше провести последние сезоны своей карьеры – в «Астон Мартин» с амбициозным руководством и гигантскими возможностями или извечном середняке «Альпин» без каких-либо реальных перспектив приблизиться к лидерам.

Нужен ли Алонсо «Альпин»?

Если честно, нужен. Алонсо – не только медийная глыба и рекламное лицо, но и опытнейший представитель пелотона, который к тому же не утратил скорость и всё ещё горит гонками. Но при желании аргументы против тоже можно найти.

Во-первых, у «Альпин» уже есть железный первый пилот – Пьер Гасли. Да, француз – не талант уровня Ферстаппена, но для команды-середняка гонщик чуть ли не идеальный. Относительно быстрый, но при этом скромный в запросах, понимающий положение команды и её перспективы. Гасли не будет истерить по любому поводу и бесконечно жаловаться на машину.

Да, Алонсо мог бы стать напарником француза, усилив пилотский состав. Однако в таком случае может повыситься градус напряжения в гараже команды из Энстоуна. Фернандо, будучи одним из самых эгоцентричных гонщиков Ф-1, вряд ли будет мириться с лидерскими позициями Гасли, из-за чего есть риск возникновения конфликтов между напарниками. А оно надо «Альпин»?

С Оконом у Алонсо вышло не очень, а с Гасли? Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Второй момент – ради подписания Алонсо французской команде придётся расстаться с Колапинто, а значит, и лишиться его спонсоров и перспективного аргентинского рынка. А ведь потенциальное возвращение двукратного чемпиона нанесёт двойной финансовый удар по «Альпин» – помним про внушительную зарплату испанца.

Да, вроде как возвращение Алонсо готов оплатить новый титульный спонсор «Альпин» Gucci – вспоминаем тезис про рекламное лицо. Но это касается скорее внушительной зарплаты испанца, которую компания якобы готова взять на себя. А вот компенсирует ли модный дом потерю аргентинского рынка концерну «Рено» – уже вопрос. Опять же, Колапинто – это какая-никакая перспектива, а 44-летний Фернандо – исключительно настоящее, но никак не будущее.

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Так что же, потенциальное четвёртое пришествие Алонсо в «Рено» – красивое завершение непростой истории? Пока больше похоже на натужную попыткой «снять» новый сезон некогда культового сериала с постаревшими актёрами и уставшими сценаристами.