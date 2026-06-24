Экс-пилот Формулы-1 выбил соперника в дебютной гонке NASCAR. И ни о чём не жалеет

В минувшее воскресенье NASCAR впервые провела гонку на действующей военной базе США — пилоты сражались на трассе, проложенной по комплексу «Коронадо» близ Сан-Диего, на фоне боевых крейсеров и самолётов.

Кроме того, также впервые в истории одним из участников заезда NASCAR стал Кевин Магнуссен, который в 2014 году поднялся на подиум своей первой гонки в Формуле-1 и выступал в «Больших призах» вплоть до 2024-го. Датчанин отметился быстрейшим кругом и стычкой с одним из соперников.

Победителем же заезда стал другой дебютант — Кори Хайм из 23XI Racing, команды легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Для Хайма это был лишь 13-й старт в NASCAR Cup Series — его полноценный дебют в высшей лиге гонок сток-каров состоится только в следующем сезоне.

Подробнее о главных событиях уикенда в самых популярных гонках Америки — в обзоре «Чемпионата».

«Почему ты меня выбил?»

Бывшие пилоты Формулы-1, продолжающие выступать в других гонках, время от времени обращают внимание на NASCAR. Здесь пробовали свои силы Кими Райкконен и Дженсон Баттон, а Хуан-Пабло Монтойя на стыке 2000-х и 2010-х провёл в «Кубке» семь полных сезонов. И на этот раз в рамках Project 91, инициативы Trackhouse Racing, время от времени предоставляющей машину известным по другим сериям пилотам, за руль сток-кара сел Кевин Магнуссен.

В квалификации датчанин показал 21-е время, проиграв партнёру по команде Шейну ван Гисбергену, который в данный момент считается в NASCAR Cup Series лучшим на дорожных трассах, 2,483 секунды. Магнуссену явно не хватало опыта в работе с машиной, и на исходе 25 кругов Кевин шёл в начале четвёртого десятка — позади Ноа Грэгсона, постоянного пилота NASCAR Cup Series.

Кевин Магнуссен в гонке NASCAR Cup Series на базе ВМФ США Фото: David Jensen/Getty Images

Магнуссен пошёл в атаку по внутренней траектории, но Грэгсон заблокировал датчанина, а Кевин переоценил эффективность тормозов и врезался в соперника. Грэгсон удержал машину и на выходе отправил Магнуссена в стену, отстояв позицию. Однако безобидный с виду инцидент привёл Ноа в ярость. На следующем круге, пропустив от Магнуссена атаку в шикане, Грэгсон подвинул автомобиль датчанина ударом в заднюю часть и вернул позицию.

Спустя несколько кругов Ноа оказался позади Кевина и вновь решил проучить гонщика из Формулы-1. Он не раз притирался боком к машине датчанина, а после рестарта ударом в заднюю часть выбил Магнуссена с траектории и обогнал. Грэгсон, вероятно, не знал, что Кевин и сам не из робкого десятка — на 37-м круге тот в затяжном повороте отправил обидчика в стену и тем самым закончил его гонку. Магнуссен добрался до финиша на 27-й позиции и показал быстрейший круг.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале NASCAR.

После финиша стычка продолжилась. Грэгсон подошёл к Магнуссену с претензиями: «Ты выбил меня. В чём твоя проблема?» – «Отвали от меня», — отвечал Кевин. «Почему ты меня выбил?» — повторял вопрос Грэгсон. «Отвали, — неизменно отвечал датчанин. — У тебя проблемы с английским? Мы так и будем тут стоять?» С одной стороны, претензии Грэгсона понятны: намеренный удар от Магнуссена, который разово вышел на старт, лишил Ноа кучи очков. С другой – Грэгсон сам долгое время провоцировал Кевина, не зная, что играет с огнём.

«Я видел заезды NASCAR, представляю, как у вас тут всё устроено. У парня могла быть хорошая гонка, но он решил вести себя глупо, — сказал после финиша Магнуссен. — Всю гонку было ощущение, что я посреди драки. И все удивительно быстры, все друг друга уважают — ну, кроме одного парня. Мне очень понравилось, я многое узнал о машине и к концу гонки почувствовал уверенность. Если у меня появится ещё один шанс, я обязательно вернусь».

Тайлер Реддик против Кори Хайма

Trackhouse Racing, считавшаяся одним из фаворитов, побороться за победу так и не смогла. На рестарте на 32-м круге Остин Хилл, заменивший в Richard Childress Racing скончавшегося Кайла Буша, перестарался в первом повороте и впечатал в стену Коннора Зилича и Шейна ван Гисбергена, которые шли с ним в тройке лидеров. Росс Честейн, ещё один представитель Trackhouse Racing, финишировал седьмым. Вперёд же на последних кругах прорвались пилоты 23XI Racing — лидер общего зачёта Тайлер Реддик и дебютант Кори Хайм.

За три круга до финиша Реддик и Хайм оторвались от пелотона на 10+ секунд, и молодой Кори не давал спуска Тайлеру. В четвёртом повороте Хайм прорвался на внутреннюю траекторию и вырвался в лидеры. Перед шестым поворотом уже Реддик «нырнул» внутрь — Тайлер пошёл в контратаку, однако автомобиль боком снесло в соперника, и в результате контакта Хайма отбросило на грязную часть трассы. Впрочем, такой обгон лидеру чемпионата был не нужен — Реддик отпустил газ и отдал первое место партнёру по команде.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале NASCAR.

Реддик рассчитывал, что у него ещё будет шанс обогнать Хайма чисто, но на следующем круге на его машине возник прокол — Тайлер свернул в боксы и в итоге занял 25-е место, а Кори первым пересёк линию финиша. Для Хайма старт в Сан-Диего был лишь 13-м в NASCAR Cup Series. Когда Денни Хэмлин объявлял Хайма призовым пилотом 23XI Racing на сезон-2027, он назвал пилота «талантом поколения». И это не было преувеличением.

В прошлом году Кори Хайм выступал в NASCAR Craftsman Truck Series, третьем общенациональном дивизионе ассоциации, одержал 12 побед и в финале сезона завоевал титул чемпиона. Мало кто из молодых пилотов может похвастаться такими результатами в младших сериях. В этом году Хайм не выступает на ограниченном расписании и не зарабатывает очков, вместо этого 23-летний пилот готовится к полноценному дебюту в 2027-м, когда заменит в основном составе 23XI Racing Райли Хербста.

Кори Хайм после победы в Сан-Диего Фото: Chris Graythen/Getty Images

На фоне стычки Магнуссена и Грэгсона действия Реддика выглядели благородно. В начале сезона Тайлер установил рекорд NASCAR, выиграв три первые гонки сезона, и с тех пор лидирует в общем зачёте. Однако победная серия прервалась, Реддик уже семь этапов подряд не был на Аллее победителей, а его некогда гигантский отрыв в общем зачёте сократился до восьми очков. При этом главный преследователь Реддика – его же босс Денни Хэмлин, который гоняется за Joe Gibbs Racing, но вместе с Майклом Джорданом владеет 23XI Racing и фактически выступает руководителем команды.

«Такой у Тайлера характер, — отметил на подкасте Actions Detrimental Хэмлин. — 99% пилотов на его месте проехали бы мимо и потом просто извинились бы. Однако Тайлер всегда сражается честно — такой он человек. Думаю, он решил, что если заслужил победу, то сможет обогнать Кори чисто. Такое, кстати, часто бывает, просто в телетрансляцию не попадает. Например, Майкл Макдауэлл выдавил меня в одном из поворотов, а двумя поворотами позже пропустил. Это замедлило ему прогресс в гонке, однако отыгрывать позицию таким образом он не хотел. И так и нужно гоняться».

В погоней за $ 1 млн

Регулярный сезон NASCAR Cup Series продолжится на этой неделе последней в году гонкой на дорожной трассе — участников ждёт «Сонома Рейсвей». Годом ранее на этой трассе первенствовал Шейн ван Гисберген, и теперь у новозеландца будет возможность поправить положение в общем зачёте — после схода в Сан-Диего он выпал из топ-16 турнирной таблицы, и гонка на дорожной трассе — лучший для него шанс отыграться и сохранить шансы на попадание в «Чейз».

Предстоящая гонка также станет первым этапом NASCAR In-Season Challenge — своего рода побочного квеста для пилотов Cup Series. 32 постоянных участника чемпионата с помощью жеребьёвки попарно распределены по турнирной сетке, и тот, кто на финише в Сономе опередит своего визави, пройдёт в следующий раунд. NASCAR In-Season Challenge будет идти пять этапов и завершится в Индианаполисе, в рамках 22-го этапа регулярного сезона. К этому моменту в сетке останутся лишь два участника, и тот из них, кто займёт более высокую позицию, получит приз в размере $ 1 млн.