Хэмилтон — угроза «Мерседесу»? Как Льюис вышел из кризиса и может замахнуться на титул

Сезон Формулы-1 продолжится в предстоящий уикенд этапом на «Ред Булл Ринге», и лидером общего зачёта в Шпильберг приедет Андреа Кими Антонелли. Однако это не так удивляет, как то, что в роли главного преследователя итальянца выступает Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира, которого после неудачного сезона-2025 многие в паддоке поспешили списать.

За счёт чего Льюису удалось так прибавить? Сможет ли он включиться в борьбу за титул? И в чём всё-таки проблема Шарля Леклера?

Хэмилтон вернулся

Ещё зимой Льюис не скрывал, что машины нового поколения подходят ему лучше болидов с тоннелями Вентури и граунд-эффектом, а со стартом сезона поехал на уровне Шарля Леклера. В прошлом году дотянуться до напарника британцу удавалось лишь по большим праздникам, а в этом сезоне Хэмилтон с каждым этапом смотрелся всё увереннее и теперь начал опережать Леклера.

Возможно, не всегда Льюис быстрее по чистой скорости, как, например, в Монако, где Леклер мог опередить британца, но дважды ошибался в Q3. Однако это лишь подчёркивает, какие перемены произошли: Хэмилтон за рулём «Феррари» стабильнее Леклера — многие поверили бы в такое, скажем, в прошлом году? Как итог — Хэмилтон после семи этапов идёт в чемпионате вторым, на 40 очков опережая Шарля.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Барселоны-Каталуньи Фото: Mark Thompson/Getty Images

Причин для таких перемен несколько. Во-первых, в отсутствие граунд-эффекта машине больше не требуется жёсткая платформа, и Хэмилтону проще тормозить в своей уникальной манере. Во-вторых, Льюис добился перехода на тормозные диски Carbone Industrie, к которым привык в «Мерседесе». Кроме того, к пожеланиям британца прислушались мотористы — Льюису не удавалось привыкнуть к торможению двигателем.

После победы в Барселоне Хэмилтон не раз поблагодарил руководителя команды Фредерика Вассёра — и это были явно не дежурные слова. Вассёр продолжал верить в Льюиса и помог британцу добиться изменений. Они, как теперь видно, пошли на пользу. Британец снова уверенно чувствует себя за рулём и способен бороться колесо в колесо. Старый Хэмилтон вернулся.

Шанс замахнуться на титул?

Хэмилтон занимает второе место в чемпионате и уступает Андреа Кими Антонелли 41 очко — это много, особенно если учесть, что у «Мерседеса» более конкурентоспособный болид. Однако в теории и такой разрыв можно отыграть. Если проблемы «серебряных стрел» с надёжностью продолжатся, Льюис сможет регулярно бороться за победы, а работать на него будет вся команда — шанс есть. Но… будет ли работать на Льюиса прямо ВСЯ команда?

На фоне прорыва Хэмилтона не менее удивительным выглядит кризис Леклера: монегаск уже четыре этапа подряд не может справиться с машиной. Разворот в концовке Гран-при Майами стоил Шарлю двух позиций, в Канаде он чуть не влетел в «Стену чемпионов», в Монако провалил квалификацию и врезался в отбойник на рестарте, а в Барселоне разбил машину уже в начале Q3.

Шарль Леклер после квалификации в Барселоне Фото: Clive Rose/Getty Images

Последний инцидент наиболее показателен. Скольжение началось в скоростном затяжном повороте, и вместо того, чтобы бросить круг и начать готовиться к новой попытке, Леклер до последнего пытался удержать обороты и, вылетев в гравий, лишил себя шанса показать хоть какое-то время. Кроме того, перед аварией в Монако Шарль агрессивнее других атаковал в том месте, где рассыпался асфальт.

У Леклера есть скорость, однако в стремлении постоянно атаковать на пределе он часто оказывается за гранью. Шарлю нужны два-три хороших этапа, чтобы вернуть уверенность и стабильность. Если же у монегаска это сделать не получится, то и помочь как-либо Хэмилтону он будет уже не в состоянии. В любом случае на данный момент Леклер оказался в Маранелло в статусе догоняющего.

«Феррари» станет ещё сильнее?

После Гран-при Барселоны-Каталуньи многие задавались вопросом, смог бы Хэмилтон выиграть, если бы ему не помог виртуальный сейфти-кар в момент схода Алонсо. И большинство экспертов сходится во мнении, что у Льюиса в концовке гонки был достаточный запас в темпе, чтобы и без VSC догнать и обогнать гонщиков «Мерседеса» после третьего пит-стопа.

«Феррари», выходит, уже сейчас способна бороться с «Мерседесом»? Пока такой вывод делать рано. Механики «серебряных стрел» ошиблись с регулировкой антикрыла Джорджа Расселла, и из-за этого его темп в концовке был ниже, чем должен. К тому же, если бы Антонелли не терял время в борьбе с напарником, его скорости теоретически могло хватить, чтобы удержать Хэмилтона позади при любой тактике британца. Тем не менее следует признать, что «Скудерия» в тот раз и правда была сильна.

Льюис Хэмилтон и Андреа Кими Антонелли на Гран-при Барселоны-Каталуньи

В Шпильберге участников ждёт одна из самых скоростных трасс чемпионата — и за счёт преимущества силовой установки «Мерседес» выглядит фаворитом уикенда. Однако в Австрии у «Феррари» будет обновлённый по программе ADUO двигатель. В команде подчёркивают, что усовершенствований недостаточно, чтобы изменить расстановку сил, но что-то отыграть у «Мерседеса» «Скудерия» рассчитывает.

Перед началом очередного уикенда «серебряные стрелы» по-прежнему остаются главными претендентами на победу, однако угрозу со стороны «Феррари» команде Тото Вольфа игнорировать всё труднее. При этом и Антонелли, который потерял много очков в Барселоне, и Расселл, уступивший напарнику на трассе, тоже находятся под давлением. Пожалуй, ещё ни разу в этом сезоне интрига перед началом этапа не была закручена так сильно.