Что это было?! Расселл украл поул «Феррари» после аварии Ферстаппена

На Гран-при Австрии «Феррари» привезла обновлённый двигатель, который выдаёт на несколько лошадиных сил больше. В Маранелло сразу сказали, что эта прибавка не позволит опередить «Мерседес», тем не менее «Скудерия» становится всё большей угрозой немцам, и даже на длинных прямых «Ред Булл Ринга» поул-позиция «Серебряным стрелам» не была гарантирована. А авария Ферстаппена и вовсе чуть не лишила немцев шанса побороться.

Q1. Халк не пустил «Уильямс»

В первом сегменте главными кандидатами на вылет наряду с гонщиками «Кадиллака» и «Астон Мартин» вновь оказались представители «Уильямса». Правда, за счёт слабого быстрого круга Эстебана Окона, который проиграл Оливеру Берману более секунды, Алекс Албон перед финальными попытками протиснулся в топ-16. Однако в последних попытках француз прибавил и уверенно прошёл во вторую стадию.

В итоге гонщикам «Уильямса» так и не удалось выбраться из зоны вылета. Сайнс после своей попытки временно поднялся в топ-16, выбив Нико Хюлькенберга, но немцу было чем ответить, и он в последний момент превзошёл Карлоса почти на 0,2 секунды. Сайнс занял 17-е место, а Албон, который вовсе не улучшил в последней попытке, остался на 18-й строчке.

«Кадиллак» вновь оказался быстрее «Астон Мартин». Серхио Перес опередил Валттери Боттаса в борьбе за 19-ю позицию, а Фернандо Алонсо проехал быстрее Лэнса Стролла и занял 20-е место. При этом время Алонсо оказалось почти на секунду медленнее, чем у Переса!

Лучшим результатом в Q1 отметился Андреа Кими Антонелли. Кими на 0,176 секунды опередил Ландо Норриса и чуть более 0,2 секунды привёз Льюису Хэмилтону. На четвёртой строчке расположился Лиам Лоусон, а вот Джордж Расселл показал лишь пятое время, проиграв Антонелли 0,315 секунды.

Q2. Риск Ферстаппена

Второй сегмент начался для Расселла ещё сложнее — Джордж ошибся в третьем повороте, слишком широко выехал на поребрик и вынужден был бросить круг. По итогам первых попыток Расселл занимал лишь 16-е место и вместе с Колапинто и гонщиками «Ауди» и «Хааса» оказался в зоне вылета. Впрочем, Джордж тут же выехал обратно и показал четвёртое время.

На вторые попытки отправились не все — «Макларены» чувствовали себя уверенно и остались в боксах. И неожиданно такое же решение приняли в «Ред Булл» — Макс Ферстаппен не поехал на трассу, чтобы поберечь резину. И это чуть не сыграло с нидерландцем злую шутку: Ферстаппен прошёл в финал, но лишь с 10-й позиции и с запасом в 0,04 секунды. Будь Пьер Гасли хотя бы на мгновение быстрее, Макс оказался бы вне топ-10.

Пьер Гасли в итоге расположился на 11-й позиции, 12-м стал Габриэл Бортолето, а на 13-й строчке расположился Оливер Берман. Нико Хюлькенберг проиграл Бортолето более 0,3 секунды и занял 14-е место, Эстебан Окон почти столько же уступил Берману и остался на 15-й строчке, а Франко Колапинто, бросивший круг после ошибки в первом повороте, квалифицирован 16-м.

Быстрейшим вновь стал Антонелли, но «Макларены» по-прежнему держались близко: Пиастри и Норрис уступили Кими менее полутора десятых секунды. А вот Хэмилтон с Леклером по итогам Q2 показали лишь пятое и шестое время соответственно, причём оба проиграли Антонелли порядка четверти секунды.

Q3. Ферстаппен чуть не помог «Феррари»

После первых двух сегментов главной угрозой для «Мерседеса» выглядел «Макларен», однако в начале Q3 быстрым кругом удивил Макс Ферстаппен — нидерландец опередил Пиастри и Норриса и показал лучшее время уикенда. Правда, затем «Мерседесы» перебили время Ферстаппена — Андреа Кими Антонелли проехал круг за 1:06.414, а Джордж Расселл уступил напарнику 0,043 секунды. Тем временем Льюис Хэмилтон ошибся в третьем повороте и первую попытку потерял.

Во вторых попытках свой истинный темп показали пилоты «Феррари»: сначала Льюис Хэмилтон превзошёл время Антонелли, а затем Шарль Леклер расположился на промежуточном поуле. Позади с рекордом второго сектора шёл Макс Ферстаппен, но нидерландец свой круг не закончил — в предпоследнем повороте «Ред Булл» сорвало с траектории и выбросило в заграждения.

Судьи тут же выбросили двойные жёлтые флаги, и Антонелли пришлось отпустить газ — Кими лишился шанса побороться с «Феррари». Расселл же свой круг закончил, на две с лишним десятые опередил Леклера и увёл у «Скудерии» поул-позицию. Какое-то время было неясно, отпустил ли британец газ и будет ли засчитан его круг, однако вскоре судьи проверили действия Джорджа и признали, что он всё сделал по правилам.

Леклер и Хэмилтон расположились на втором и третьем местах, бросивший круг Антонелли откатился в итоге на четвёртую позицию, Ферстаппен остался на пятой позиции, Норрис и Пиастри завершили Q3 лишь на шестом и седьмом местах, Хаджар квалифицировался восьмым, а замкнули протоколы Лоусон и Линдблад.