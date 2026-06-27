Как так вышло, что гонщика «Мерседеса» не лишили поула? Конкуренты из «Феррари» озадачены

Квалификация Гран-при Австрии завершилась вылетом Макса Ферстаппена в предпоследнем повороте. Болид в отбойниках, жёлтые флаги — борьба за поул на этом должна была закончиться, а позиции — зафиксированы на момент аварии Ферстаппена. У «Феррари», казалось, был первый ряд стартовой решётки, Андреа Кими Антонелли отпустил педаль газа и бросил попытку.

А вот Джордж Расселл атаковал до последнего, закончил быстрый круг и показал лучшее время сессии, отобрав поул у Шарля Леклера. Со стороны это выглядело как 100-процентное аннулирование круга, но судьи оставили результат британца в силе и отдали поул-позицию ему. Как так вышло?

Девятый поворот

По данным телеметрии с машины Расселла видно, что Джордж и правда отпустил газ — на 100 метров раньше, чем на предыдущем круге, когда никаких жёлтых флагов не было. Правда, сделав это, британец практически ничего не потерял — лишь несколько сотых. На входе в поворот скорость машины была лишь на несколько километров ниже, а апекс он прошёл на тех же 230 км/ч, что и кругом ранее.

Достаточно ли этого, чтобы соответствовать правилам? А правил на этот счёт нет — в регламенте не сказано, в какой именно мере гонщик должен сбросить скорость в случае действия жёлтых флагов. К слову, к самим флагам тоже есть вопросы — изначально Андреа Кими Антонелли подумал, что в районе аварии Ферстаппена действовали двойные жёлтые, при которых скорость нужно сбрасывать до минимума, и лишняя сотня метров с отпущенным газом тут явно недостаточная реакция. Однако в момент проезда «Мерседесов» в девятом повороте действовали одиночные флаги, двойные включили лишь позднее.

Вылет Макса Ферстаппена Фото: Clive Rose/Getty Images

Это тоже выглядит немного странно, поскольку в случае подобных аварий дирекция обычно сразу вывешивает двойные жёлтые, и реакция Антонелли, пусть и была ошибочной и стоила ему места на первом ряду, понятна. Почему же в этом случае дирекция избрала более «щадящий» вариант с одиночными флагами? Как сообщает журналист Крис Медланд, в дирекции гонки ему пояснили, что это было сознательное решение, которое позволило бы предупредить пилотов об опасности, но при этом дать возможность продолжить борьбу.

Для «Феррари» сложившаяся ситуация стала шоком — если бы не эксперименты дирекции гонки, Леклер и Хэмилтон стартовали бы с первого ряда. «Я думал, что раз уж машина в стене, жёлтые флаги должны быть двойные, — сказал руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр. — Нельзя под предлогом безопасности наказывать пилотов за то, что они слишком медленно едут в тренировках, и при этом позволять атаковать в таких ситуациях. В этом году будто всё складывается против нас и в пользу «Мерседеса». Порой кажется, что монетка всегда падает на их сторону».

ФИА подыграла «Мерседесу»?

Решение ограничиться одним жёлтым флагом и правда спасло «Мерседес», но всё же крайне маловероятно, что дирекция в своём выборе руководствовалась тем, какие машины остались на трассе. Если бы последними по трассе шли гонщики «Феррари», то им точно так же дали бы доехать круги, так что говорить, что ФИА помогает «Мерседесу», неверно.

Да и в целом, если подходить объективно, Расселл был в этот день быстрейшим на трассе — и по праву завоевал поул. Антонелли допустил ошибку и неверно интерпретировал сигналы судей — и поплатился за это двумя позициями на стартовой решётке. «Феррари» же оказалась вновь неспособна превзойти «Мерседес» в чистом темпе — и сетовать на то, что из-за ошибки совершенно постороннего гонщика быстрейший пилот не лишился поула, как-то мелковато. К тому же если говорить о стороне монетки, то можно заметить, что по инициативе «Феррари» «Мерседесу» пришлось отказаться от «зубчатого» диффузора.

Леклер, Расселл и Хэмилтон после квалификации в Шпильберге Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

С другой стороны, к дирекции тоже есть вопросы. Процедуры и принципы, по которым дирекция выбрасывает те или иные флаги, должны быть понятны и предсказуемы. Почему в зависимости от сессии и ситуации на трассе дирекция позволяет себе пренебрегать теми или иными мерами? Да, болид «Ред Булл» стоял далеко от трассы, но и «Заубер» Адриана Сутиля на «Сузуке» в 2014-м тоже был не близко. К тому же на машине Ферстаппена сработал датчик перегрузок — у нидерландца могла быть травма, требующая срочного вмешательства медиков. Но ради квалификации мы можем подождать с двойными жёлтыми?

В целом ситуация получилась непростая. Однако, к счастью, Ферстаппен избежал травм, в его «Ред Булл» на обочине никто не врезался, а сама по себе авария Макса не оказала решающего влияния на результаты квалификации. Но, разумеется, команды наверняка ещё не раз обсудят этот эпизод с организаторами.