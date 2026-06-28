Реализует ли Расселл в гонке скандальный поул? Гран-при Австрии — LIVE

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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл спорно завоевал первое место на решётке Гран-при Австрии, показав быстрейший круг вопреки жёлтым флагам после аварии лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Так или иначе, гоночная дирекция решила, что Расселл всё сделал правильно, достаточно снизив скорость, так что теперь британец стартует с первой позиции. Удастся ли Джорджу удержать лидерство в ситуации, когда за ним стартуют два представителя «Феррари» Леклер и Хэмилтон, а также лидер общего зачёта Антонелли? На прошлом уикенде гоночный темп «Скудерии» оказался в полном порядке…

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