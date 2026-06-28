Реализует ли Расселл в гонке скандальный поул? Гран-при Австрии — LIVE

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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл спорно завоевал первое место на решётке Гран-при Австрии, показав быстрейший круг вопреки жёлтым флагам после аварии лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Так или иначе, гоночная дирекция решила, что Расселл всё сделал правильно, достаточно снизив скорость, так что теперь британец стартует с первой позиции. Удастся ли Джорджу удержать лидерство в ситуации, когда за ним стартуют два представителя «Феррари» Леклер и Хэмилтон, а также лидер общего зачёта Антонелли? На прошлом уикенде гоночный темп «Скудерии» оказался в полном порядке…
Главные события заезда Формулы-1 и гонок поддержки — в лайве «Чемпионата».
Угочукву несколько кругов атаковал Ямакоси снаружи четвёртого поворота, но на этот раз пошёл внутри — и вернул себе вторую позицию. Теперь Уго в 0,8 секунды позади Слейтера.
Угочукву обгоняет Ямакоси
Фото: Кадр из трансляции
19/26: 1 Слейтер — 2 Угочукву — 3 Ямакоси — 4 Стрёмстед — 5 Като — 6 Тапонен — 7 Накамура — 8 Клеро — 9 Жьюсти — 10 Ли.
Жьюсти в борьбе с Като за шестое место слишком широко выходит из финального поворота и теряет сразу три позиции — вперёд также выходят Накамура и Клеро.
17/26: 1 Слейтер — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 Стрёмстед — 5 Тапонен — 6 Като — 7 Накамура — 8 Клеро — 9 Жьюсти — 10 Ли.
Ямакоси в третьем повороте опережает Угочукву и выходит на второе место. Это борьба в нескольких десятых позади Слейтера.
Ямакоси опережает Угочукву
Фото: Кадр из трансляции
11/26: 1 Слейтер — 2 Ямакоси — 3 Угочукву — 4 Стрёмстед — 5 Тапонен — 6 Жьюсти — 7 Като — 8 Накамура — 9 Клеро — 10 Ли.
Фредди Слейтер опережает Уго Угочукву и выходит в лидеры гонки! К сожалению, у официального телевещателя технические проблемы, и как именно произошёл обгон, мы не видели.
09/26: 1 Слейтер — 2 Угочукву — 3 Ямакоси — 4 Стрёмстед — 5 Тапонен — 6 Жьюсти — 7 Като — 8 Накамура — 9 Клеро — 10 Ли.
Автомобиль безопасности возвращается в боксы в конце третьего круга. Гонка продолжается в боевом режиме: Угочукву лидирует, а Слейтер прорывается на второе место — в третьем повороте Фредди опережает Стрёмстеда, а в четвёртом — Ямакоси.
04/26: 1 Угочукву — 2 Слейтер — 3 Ямакоси — 4 Стрёмстед — 5 Тапонен — 6 Накамура — 7 Жьюсти — 8 Като — 9 Клеро — 10 Ли.
Стартовала гонка Формулы-3. Ямакоси устоял впереди Угочукву в первом повороте, но Уго выходит вперёд на прямой перед третьим поворотом. Ямакоси откатывается на второе место, следом располагаются Стрёмсте, Слейтер и Тапонен.
Старт гонки Формулы-3
Фото: Кадр из трансляции
В глубине пелотона произошёл инцидент — Йеван Дэвид широко выехал в первом повороте, и в этот момент на обочину выбросило Мацея Гладыша. Произошло столкновение, обе машины разбиты. На трассу выезжает автомобиль безопасности.
01/26: 1 Угочукву — 2 Ямакоси — 3 Стрёмстед — 4 Слейтер — 5 Тапонен — 6 Накамура — 7 Жьюсти — 8 Като — 9 Клеро — 10 Ли.
Начинаем большой автоспортивный день в Шпильберге с заездов Формулы-3 — длинной гонки четвёртого этапа сезона-2026. С поул-позиции стартует японский пилот Хию Ямакоси из «Ван Амерсфорт Рейсинг», а первый ряд стартового поля с ним разделит лидер чемпионата Уго Угочукву.
Со второго ряда гонку начнут Туукка Тапонен и Ноа Стрёмстед, а третью линию разделят Фредди Слейтер и Таито Като.
Стартовая решётка гонки Формулы-3 в Шпильберге
Фото: FIA
Начало прогревочного круга — в 9:40 по Москве.