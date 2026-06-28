В «Ред Булл» перемудрили — и лишили Ферстаппена шанса вырвать победу у Расселла

Кажется, можно констатировать, что в Формуле-1 все моторы научились стартовать: «Феррари» при второй и третьей позициях на решётке опять не удалось выйти в лидеры, поскольку Джордж Расселл уверенно оставил позади Леклера с Хэмилтоном, при этом Льюису удалось опередить напарника. А вот Кими Антонелли допустил сразу две ошибки — что на первом круге, что на втором не вписался в первый поворот. Кими пришлось пропускать обратно Леклера, после чего мимо «Мерседеса» просочился Макс Ферстаппен, который тут же прошёл и монегаска.

Довольно быстро стало понятно, что в гоночном режиме быстрее всех представители «Мерседеса» и Макс. Хэмилтон, пару кругов державшийся в опасной близости от Расселла, отстал и сам попал под атаки Ферстаппена. Семикратный и четырехкратный чемпионы организовали блестящее сражение. В первом его акте Хэмилтон перекрестил траектории и затем красиво отбил последующие атаки Ферстаппена. Второе сражение состоялось уже на новых комплектах шин: на сей раз у Макса было преимущество по свежести резины, и после трёх обменов позициями пилот «Ред Булл» вырвался вперёд!

Что касается тактики, то «Феррари» словно по лекалам Барселоны пошла на ранние первые остановки, но на сей раз «Скудерии» очевидно не хватало темпа для борьбы за победу. При этом Хэмилтон в итоге пошёл на три пит-стопа (второй — под VSC, когда на стартовой прямой остановился «Уильямс» Карлоса Сайнса), Леклер — на два. Под финиш Льюис получил преимущество и опередил напарника, однако речь шла о борьбе только за пятое место.

Ну а в борьбе за лидерство всё было очень даже любопытно даже без представителей «Феррари». На свободной трассе темп Ферстаппена был не хуже, чем у Расселла, и ко второй волне пит-стопов преимущество Джорджа сократилось с шести секунд до полутора. Британец рванул в боксы раньше, чтобы избежать андерката, в ответ на что Ферстаппен, равно как и ехавший в пяти секундах от него Антонелли, наоборот, расширили отрезки, чтобы получить преимущество по резине под финиш.

К слову, про Антонелли — как же ему не повезло с первым пит-стопом! Итальянец растянул первый отрезок, и когда «Мерседес» всё же позвал Кими в боксы, то Сайнс как раз парковал машину на стартовой прямой. Успей немцы оставить Антонелли на трассе, и спустя круг он сэкономил бы много времени в режиме виртуального сейфти-кара! Может, и не вырвался бы в лидеры, но, например, не пропустил бы Ферстаппена или оказался бы сразу за ним. Однако не судьба.

За 15 кругов до финиша Расселл лидировал с преимуществом в восемь с половиной секунд, но его шины были на шесть кругов старее, чем у Ферстаппена, и на восемь — чем у проигрывавшего Максу пять секунд Антонелли. Возникло ощущение, что отрыв Джорджа слишком велик для такой разницы по резине, однако у Макса и Кими оставалось время, чтобы опровергнуть подобный прогноз.

В итоге под финиш от отрыва Расселла осталось полторы секунды — достаточно, чтобы британец не волновался за победу, благодаря которой его отставание в общем зачёте от Антонелли сократилось до 40 очков. Сам же Кими за круг до финиша догнал Ферстаппена, но просто не успел пойти хотя бы в одну атаку на «Ред Булл»: второе место — у Макса, третье — у юного итальянца. Похоже, командный мостик «быков» просто перемудрил и лишил Ферстаппена шанса на победу.

Оскар Пиастри спокойно финишировал четвёртым, за ним оказался Хэмилтон, а вот Леклер, жаловавшийся на ужасную работу «харда», в итоге пропустил ещё и Хаджара с Норрисом — провальная гонка для «Феррари» и конкретно Шарля, он худший среди всех представителей топ-команд.

В борьбе за оставшиеся две позиции в топ-10 уверенно себя чувствовали представители «Рейсинг Буллз». Пусть даже Лоусон и Линдблад мешали друг другу борьбой на трассе, но при этом уже на начальной стадии гонки Лиаму и Арвиду удалось создать отрыв от единственных возможных преследователей в лице пилотов «Ауди». В гоночном режиме Бортолето и Хюлькенберг оказались способны идти в темпе команды из Фаэнцы, но не догнать её. Остальные середняки не могли похвастать и этим.

Звание худшей команды досрочно и безоговорочно завоевал «Кадиллак». Американцы, славящиеся постоянными проблемами с перегревом тормозов, на «Ред Булл Ринге» продержались лишь пять кругов — двойной сход в боксах! Странно, что даже к концу июня не было разработано хоть какое-то промежуточное решение, чтобы тормоза так не грелись…

Следующего этапа Формулы-1 ждать практически не придётся: Гран-при Великобритании пройдёт на знаменитом «Сильверстоуне» с 3 по 5 июля.