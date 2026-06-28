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Итоги Гран-при Австрии Ф-1 — 2026: победа Расселла, прорыв Ферстаппена и Ред Булл, подиум Антонелли

На Расселле рано ставить крест, «Феррари» штормит. Итоги Гран-при Австрии
Дмитрий Захарченко
Джордж Расселл
Комментарии
Трудно поверить, но победа в Шпильберге стала второй в сезоне. Первая была ещё в Мельбурне!

Гран-при Австрии завершился красивой победой Джорджа Расселла, который лидировал практически всю дистанцию и на последних кругах устоял под прессингом Макса Ферстаппена. Андреа Кими Антонелли по ходу гонки отыграл одну позицию и финишировал третьим — итальянец свёл к минимуму последствия своей ошибки и пока что продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Но если Кими и дальше будет выступать так же, как в Шпильберге, его отрыв начнёт стремительно падать.

Эти и другие итоги восьмого этапа сезона Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Как прошла гонка:
В «Ред Булл» перемудрили — и лишили Ферстаппена шанса вырвать победу у Расселла
В «Ред Булл» перемудрили — и лишили Ферстаппена шанса вырвать победу у Расселла

Расселл снова в игре

Последние месяцы выдались для Расселла непростыми — он стал регулярно уступать Антонелли, причём на любом виде трасс. В Монако слабый темп в квалификации вылился в поспешный заезд к механикам за свежими шинами и финишу вне топ-10. Даже в Барселоне, где Джордж отыграл у Кими 18 очков, британец был позади напарника, когда у того вышла из строя силовая установка.

Но в Шпильберге Расселл вернулся к своей прежней форме — он уверенно пилотировал, не допускал крупных ошибок и контролировал ситуацию. Отдельной похвалы заслуживает его круг под жёлтыми флагами — Джордж находился на самом быстром круге уикенда и, будучи полностью сосредоточенным на пилотаже, заметил, что жёлтые флаги позволяют совсем чуть-чуть отпустить газ и продолжить атаковать. В каком-то смысле это был риск, но Расселл доверился инстинктам — и оказался прав.

Джордж Расселл выигрывает Гран-при Австрии

Джордж Расселл выигрывает Гран-при Австрии

Фото: Peter Fox/Getty Images

В Австрии Джордж отыграл у Антонелли 10 очков. Таким образом, за последние два этапа отставание британца сократилось более чем в полтора раза — с 68 баллов до 40. Возможно, для борьбы за титул даже большее значение, чем очки, имеет тот факт, что Расселл вернул уверенность в своих силах и сам себе доказал, что по-прежнему может доверять инстинктам и опережать Антонелли. Другими словами, Расселл снова борется за титул.

Если же говорить о Кими, то для него это был первый за последнее время не совсем гладкий уикенд. На своём финальном круге в Q3 Антонелли уступал графику Расселла ещё до того, как бросил круг, а в дебюте воскресной гонки несколько раз оказывался за пределами трассы и потерял много времени на борьбе с Леклером. Итальянец поделом потерпел поражение, но, во-первых, это станет для него полезным опытом, а, во-вторых, отрыв в чемпионате всё ещё достаточно комфортный.

Подробнее о круге Расселла в квалификации:
Как так вышло, что гонщика «Мерседеса» не лишили поула? Конкуренты из «Феррари» озадачены
Как так вышло, что гонщика «Мерседеса» не лишили поула? Конкуренты из «Феррари» озадачены

«Ред Булл» удивил, «Феррари» расстроила

Перед Гран-при Австрии в паддоке активно обсуждали обновлённый двигатель «Феррари», который должен был обеспечить пилотам несколько дополнительных лошадиных сил и помочь сократить отставание от «Мерседеса». В итоге же гонка в исполнении пилотов «Скудерии» обернулась разочарованием, а главным соперником «Мерседесов» стал Макс Ферстаппен, финишировавший менее чем в двух секундах позади Расселла.

В «Ред Булл» к этапу в Шпильберге тоже подготовили обновления. Инженеры переработали боковые понтоны, днище, заднее антикрыло и элементы задней подвески. Пакет, судя по всему, сработал: Макс атаковал на протяжении всего уикенда и, если бы не авария в квалификации, мог стартовать из первой тройки. В гонке темп «Ред Булл» тоже выглядел многообещающе, хотя делать из этого какие-то выводы рано — на отдельных этапах хорошо смотрелся «Макларен», затем блистала «Феррари», но стабильно бороться с «Мерседесом» пока ни у кого не получается.

В Шпильберге Ферстаппен сдержал Антонелли

В Шпильберге Ферстаппен сдержал Антонелли

Фото: Clive Mason/Getty Images

Сама «Феррари» в этот уикенд столкнулась с повышенным износом резины — и даже на фоне большего числа пит-стопов сколь-либо заметного преимущества в темпе ни у Хэмилтона, ни у Леклера не было. Льюис в итоге финишировал пятым, не сумев пройти Оскара Пиастри, а Шарль откатился на восьмую позицию — монегаск оказался последним в группе пилотов топ-команд.

Льюис Хэмилтон по итогам австрийского этапа откатывается обратно на третью позицию чемпионата. Антонелли британец уступает 46 очков — не намного больше, чем после победы в Барселоне. Но если «Феррари» и в следующих гонках будет смотреться так же, как на «Ред Булл Ринге», говорить о шансах Хэмилтона на титул уже не придётся. В данный момент они всё ещё есть, хотя и очень призрачные.

«Глупый сезон» в «Больших призах»:
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«Рейсинг Буллз» — впереди «Альпин»

Лучшими позади топ-команд на протяжении всего уикенда были пилоты «Рейсинг Буллз». Лиам Лоусон и Арвид Линдблад прошли в финал квалификации, а затем практически всю гонку удерживали девятое и 10-е места. Это — уверенная победа в контексте борьбы команд-середняков, правда, в копилку «Рейсинг Буллз» она принесла лишь три очка.

После квалификации казалось, что у «Альпин» будет темп, чтобы побороться за место в топ-10, но в итоге Гасли и Колапинто по ходу дистанции не поднимались выше 12-й позиции. Команда из Энстоуна сохраняет за собой пятое место Кубка конструкторов, однако «Рейсинг Буллз» всё ближе — разрыв сократился до 13 очков.

Арвид Линдблад и Лиам Лоусон

Арвид Линдблад и Лиам Лоусон

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«Кадиллак» относительно быстр, но этого мало

Уже третий этап подряд пилоты «Кадиллака» опережают гонщиков «Астон Мартин» в квалификации, причём в этот раз Серхио Перес обошёл Фернандо Алонсо на секунду! Отчасти это объясняется тем, что в «Астон Мартин» после провального сезона готовят полностью переработанное шасси, в то время как американцы следуют своей изначальной программе.

Тем не менее в гонке подтвердить прогресс «Кадиллаку» не удалось: обе машины сошли с дистанции уже на первых кругах. У шасси продолжаются проблемы с перегревом — уже в который раз болид попросту не выдерживает нагрузок на длинных сериях кругов. Впрочем, будем надеяться, что подопечные Грэма Лоудона разберутся с надёжностью узлов, а там и на выход во второй сегмент можно будет замахнуться.

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