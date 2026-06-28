На Расселле рано ставить крест, «Феррари» штормит. Итоги Гран-при Австрии

Трудно поверить, но победа в Шпильберге стала второй в сезоне. Первая была ещё в Мельбурне!

Гран-при Австрии завершился красивой победой Джорджа Расселла, который лидировал практически всю дистанцию и на последних кругах устоял под прессингом Макса Ферстаппена. Андреа Кими Антонелли по ходу гонки отыграл одну позицию и финишировал третьим — итальянец свёл к минимуму последствия своей ошибки и пока что продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Но если Кими и дальше будет выступать так же, как в Шпильберге, его отрыв начнёт стремительно падать.

Эти и другие итоги восьмого этапа сезона Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Расселл снова в игре

Последние месяцы выдались для Расселла непростыми — он стал регулярно уступать Антонелли, причём на любом виде трасс. В Монако слабый темп в квалификации вылился в поспешный заезд к механикам за свежими шинами и финишу вне топ-10. Даже в Барселоне, где Джордж отыграл у Кими 18 очков, британец был позади напарника, когда у того вышла из строя силовая установка.

Но в Шпильберге Расселл вернулся к своей прежней форме — он уверенно пилотировал, не допускал крупных ошибок и контролировал ситуацию. Отдельной похвалы заслуживает его круг под жёлтыми флагами — Джордж находился на самом быстром круге уикенда и, будучи полностью сосредоточенным на пилотаже, заметил, что жёлтые флаги позволяют совсем чуть-чуть отпустить газ и продолжить атаковать. В каком-то смысле это был риск, но Расселл доверился инстинктам — и оказался прав.

Джордж Расселл выигрывает Гран-при Австрии Фото: Peter Fox/Getty Images

В Австрии Джордж отыграл у Антонелли 10 очков. Таким образом, за последние два этапа отставание британца сократилось более чем в полтора раза — с 68 баллов до 40. Возможно, для борьбы за титул даже большее значение, чем очки, имеет тот факт, что Расселл вернул уверенность в своих силах и сам себе доказал, что по-прежнему может доверять инстинктам и опережать Антонелли. Другими словами, Расселл снова борется за титул.

Если же говорить о Кими, то для него это был первый за последнее время не совсем гладкий уикенд. На своём финальном круге в Q3 Антонелли уступал графику Расселла ещё до того, как бросил круг, а в дебюте воскресной гонки несколько раз оказывался за пределами трассы и потерял много времени на борьбе с Леклером. Итальянец поделом потерпел поражение, но, во-первых, это станет для него полезным опытом, а, во-вторых, отрыв в чемпионате всё ещё достаточно комфортный.

«Ред Булл» удивил, «Феррари» расстроила

Перед Гран-при Австрии в паддоке активно обсуждали обновлённый двигатель «Феррари», который должен был обеспечить пилотам несколько дополнительных лошадиных сил и помочь сократить отставание от «Мерседеса». В итоге же гонка в исполнении пилотов «Скудерии» обернулась разочарованием, а главным соперником «Мерседесов» стал Макс Ферстаппен, финишировавший менее чем в двух секундах позади Расселла.

В «Ред Булл» к этапу в Шпильберге тоже подготовили обновления. Инженеры переработали боковые понтоны, днище, заднее антикрыло и элементы задней подвески. Пакет, судя по всему, сработал: Макс атаковал на протяжении всего уикенда и, если бы не авария в квалификации, мог стартовать из первой тройки. В гонке темп «Ред Булл» тоже выглядел многообещающе, хотя делать из этого какие-то выводы рано — на отдельных этапах хорошо смотрелся «Макларен», затем блистала «Феррари», но стабильно бороться с «Мерседесом» пока ни у кого не получается.

В Шпильберге Ферстаппен сдержал Антонелли Фото: Clive Mason/Getty Images

Сама «Феррари» в этот уикенд столкнулась с повышенным износом резины — и даже на фоне большего числа пит-стопов сколь-либо заметного преимущества в темпе ни у Хэмилтона, ни у Леклера не было. Льюис в итоге финишировал пятым, не сумев пройти Оскара Пиастри, а Шарль откатился на восьмую позицию — монегаск оказался последним в группе пилотов топ-команд.

Льюис Хэмилтон по итогам австрийского этапа откатывается обратно на третью позицию чемпионата. Антонелли британец уступает 46 очков — не намного больше, чем после победы в Барселоне. Но если «Феррари» и в следующих гонках будет смотреться так же, как на «Ред Булл Ринге», говорить о шансах Хэмилтона на титул уже не придётся. В данный момент они всё ещё есть, хотя и очень призрачные.

«Рейсинг Буллз» — впереди «Альпин»

Лучшими позади топ-команд на протяжении всего уикенда были пилоты «Рейсинг Буллз». Лиам Лоусон и Арвид Линдблад прошли в финал квалификации, а затем практически всю гонку удерживали девятое и 10-е места. Это — уверенная победа в контексте борьбы команд-середняков, правда, в копилку «Рейсинг Буллз» она принесла лишь три очка.

После квалификации казалось, что у «Альпин» будет темп, чтобы побороться за место в топ-10, но в итоге Гасли и Колапинто по ходу дистанции не поднимались выше 12-й позиции. Команда из Энстоуна сохраняет за собой пятое место Кубка конструкторов, однако «Рейсинг Буллз» всё ближе — разрыв сократился до 13 очков.

Арвид Линдблад и Лиам Лоусон Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«Кадиллак» относительно быстр, но этого мало

Уже третий этап подряд пилоты «Кадиллака» опережают гонщиков «Астон Мартин» в квалификации, причём в этот раз Серхио Перес обошёл Фернандо Алонсо на секунду! Отчасти это объясняется тем, что в «Астон Мартин» после провального сезона готовят полностью переработанное шасси, в то время как американцы следуют своей изначальной программе.

Тем не менее в гонке подтвердить прогресс «Кадиллаку» не удалось: обе машины сошли с дистанции уже на первых кругах. У шасси продолжаются проблемы с перегревом — уже в который раз болид попросту не выдерживает нагрузок на длинных сериях кругов. Впрочем, будем надеяться, что подопечные Грэма Лоудона разберутся с надёжностью узлов, а там и на выход во второй сегмент можно будет замахнуться.