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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Австрии — 2026: Антонелли, Хаджар, Леклер или Окон

Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?
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Среди претендентов — лидер общего зачёта.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе в Шпильберге редакция отобрала четырёх претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?
Шарль Леклер
Фото: Clive Rose/Getty Images
1 место

Шарль Леклер

После бодрой квалификации монегаск провёл гонку существенно хуже. На первых кругах Леклер выпустил вперёд Хэмилтона, Ферстаппена и Антонелли, да и дальше дело лучше не пошло. Из двух пилотов «Феррари» Леклер был бесспорно медленнее. Итог — восьмое место и звание худшего представителя топ-команд.

Эстебан Окон
Фото: Clive Rose/Getty Images
2 место

Эстебан Окон

У середняков многие напарники финишировали практически друг за другом, а вот Окон достаточно сильно отстал от Бермана — несмотря на классный старт. Эстебан проиграл лидерам на круг больше напарника, между французом и британцем примерно 35 секунд. В оправдание Окона скажем, что в комментарии после финиша он жаловался на некую уже не новую проблему с автомобилем.

Исак Хаджар
Фото: Clive Rose/Getty Images
3 место

Исак Хаджар

Тот случай, когда второй пилот «Ред Булл» был не ровней первому. К финишу француз отстал от Ферстаппена на 28 секунд. По признанию самого Исака, к концу отрезков на его машине слишком сильно изнашивалась резина. Не исключаем, что пока Хаджар не совладал с новинками болида так, как это сделал Макс. Главное — в принципе с ними совладать.

Андреа Кими Антонелли
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
4 место

Андреа Кими Антонелли

Пусть даже итальянец финишировал всего в паре секунд от победителя, назвать гонку Кими близкой к идеалу никак нельзя. Все претензии — к стартовой стадии: за два первых круга Антонелли умудрился трижды оказаться на обочине, из-за чего не только остался позади Шарля Леклера, но и пропустил вперёд Макса Ферстаппена. Именно эти ошибки не дали Кими шанса финишировать выше третьей позиции.

Как прошло гоночное воскресенье:
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