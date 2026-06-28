Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе в Шпильберге редакция отобрала четырёх претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.
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Шарль Леклер
После бодрой квалификации монегаск провёл гонку существенно хуже. На первых кругах Леклер выпустил вперёд Хэмилтона, Ферстаппена и Антонелли, да и дальше дело лучше не пошло. Из двух пилотов «Феррари» Леклер был бесспорно медленнее. Итог — восьмое место и звание худшего представителя топ-команд.
Эстебан Окон
У середняков многие напарники финишировали практически друг за другом, а вот Окон достаточно сильно отстал от Бермана — несмотря на классный старт. Эстебан проиграл лидерам на круг больше напарника, между французом и британцем примерно 35 секунд. В оправдание Окона скажем, что в комментарии после финиша он жаловался на некую уже не новую проблему с автомобилем.
Исак Хаджар
Тот случай, когда второй пилот «Ред Булл» был не ровней первому. К финишу француз отстал от Ферстаппена на 28 секунд. По признанию самого Исака, к концу отрезков на его машине слишком сильно изнашивалась резина. Не исключаем, что пока Хаджар не совладал с новинками болида так, как это сделал Макс. Главное — в принципе с ними совладать.
Андреа Кими Антонелли
Пусть даже итальянец финишировал всего в паре секунд от победителя, назвать гонку Кими близкой к идеалу никак нельзя. Все претензии — к стартовой стадии: за два первых круга Антонелли умудрился трижды оказаться на обочине, из-за чего не только остался позади Шарля Леклера, но и пропустил вперёд Макса Ферстаппена. Именно эти ошибки не дали Кими шанса финишировать выше третьей позиции.