Должны ли были наказать Расселла и допустил ли ошибку «Ред Булл»? Разбор Австрии

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Австрии Формулы-1, который выиграл Джордж Расселл.

Правильно ли Расселлу оставили быстрейший круг в квалификации?

Очень спорный момент. С одной стороны, сектор Джордж не улучшил. Но с другой — улучшил круг. Судя по исходным данным, судьи решили, что Расселл замедлился достаточно.

Нужно ли что-то менять в применении жёлтых флагов в квалификации?

Универсального решения нет. Если кто-то убирается, то те, кто ехал до, получили время, а остальные – в пролёте. С точки зрения времени на круге ничего не придумаешь. С точки зрения безопасности можно сделать формат MotoGP, где все, кто попал под жёлтый, автоматически теряют круг. Но есть разница: в Формуле-1 машина может только один круг подряд ехать быстро, на два ни энергии, ни резины не хватает. Если уж совсем заморочиться, то я бы сделал чёткое правило: нужно потерять две десятые между постами маршалов, где жёлтый флаг. Если это поворот, то 0,2 в нём от твоего лучшего времени — это гарантия, что машина не сорвётся и останется на трассе. Следовательно, опасности она не представит. Если это прямая, то тоже сброс на столько же. Измерить потерю можно только по телеметрии. Так что в моменте мы бы гадали, кто в итоге выиграл. И ворчали бы, что это тоже ужасное решение!

Верите ли, что Ферстаппен вылетел не по своей вине, а из-за проблем с задней частью машины?

Вполне может быть. Не вижу повода в этом сомневаться.

Кто выиграл бы гонку, если бы Расселл, Ферстаппен и Антонелли одновременно провели финальные пит-стопы?

Логично, что порядок остался бы тем же. Все догоняли друг друга с разницей по резине. Так что в такой ситуации тем более все остались бы на своих местах.

Допустил ли «Ред Булл» ошибку с тактикой, оттянув второй пит-стоп Ферстаппена?

Нет. Иначе не хватило разницы бы по шинам для обгона.

Как оцените борьбу Хэмилтона и Ферстаппена? Макс жаловался на действия Льюиса

Мне понравилось: очень по-«старому». Сначала Макс сунул машину в шпильке так, что места не осталось — Льюис отплатил тем же. Меня удивило, что Макс пожаловался на действия Хэмилтона.

Выиграл бы Антонелли гонку без вылетов на первых кругах?

Мне кажется, да. Темп был быстрейшим, так что Антонелли мог бы победить.

Преодолел ли Расселл кризис?

Ну, как кризис… Просто он медленнее Кими в данный момент. Разве в этом плане что-то поменялось?