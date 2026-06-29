Антонелли сильно расстроил, Леклер снова слаб. Оценки за Гран-при Австрии

Внизу рейтинга Серхио Перес, который уже в третий раз за последние три гонки не может нормально стартовать.

Восьмой этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Джордж Расселл — 9,5

Залогом победы Расселла в Шпильберге стал поул в квалификации, выигранный за счёт того, что Джордж лучше соперников просчитал ситуацию и осознанно рискнул. Тот самый случай, когда разницу сделал пилот. В гонке британец отлично стартовал и выдержал натиск Ферстаппена — эта победа может стать переломной в сезоне Расселла.

Макс Ферстаппен — 8,5

По словам Лорана Мекиса, вины Ферстаппена в аварии в квалификации нет, она была вызвана проблемами с задним антикрылом. А раз так, то к Максу нет никаких претензий: в квалификации нидерландец выглядел одним из претендентов на место в топ-3, а в гонке до самого финиша держал Расселла в напряжении.

Оскар Пиастри — 8

На фоне нехватки темпа «Макларена» Пиастри сделал в Шпильберге всё, что мог. В квалификации Оскар уступил Норрису, но речь об отставании менее чем в сотую секунды, а в гонке сразу же закрепился на шестом месте и затем опередил пилотов «Феррари», не позволив Хэмилтону пойти в атаку в концовке.

Лиам Лоусон — 7,5

Лоусон в прошедший уикенд тоже добился максимума возможного. Болид «Рейсинг Буллз» оказался в этот раз лучшим в середине пелотона, и Лиам воспользовался шансом. Правда, уехать от напарника-дебютанта новозеландец так и не смог, а девятое место сохранил в первую очередь благодаря команде.

Льюис Хэмилтон — 7,5

Хэмилтон в Шпильберге смотрелся уже не так уверенно и впервые за четыре последних этапа проиграл Леклеру в квалификации. Однако Льюис чётче сработал на первом круге, опередил напарника и приехал к финишу пятым. На фоне повышенного износа резины на машинах «Феррари» и тактики трёх пит-стопов едва ли был шанс на большее.

Габриэл Бортолето — 7,5

Это было непросто заметить, но в Австрии Габриэл Бортолето выступил очень здорово. Бразилец проехал отличный круг в квалификации и уже на первом отрезке закрепился на подступах к топ-10. Увы, темпа «Ауди» не хватило, чтобы дотянуться на последнем стинте до Арвида Линдблада и заработать очки.

Пьер Гасли — 7,5

Пьер Гасли тоже не смог реализовать своего потенциала из-за проблем с машиной. В квалификации француз был 11-м, однако из-за проблем с отдачей гибрида уже на старте откатился на 13-ю позицию, на которой и финишировал буквально в нескольких десятых позади Нико Хюлькенберга.

Пьер Гасли на Гран-при Австрии Фото: Clive Mason/Getty Images

Исак Хаджар — 7

Хаджар провёл в целом неплохой уикенд и добился относительно хорошего результата, но ничего выдающегося Исак в Шпильберге не продемонстрировал. В квалификации на довольно коротком «Ред Булл Ринге» француз был на полторы десятые медленнее Ферстаппена и снова неудачно стартовал.

Ландо Норрис — 7

Для Ландо Норриса Гран-при Австрии завершился разочарованием. Действующий чемпион опередил в квалификации Пиастри и неплохо стартовал, но после неудачной атаки в третьем повороте уже на первом круге оказался позади напарника. Тактика тоже оказалась не лучшей — после поздних пит-стопов Ландо финишировал лишь седьмым.

Арвид Линдблад — 7

Линдблад провёл достойный для новичка уикенд и реализовал потенциал машины. Однако на середине дистанции Арвид, несмотря на прямой запрет команды, пошёл в атаку на напарника — в борьбе лишь за девятую позицию. Итог был немного предсказуем: стратеги подстроили Лиаму андеркат и поставили Линдблада на место.

Оливер Берман — 7

Берман хорошо квалифицировался и выжал из машины максимум, однако всё завоёванное в субботу британец потерял уже на старте. VSC после схода Сайнса помог Оливеру вернуться в борьбу, но в борьбе с Хюлькенбергом и Гасли «Хаасу» не хватало темпа — на финише Берман был в 23 секундах позади этой пары.

Андреа Кими Антонелли — 6,5

Этап в Австрии Антонелли провёл довольно посредственно. В концовке Q3 Кими ещё до того, как ошибочно отпустил газ и бросил борьбу, уступал графику Расселла, а на старте гонки слишком часто оказывался за пределами трассы. Один из таких эпизодов — в борьбе с Леклером — и стоил в итоге позиции относительно Ферстаппена.

Нико Хюлькенберг — 6,5

Нико Хюлькенберг слабо проехал финальную попытку квалификации, проиграв Габриэлу Бортолето более 0,3 секунды — что для такой короткой трассы, как «Ред Булл Ринг», слишком много. В результате немец провёл всю гонку позади напарника, финишировал 12-м и уступил Бортолето более восьми секунд.

Нико Хюлькенберг на Гран-при Австрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Эстебан Окон — 6,5

Окон слишком много уступил Берману в квалификации — почти 0,3 секунды. Эстебану удалось отыграться на старте, а на втором круге он и вовсе шёл 11-м, однако это не дало результатов: француз рано остановился в боксах, а затем получил удар в виде не вовремя появившегося VSC.

Фернандо Алонсо — 6,5

Алонсо опередил Стролла в квалификации, показав, что поражение в Барселоне было случайностью, но в гонке уступал канадцу. На втором отрезке, когда «Астон Мартин» перешли на «софт», Фернандо растерял всё преимущество над Лэнсом, пропустил его и шёл позади, пока у канадца не вышла из строя силовая установка.

Лэнс Стролл — 6,5

Повторить свой недавний успех и превзойти Алонсо в квалификации Стролл на этот раз не смог, зато канадец лучше сработал с мягкой резиной и после пит-стопа оказался впереди испанца в гонке. Увы, уже через семь кругов после этого двигатель машины приказал долго жить.

Карлос Сайнс — 6,5

Сайнс не лучшим образом выступил в квалификации и допустил занос в финальном повороте, который стоил выхода во второй сегмент (до Окона не хватило двух сотых секунды). В гонке Карлос стартовал на «софте», но так ничего на этом и не выиграл, а вскоре после первого пит-стопа сошёл с дистанции из-за поломки машины.

Валттери Боттас — 6,5

Валттери Боттас уже в четвёртый раз подряд проиграл Серхио Пересу в квалификации, но, отметим в оправдание финна, в этот раз его отставание составило менее 0,09 секунды. В гонке Валттери, увы, проявить себя не смог — Боттас уже на первом круге оказался позади Фернандо Алонсо, а на втором свернул в боксы из-за проблем с тормозами.

Шарль Леклер — 6

В Шпильберге «Феррари» столкнулась с неожиданно высоким износом резины, и Леклер справился с этим хуже, чем Хэмилтон. Правда, Льюиса Шарль пропустил ещё до того, как стала изнашиваться резина — после поспешной атаки на Ферстаппена в третьем повороте. Череда неудач монегаска продолжается.

На старте Леклер был вторым Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Алекс Албон — 5,5

«Уильямс» в этот уикенд оказался даже менее конкурентоспособным, чем обычно, однако шанс выйти в Q2 всё же был. Но Албон допустил ошибку в первом повороте, испортил себе финальную попытку и стартовал лишь с 18-го места. В гонке, впрочем, темпа тоже не было, и на финише Алекс опередил лишь Алонсо на бедовом «Астон Мартин».

Франко Колапинто — 5

Колапинто вроде бы нашёл общий язык с машиной, но в Шпильберге снова столкнулся с проблемами. В квалификации Франко не удержал заднюю ось в первом повороте и запорол свою главную попытку, а в гонке на протяжении всей дистанции испытывал проблемы с резиной и финишировал на 26 секунд позже Гасли.

Серхио Перес — 5

За последние три гонки Перес получил три штрафа за нарушение процедуры старта. В Монако Чеко дважды выкатывался дальше своей позиции, а в Шпильберге начал движение раньше сигнала. Штрафа Перес избежал только потому, что его машина сломалась уже на четвёртом круге, и судьи банально не успели выписать наказание.