У «Ауди» всего два очка в восьми Гран-при Ф-1. Как же это не провал звёздных немцев?

По итогам первой трети сезона-2026 Формулы-1 на счету заводской команды «Ауди» всего два очка – их ещё на первом этапе в Австралии набрал Габриэл Бортолето. Получается, обладатели четырёх колец завалили дебют? На самом деле не всё так просто – давайте разбираться.

Чего стоило в принципе ждать от «Ауди»

Прежде всего, называть немцев новичками Формулы-1 — лукавство. Это не сценарий «Кадиллака», когда в команду с нуля набирали сотрудников, а перерождение «Заубера», выступавшего в чемпионате мира больше 30 лет. «Ауди» приобрела долю в команде ещё в 2022 году, так что все последние сезоны шла скрытая перестройка, подготовка к официальному дебюту.

Правда, эта подготовка могла идти куда плодотворнее, если бы не препятствия внутри самой «Ауди». Во-первых, какое-то время команда не получала нужных инвестиций, пока текущий контроль ещё только переходил от прежних владельцев. Во-вторых, формульные боссы немцев не определились, кто за что отвечает, из-за чего многие решения принимались намного медленнее либо не принимались вовсе. Наконец, в какой-то момент руководство компании в принципе задалось философским вопросом: а нужна ли ей эта ваша Формула-1.

Экс-босс проекта «Ауди» Андреас Зайдль был уволен ещё до дебюта команды Фото: Clive Rose/Getty Images

К счастью, летом 2024-го в «Ауди» твёрдо и чётко приняли решение продолжать проект и, что важно, вручить ключи от него бывшему боссу «Феррари» Маттиа Бинотто. Можно по-разному относиться к результатам работы итальянца в Маранелло, но, по крайней мере, воцарилось единоначалие. Ну а продажа доли в команде катарским инвесторам сняла вопросы по финансированию. Вот только время было упущено: планомерная подготовка началась на два года позже, чем могла бы. Соответственно, инфраструктура команды и её штат сейчас дальше от уровня топ-конкурентов, чем могли бы быть.

Ну и если вернуться к рассуждениям про статус новичка, то он на сто процентов верен, если мы говорим про силовую установку. Наряду с «Ред Булл» немцы — настоящие мотористы-новички Формулы-1. При этом «Ауди» начала формульный проект на два года позже «Ред Булл» и, соответственно, с опозданием вышла на инженерный рынок, где австрийцы уже переманили множество специалистов «Мерседеса».

В общем, ждать от «Ауди» величия в 2026-м было бы странно. Инфраструктура топ-уровню не соответствует, находится в процессе перестройки, а первая силовая установка вряд ли окажется на уровне соперников.

Почему пока всего одно очко?

С учётом всех этих обстоятельств скорость «Ауди» на старте чемпионата вполне соответствует ожиданиям. И на самом деле эта скорость гораздо выше, чем если смотреть в таблицу Кубка конструкторов, где на счету немцев жалкое одно очко — столько же набрал даже безнадёжный «Астон Мартин».

«Хаас» с 21 очком и седьмой позицией на самом деле во многих Гран-при не имел шансов против Хюлькенберга и Бортолето. Идущий на восьмой позиции «Уильямс» так-то медленнее «Ауди», но куда лучше использовал свои шансы на подходящих трассах. Временами британцам везло, а вот про «Ауди» того же самого не скажешь. Например, в Монако Хюлькенберг лишился очков, когда на рестарте поддел как раз «Уильямс» Сайнса, а в Испании немец сошёл, после того как его силовую установку вырубил… шальной гравийный камень, попавший в аварийную кнопку отключения питания.

Если отойти от размышлений про невезение, то основное отставание «Ауди» от лидеров — силовая установка. По подсчётам самой команды, связка ДВС и гибрида приводит к проигрышу целой секунды на круге относительно топов из «Мерседеса» и «Ред Булл». Причём проблема не только в мощности силовой установки, но и в её плохой управляемости, отзывчивости – например, рывках при переключении передач. Конечно, с таким двигателем можно мечтать о финишах в очках, но не о чём-то действительно великом.

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Слабое место немцев — старты гонок. После неплохих квалификаций гонщики теряли много позиций на первом круге, после чего отыграться и пробиться в очковую зону уже не получалось: преимущества в две-три десятые на круге для обгона недостаточно, особенно когда твоя сильная сторона — повороты, а не мощность двигателя. Лишь к последней паре Гран-при «Ауди» удалось более-менее поправить ситуацию со стартами — например, в Австрии Бортолето и Хюлькенберг при старте с 12-й и 14-й позиции закончили первый круг 11-м и 14-м.

«Мой первый хороший старт в сезоне! — ликовал Бортолето. — Думаю, мы внесли некоторые улучшения в машину и это сработало. Мы много работали над стартом, улучшали процедуру».

Если бы старты получались такими же достойными весь сезон, то положение немцев в общем зачёте оказалось бы куда более приличным. По средней стартовой позиции (11,5) Хюлькенберг 11-й, Бортолето (13,6) — 14-й. Соответственно, если новых провалов на старте не последует, то неплохие позиции на решётке рано или поздно начнут трансформироваться в финиши в очковой зоне.

Почему всё не так плохо?

В принципе, мы уже отчасти объяснили в предыдущем пункте. Да, команду тормозит силовая установка, плюс были проблемы со стартами, но даже при всего двух набранных очках есть поводы для оптимизма. Прежде всего он связан с работой шасси: по мнению Бинотто примерно месячной давности, машина по своему уровню была где-то четвёртой в Формуле-1. Бортолето в своих размышлениях в дни Гран-при Австрии пошёл ещё дальше и включил шасси «Ауди» в топ-3!

«Думаю, если бы у нас была такая же максимальная скорость, как у «Мерседеса» или «Ред Булл», мы совершенно спокойно боролись бы за место в первой тройке, — размышлял Габи в интервью Motorsport. — У вас ведь есть доступ к данным GPS, поэтому вы можете сравнить прохождение поворотов во втором сегменте квалификации. Практически во всех поворотах мы очень быстры. Мы очень много проигрываем на прямых. Не поймите меня неправильно, нам всё ещё нужно улучшать машину, и мы этим занимаемся. Но я считаю, что мы вполне могли бы бороться впереди. К сожалению, на прямых мы теряем очень много времени, и сейчас это реальность».

В поворотах болид «Ауди» в порядке, а вот «максималки» не хватает Фото: Clive Rose/Getty Images

Как удалось создать такое шасси? Ну, тут, в отличие от моторов, все одновременно начали работу с 1 января 2025 года, так что Бинотто успел внести свой вклад и в целом «Ауди» не была среди отстающих, пусть даже пока уступает по инфраструктуре. Плюс команда добилась хорошей корреляции между показателями в аэродинамической трубе, симуляторе и на реальной трассе. Обновления немцев работают, а это самое главное при развитии машины и работе над проектом 2027 года.

В сезоне-2027 мы ещё не ждём от «Ауди» топ-выступлений, но отставание от лидеров должно стать ниже. Пропадёт часть дефицита по силовой установке, должны окончательно уйти в прошлое проблемы со стартами. Правда, вырастет и конкуренция — ждём прогресса от «Уильямса» и «Астон Мартин».

Напомним, в «Ауди» обещали борьбу за чемпионство к 2030 году, но первый действительно серьёзный рывок запланирован на сезон-2028. К нему немцы планируют глобально перестроить силовую установку — нынешняя её архитектура имеет свои ограничения, и, насколько можно судить, Бинотто с коллегами уже давно утвердил пересмотр концепции. При этом скоро к работе в «Ауди» должны приступить звёздные экс-инженеры «Феррари» Вольф Циммерманн и Ларс Шмидт — они успеют внести вклад в обновление двигателя.

2028-й — понятная точка для проверки промежуточных результатов. Будет готова новая силовая установка, на базе «Ауди» завершат ряд инфраструктурных проектов, состоятся переходы ряда инженеров из других команд. Наконец, возможны и изменения в составе пилотов: на данный момент пара Хюлькенберг — Бортолето устраивает боссов на все сто, но не исключено, кто к 2028-му на место Нико удастся переманить кого-то из топов, если он будет недоволен своим положением в одной из команд-фаворитов.

Так что пока на провальную двоечку немцев в Кубке конструкторов смотрим с пониманием. Хотя для спокойствия самого Бинотто и его боссов «Ауди» всё же следует добиться в оставшихся двух третях чемпионата чего-то большего, чем ещё пара финишей в очках. К слову, год назад на Гран-при Великобритании Хюлькенберг завоевал свой единственный в карьере подиум. Быть может, мы подбираемся к моменту нового прорыва?