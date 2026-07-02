Уйдёт ли Ферстаппен в «Макларен» и ещё 6 трансферных интриг Формулы-1

В дни Гран-при Австрии в кулуарах паддока вновь активно обсуждали возможный переход Макса Ферстаппена в «Макларен». Такие слухи возникли в тот момент, когда команда Зака Брауна объявила о контракте с Джанпьеро Ламбьязе, который много лет работал гоночным инженером Ферстаппена и хорошо сработался с Максом. Новую волну спровоцировала публикация Sky Sports, что сторона Ферстаппена не только общалась с «Маклареном», но и сама это общение инициировала. Что всё это значит и какие ещё трансферные слухи ходят в паддоке — в обзоре «Чемпионата».

Зачем Ферстаппену «Макларен»?

Будущее Макса Ферстаппена — одна из главных тем в Формуле-1 на данный момент. Конкурентоспособность «Ред Булл» в последний год вызывает вопросы, а новый технический регламент приводит нидерландца в ярость.

Даже после Гран-при Австрии, в котором Макс занял второе место и всю гонку боролся с лидером, а сам заезд выглядел уже не так странно, как в Мельбурне, Ферстаппен раскритиковал нынешние правила. Вопрос не только в том, готов ли чемпион мира покинуть родную команду, но и в том, готов ли он выступать в Формуле-1 вообще.

Макс Ферстаппен и глава команды «Ред Булл» Лоран Мекис Фото: Mark Thompson/Getty Images

При этом переход в «Макларен» в данный момент выглядит экзотичным решением. В Уокинге выиграли два последних Кубка конструкторов, однако в этом году команда стабильно уступает не только «Мерседесу», но и «Феррари». «Ред Булл», к удивлению многих, с нуля создал довольно конкурентоспособный двигатель, а обновлённое шасси очень здорово смотрелось в Шпильберге.

Если уж и уходить сейчас из «Ред Булл», то в «Мерседес» или «Феррари», а там пока что мест нет — Джордж Расселл абсолютно уверен ​​в том, что останется в немецкой команде. В общем, ждём, что Ферстаппен останется в «Ред Булл» ещё по крайней мере на год.

В «Хаасе» недовольны Оконом?

В прессе уже появлялись сообщения, что в «Хаасе» недовольны Эстебаном Оконом. Обе стороны слухи опровергают и утверждают, что всё в порядке, однако на фоне слабых выступлений француза (три очка против 18 у Оливера Бермана) недовольство так или иначе растёт с обеих сторон.

Первым кандидатом на замену на ум приходит Рафаэл Камара — бразильский чемпион Формулы-3, который сейчас идёт в топ-3 Формулы-2 и борется за титул, а также входит в состав академии «Феррари». Кроме того, на фоне связей «Хааса» с «Тойотой» вспоминают о Юки Цуноде — японец в этом году числится резервистом в «Ред Булл» и ещё надеется вернуться на стартовую решётку.

Эстебан Окон Фото: Clive Rose/Getty Images

Однако издание The Race на этой неделе объявило, что главный кандидат на место Окона в случае его увольнения — Леонардо Форнароли, прошлогодний чемпион Формулы-2. Итальянец связан контрактом с «Маклареном» и даже пилотировал болиды из Уокинга, но в обозримом будущем место призового пилота у Зака Брауна ему не светит, а в случае предложения от «Хааса» «Макларен» вряд ли будет так уж удерживать пилота.

Что будет с Оконом, если из «Хааса» его уволят, можно только гадать — в данный момент в пелотоне не так много команд, которым требуется непременно опытный пилот. О них — ниже.

Сколько терпения у Алонсо?

На недавнем Гран-при Барселоны-Каталуньи Фернандо Алонсо признался, что не знает, вернётся ли ещё в столицу Каталонии в качестве гонщика Формулы-1. В конце июля испанцу исполнится 45, его время в «Больших призах», очевидно, на исходе. И тратить его на неконкурентоспособный «Астон Мартин» Фернандо не станет.

На прошлой неделе источники в паддоке сообщили, что Алонсо ведёт переговоры о возвращении в «Альпин». После перехода на клиентские моторы «Мерседеса» команда явно прибавила, а со следующего года её титульным спонсором станет «Гуччи». И всё это под руководством Флавио Бриаторе, который когда-то фактически взрастил Фернандо и привёл его к чемпионским титулам.

Фернандо Алонсо Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В то же время инфраструктура Энстоуна сокращается, тогда как у «Астон Мартин» на фоне огромных вложений Лоуренса Стролла есть все необходимые мощности, чтобы стать топ-командой. Собственно, именно по этой причине Алонсо и ушёл сюда из «Альпин». Если Фернандо верит в проект Стролла и талант Эдриана Ньюи, то возвращаться к Бриаторе нет смысла.

На Гран-при Венгрии «Астон Мартин» наконец-то представит новое шасси — и если оно окажется конкурентоспособным, значит, у проекта Ньюи есть будущее. Вероятно, принимать решение Алонсо будет лишь тогда, когда узнает, что со второй попытки удалось инженерам.

На что способен Колапинто?

Перед стартом сезона Бриаторе не скрывал, что Франко Колапинто должен прибавить, если хочет сохранить место в команде. И на отдельных этапах аргентинец и правда выступал здорово, опережая Пьера Гасли. Однако такие локальные успехи чередуются с провалами, и после Гран-при Монако Колапинто похвастаться особо нечем. Если так и продолжится, Бриаторе будет из кого выбирать на следующий сезон.

Во-первых, в распоряжении Флавио сразу несколько резервистов — Пауль Арон, недавно пилотировавший «Ауди» в свободных заездах; перспективный, но немного непредсказуемый Алекс Данн, выступающий в Формуле-2; и опережающий ирланда в общем зачёте и более стабильный Габриэле Мини. Если же нужен кто-то более опытный, то возможен вариант с тем же Оконом, если его и правда уволят из «Хааса».

Франко Колапинто Фото: Joe Portlock/Getty Images

Останется ли Сайнс с Ваулзом?

Говорят, Карлос Сайнс разочарован тем, что происходит в «Уильямсе». Оставшись без места в «Феррари» и не получив предложения от «Макларена», испанец согласился на трудный переход в Гроув. Но Джеймс Ваулз обещал, что команда будет прогрессировать, а сейчас «Уильямс» слабее, чем был год назад. Однако какой-то очевидной возможности сменить команду у испанца сейчас нет.

В теории Сайнс мог бы заменить Ферстаппена, если тот покинет «Ред Булл», но это маловероятно. Карлос мог бы составить хороший дуэт с Гасли или усилить «Хаас» в случае разрыва с Оконом, однако у Флавио Бриаторе и Аяо Комацу и без того масса вариантов. «Астон Мартин»? Ну, разве что от полного отчаяния. Пока всё идёт к тому, что Сайнсу придётся довериться Ваулзу.

Цолов переходит в Формулу-1?

Испанское издание Soy Motor утверждает, что болгарский пилот Никола Цолов обеспечил себе место в «Рейсинг Буллз» и в следующем году дебютирует в Формуле-1. Цолов выступает в Формуле-2, он выиграл три длинные гонки из шести (в том числе в Монако) и два очка уступает лидеру общего зачёта Габриэле Мини. Со стороны всё выглядит так, что, на каком бы месте ни закончил сезон Никола, к Формуле-1 он готов.

Если данные испанской прессы верны, кто-то из нынешних гонщиков «Рейсинг Буллз» место потеряет. И это плохие новости для Лиама Лоусона — имея гораздо больше опыта, он так и не смог затмить молодого Арвида Линдблада. Новозеландец должен был стать лидером коллектива и его неотъемлемой частью, но пока что Линдблад демонстрирует, что может справиться и без Лоусона.

Лиам Лоусон и Арвид Линдблад Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Есть ли шанс у Херты?

Колтон Херта — экс-пилот IndyCar и, наверное, самый громкий новичок в истории Формулы-2. Американец — часть проекта «Кадиллака» по приходу в Формулу-1, и в рамках программы он набирается опыта в молодёжных сериях, чтобы прийти в «Большие призы» максимально подготовленным. В целом дела идут средне: после шести этапов — 15-е место в общем зачёте, но отметим, что американский новичок, у которого не было опыта работы с шинами «Пирелли» в Формуле-3, три первые длинные гонки закончил в топ-10.

Если в «Кадиллаке» решат, что Херта готов к Формуле-1 — что, прямо скажем, выглядит маловероятным, место Колтону придётся уступить Валттери Боттасу: финн стабильно проигрывает Серхио Пересу, который присоединился к команде чуть раньше. Впрочем, даже если Херта не будет готов, а Боттас совсем разочарует, Грэм Лоудон мог бы договориться с Оконом. Или с Сайнсом — если испанец будет в полнейшем отчаянии.