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Трансферы в Формуле-1, сезон-2026: Ферстаппен и Макларен, останется ли Алонсо в Астон Мартин

Уйдёт ли Ферстаппен в «Макларен» и ещё 6 трансферных интриг Формулы-1
Дмитрий Захарченко
Трансферы в Формуле-1
Комментарии
По слухам, Лоусон и Линдблад бьются за одно место, а Сайнс недоволен «Уильямсом».

В дни Гран-при Австрии в кулуарах паддока вновь активно обсуждали возможный переход Макса Ферстаппена в «Макларен». Такие слухи возникли в тот момент, когда команда Зака Брауна объявила о контракте с Джанпьеро Ламбьязе, который много лет работал гоночным инженером Ферстаппена и хорошо сработался с Максом. Новую волну спровоцировала публикация Sky Sports, что сторона Ферстаппена не только общалась с «Маклареном», но и сама это общение инициировала. Что всё это значит и какие ещё трансферные слухи ходят в паддоке — в обзоре «Чемпионата».

Зачем Ферстаппену «Макларен»?

Будущее Макса Ферстаппена — одна из главных тем в Формуле-1 на данный момент. Конкурентоспособность «Ред Булл» в последний год вызывает вопросы, а новый технический регламент приводит нидерландца в ярость.

Даже после Гран-при Австрии, в котором Макс занял второе место и всю гонку боролся с лидером, а сам заезд выглядел уже не так странно, как в Мельбурне, Ферстаппен раскритиковал нынешние правила. Вопрос не только в том, готов ли чемпион мира покинуть родную команду, но и в том, готов ли он выступать в Формуле-1 вообще.

Макс Ферстаппен и глава команды «Ред Булл» Лоран Мекис

Макс Ферстаппен и глава команды «Ред Булл» Лоран Мекис

Фото: Mark Thompson/Getty Images

При этом переход в «Макларен» в данный момент выглядит экзотичным решением. В Уокинге выиграли два последних Кубка конструкторов, однако в этом году команда стабильно уступает не только «Мерседесу», но и «Феррари». «Ред Булл», к удивлению многих, с нуля создал довольно конкурентоспособный двигатель, а обновлённое шасси очень здорово смотрелось в Шпильберге.

Если уж и уходить сейчас из «Ред Булл», то в «Мерседес» или «Феррари», а там пока что мест нет — Джордж Расселл абсолютно уверен ​​в том, что останется в немецкой команде. В общем, ждём, что Ферстаппен останется в «Ред Булл» ещё по крайней мере на год.

Подробнее о переходе Ламбьязе:
«Ред Булл» покинет последний член «золотой» команды Ферстаппена. Что это значит для Макса?
«Ред Булл» покинет последний член «золотой» команды Ферстаппена. Что это значит для Макса?

В «Хаасе» недовольны Оконом?

В прессе уже появлялись сообщения, что в «Хаасе» недовольны Эстебаном Оконом. Обе стороны слухи опровергают и утверждают, что всё в порядке, однако на фоне слабых выступлений француза (три очка против 18 у Оливера Бермана) недовольство так или иначе растёт с обеих сторон.

Первым кандидатом на замену на ум приходит Рафаэл Камара — бразильский чемпион Формулы-3, который сейчас идёт в топ-3 Формулы-2 и борется за титул, а также входит в состав академии «Феррари». Кроме того, на фоне связей «Хааса» с «Тойотой» вспоминают о Юки Цуноде — японец в этом году числится резервистом в «Ред Булл» и ещё надеется вернуться на стартовую решётку.

Эстебан Окон

Эстебан Окон

Фото: Clive Rose/Getty Images

Однако издание The Race на этой неделе объявило, что главный кандидат на место Окона в случае его увольнения — Леонардо Форнароли, прошлогодний чемпион Формулы-2. Итальянец связан контрактом с «Маклареном» и даже пилотировал болиды из Уокинга, но в обозримом будущем место призового пилота у Зака Брауна ему не светит, а в случае предложения от «Хааса» «Макларен» вряд ли будет так уж удерживать пилота.

Что будет с Оконом, если из «Хааса» его уволят, можно только гадать — в данный момент в пелотоне не так много команд, которым требуется непременно опытный пилот. О них — ниже.

Насколько всё плохо у новичков?
У «Ауди» всего два очка в восьми Гран-при Ф-1. Как же это не провал звёздных немцев?
У «Ауди» всего два очка в восьми Гран-при Ф-1. Как же это не провал звёздных немцев?

Сколько терпения у Алонсо?

На недавнем Гран-при Барселоны-Каталуньи Фернандо Алонсо признался, что не знает, вернётся ли ещё в столицу Каталонии в качестве гонщика Формулы-1. В конце июля испанцу исполнится 45, его время в «Больших призах», очевидно, на исходе. И тратить его на неконкурентоспособный «Астон Мартин» Фернандо не станет.

На прошлой неделе источники в паддоке сообщили, что Алонсо ведёт переговоры о возвращении в «Альпин». После перехода на клиентские моторы «Мерседеса» команда явно прибавила, а со следующего года её титульным спонсором станет «Гуччи». И всё это под руководством Флавио Бриаторе, который когда-то фактически взрастил Фернандо и привёл его к чемпионским титулам.

Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В то же время инфраструктура Энстоуна сокращается, тогда как у «Астон Мартин» на фоне огромных вложений Лоуренса Стролла есть все необходимые мощности, чтобы стать топ-командой. Собственно, именно по этой причине Алонсо и ушёл сюда из «Альпин». Если Фернандо верит в проект Стролла и талант Эдриана Ньюи, то возвращаться к Бриаторе нет смысла.

На Гран-при Венгрии «Астон Мартин» наконец-то представит новое шасси — и если оно окажется конкурентоспособным, значит, у проекта Ньюи есть будущее. Вероятно, принимать решение Алонсо будет лишь тогда, когда узнает, что со второй попытки удалось инженерам.

Что происходит в «Астон Мартин»:
Почему «Астон» так провалился, что со здоровьем Ньюи и останется ли Алонсо?
Почему «Астон» так провалился, что со здоровьем Ньюи и останется ли Алонсо?

На что способен Колапинто?

Перед стартом сезона Бриаторе не скрывал, что Франко Колапинто должен прибавить, если хочет сохранить место в команде. И на отдельных этапах аргентинец и правда выступал здорово, опережая Пьера Гасли. Однако такие локальные успехи чередуются с провалами, и после Гран-при Монако Колапинто похвастаться особо нечем. Если так и продолжится, Бриаторе будет из кого выбирать на следующий сезон.

Во-первых, в распоряжении Флавио сразу несколько резервистов — Пауль Арон, недавно пилотировавший «Ауди» в свободных заездах; перспективный, но немного непредсказуемый Алекс Данн, выступающий в Формуле-2; и опережающий ирланда в общем зачёте и более стабильный Габриэле Мини. Если же нужен кто-то более опытный, то возможен вариант с тем же Оконом, если его и правда уволят из «Хааса».

Франко Колапинто

Франко Колапинто

Фото: Joe Portlock/Getty Images

Останется ли Сайнс с Ваулзом?

Говорят, Карлос Сайнс разочарован тем, что происходит в «Уильямсе». Оставшись без места в «Феррари» и не получив предложения от «Макларена», испанец согласился на трудный переход в Гроув. Но Джеймс Ваулз обещал, что команда будет прогрессировать, а сейчас «Уильямс» слабее, чем был год назад. Однако какой-то очевидной возможности сменить команду у испанца сейчас нет.

В теории Сайнс мог бы заменить Ферстаппена, если тот покинет «Ред Булл», но это маловероятно. Карлос мог бы составить хороший дуэт с Гасли или усилить «Хаас» в случае разрыва с Оконом, однако у Флавио Бриаторе и Аяо Комацу и без того масса вариантов. «Астон Мартин»? Ну, разве что от полного отчаяния. Пока всё идёт к тому, что Сайнсу придётся довериться Ваулзу.

Итоги последнего этапа:
Антонелли сильно расстроил, Леклер снова слаб. Оценки за Гран-при Австрии
Антонелли сильно расстроил, Леклер снова слаб. Оценки за Гран-при Австрии

Цолов переходит в Формулу-1?

Испанское издание Soy Motor утверждает, что болгарский пилот Никола Цолов обеспечил себе место в «Рейсинг Буллз» и в следующем году дебютирует в Формуле-1. Цолов выступает в Формуле-2, он выиграл три длинные гонки из шести (в том числе в Монако) и два очка уступает лидеру общего зачёта Габриэле Мини. Со стороны всё выглядит так, что, на каком бы месте ни закончил сезон Никола, к Формуле-1 он готов.

Если данные испанской прессы верны, кто-то из нынешних гонщиков «Рейсинг Буллз» место потеряет. И это плохие новости для Лиама Лоусона — имея гораздо больше опыта, он так и не смог затмить молодого Арвида Линдблада. Новозеландец должен был стать лидером коллектива и его неотъемлемой частью, но пока что Линдблад демонстрирует, что может справиться и без Лоусона.

Лиам Лоусон и Арвид Линдблад

Лиам Лоусон и Арвид Линдблад

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Есть ли шанс у Херты?

Колтон Херта — экс-пилот IndyCar и, наверное, самый громкий новичок в истории Формулы-2. Американец — часть проекта «Кадиллака» по приходу в Формулу-1, и в рамках программы он набирается опыта в молодёжных сериях, чтобы прийти в «Большие призы» максимально подготовленным. В целом дела идут средне: после шести этапов — 15-е место в общем зачёте, но отметим, что американский новичок, у которого не было опыта работы с шинами «Пирелли» в Формуле-3, три первые длинные гонки закончил в топ-10.

Если в «Кадиллаке» решат, что Херта готов к Формуле-1 — что, прямо скажем, выглядит маловероятным, место Колтону придётся уступить Валттери Боттасу: финн стабильно проигрывает Серхио Пересу, который присоединился к команде чуть раньше. Впрочем, даже если Херта не будет готов, а Боттас совсем разочарует, Грэм Лоудон мог бы договориться с Оконом. Или с Сайнсом — если испанец будет в полнейшем отчаянии.

Оруджев — об этапе в Шпильберге:
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