«Феррари» впереди «Мерседеса»! Хэмилтон начнёт домашний спринт с поула

«Сильверстоун» — одна из самых скоростных трасс в календаре Формулы-1, и в паддоке ожидали, что у «Мерседеса», который славится своей силовой установкой, на британской трассе будет ощутимое преимущество. Однако в единственной тренировке уикенда быстрейшим оказался Льюис Хэмилтон на «Феррари», и перед квалификацией к спринту «Мерседес» уже не так уверенно называли фаворитом…

SQ1. «Уильямс» победил «Хаас»

В начале первого сегмента удивили пилоты «Уильямса» — Сайнс и Албон опередили оба «Хааса», и по итогам первых попыток вместе с «Кадиллаками» и «Астон Мартин» в зоне вылета оказались Берман и Окон. Когда пилоты вернулись на трассу на вторые попытки, Окон не смог улучшить на уже прикатанных шинах, тогда как Берман показал 15-е время и вроде бы выбрался из зоны вылета.

Однако позади шли пилоты «Уильямса» — оба превзошли время Оливера, и британец всё-таки выбыл из квалификации. Причём до SQ2 Берману не хватило одной сотой секунды. Окон в итоге расположился на 18-м месте, проиграв напарнику более 0,6 секунды. 19-ю позицию занял Серхио Перес, который привёз Валттери Боттасу почти четверть секунды, а замкнули протоколы пилоты «Астон Мартин»: Фернандо Алонсо на восемь сотых быстрее Лэнса Стролла.

Лучшее время в SQ1 осталось за гонщиками «Феррари»: Льюис Хэмилтон расположился на первой строчке, а Шарль Леклер, уступив чуть более десятой, занял вторую строчку. Ближайшим соперником «Скудерии» оказался Исак Хаджар, показавший третье время и опередивший Оскара Пиастри. Лучшим представителем «Мерседеса» с пятым временем на счету стал Джордж Расселл, а Андреа Кими Антонелли прошёл во второй раунд с седьмой позиции — лидер чемпионата проиграл напарнику 0,07 секунды.

SQ2. «Альпин» и «Ауди» — вне топ-10

Во втором сегменте как таковой борьбы за выход в финал не получилось. По итогам первых попыток в нижней шестёрке оказались пилоты «Альпин», «Ауди» и «Уильямса», и во вторых прибавить смог лишь Нико Хюлькенберг — и то улучшить позицию немцу не удалось. При этом Сайнс, Гасли и Колапинто и вовсе бросили свои круги ещё до финишной черты.

В итоге на 11-й позиции расположился Пьер Гасли, Габриэл Бортолето опередил Нико Хюлькенберга на 0,028 секунды и вместе с напарником занял 12-е и 13-е места. Франко Колапинто в этот раз проиграл напарнику полсекунды и квалифицировался на 14-й позиции, а самыми медленными оказались «Уильямсы»: Карлос Сайнс показал 15-е время, Алекс Албон, уступивший испанцу 0,45 секунды, занял 16-ю строчку.

Лучший результат сегмента снова остался за Хэмилтоном. Правда, Антонелли на этот раз был куда сильнее и уступил Льюису лишь одну десятую секунды, показав второе время. А вот у Расселла начались проблемы: Джордж прошёл в финальный сегмент лишь с седьмой позиции, а напарнику проиграл 0,4 секунды.

SQ3. «Феррари» против «Мерседеса»

В финале квалификации пилоты перешли на «софт» и на трассу не торопились — у всех было лишь по одной попытке. Первым из боксов выехал Пиастри, показавший время 1:28.772. Затем Норрис за счёт сильного третьего сектора превзошёл напарника — 1:28.740.

Следом настал черёд Антонелли, и Кими на 0,35 секунды опередил Норриса — 1:28.387. Леклер до времени итальянца не дотянулся и проиграл ему более 0,3 секунды, а вот Хэмилтон оказался быстрее — 1:28.376. В итоге Льюис устоял на первой строчке и завоевал поул к короткой гонке, а Антонелли предстоит разделить первый ряд с британцем.

Третье время показал Ферстаппен, Леклер к концу сессии откатился на четвёртую строчку, а Расселл, последним проехавший круг, расположился лишь на пятом месте — Антонелли Джордж проиграл 0,346 секунды. Норрис и Пиастри в итоге заняли шестую и седьмую позиции, Хаджар квалифицировался восьмым, а на девятой и 10-й позициях спринт начнут Лоусон и Линдблад. Арвид, отметим, проехал свой круг на 0,44 секунды медленнее Лиама.

Короткая гонка в Сильверстоуне стартует в субботу, 4 июля, в 14:00 мск. Позднее в тот же день состоится квалификация к основному заезду, который начнётся в воскресенье, 5 июля, в 17:00 мск.