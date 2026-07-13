7 пилотов, одной гонкой вошедшие в историю Ф-1 — от кошмара Сенны до «нелегала»

Сколько нужно провести Гран-при, чтобы оставить след в летописи Формулы-1? 50? 100? 200? На самом деле, порой хватит и одной гонки. Вашему вниманию список из семи пилотов, которые вошли в историю Ф-1, всего раз выйдя на старт.

Маркус Винкельхок. Гран-при Европы — 2007

Немецкий гонщик относительно неплохо себя показывал в «молодёжных» формулах, но реальных шансов закрепиться в Ф-1 у него не было. Максимум, на что мог рассчитывать Винкельхок – статус резервиста в «Мидлэнде» и «Спайкере» (та же команда, сменившая владельца). Именно нахождение в этом длинном списке тестеров команды-аутсайдера и позволило Маркусу провести единственную гонку в Формуле-1.

В преддверии проходившего на «Нюрбургринге» Гран-при Европы «Спайкер» расторг контракт с Кристианом Альберсом – у нидерландца закончились деньги, поэтому держать его в команде большого резона не было. Чуть позже «Спайкер» найдёт нового рента-драйвера в лице Сакона Ямамото. А временным решением на Гран-при Европы стал проверенный тестер Винкельхок.

К домашнему Гран-при немец подходил без малейших шансов на яркое выступление – слабейшая машина пелотона вкупе с полным отсутствием опыта в Ф-1. Квалификация не предвещала ничего позитивного: Маркус уступил полторы секунды напарнику Сутилю и закономерно занял последнее поле на стартовой решётке.

Впрочем, Винкельхоку удалось отличиться: он стал единственным, кто стартовал на дождевой резине. Это было 100-процентное попадание капитанского мостика «Спайкера», ведь уже на первом круге над трассой хлынул ливень. Весь пелотон, за исключением Маркуса, тут же ринулся в боксы за дождевой резиной.

Винкельхок прощается с лидерством на рестарте Фото: Mark Thompson/Getty Images

Так, на слабейшей машине Винкельхок возглавил пелотон уже на втором круге своей формульной карьеры! Вскоре дирекция гонки вывесила красный флаг. В преддверии возобновления гонки Маркус пару кругов покатался в статусе лидера за машиной безопасности.

Да, как только был дан рестарт, Винкельхок моментально утратил лидерство, а спустя ещё несколько кругов сошёл с дистанции из-за проблем с гидравликой. Но история всё равно получилась красивой. А в книгу рекордов Формулы-1 немец вошёл как единственный пилот, лидировавший в каждой гонке, в которой принимал участие.

Судьба после Формулы-1

Провёл пару средних сезонов в DTM, после — переключился на GT, где гоняется по сей день. В 2012 году стал чемпионом мирового первенства FIA GT.

Пьер-Анри Рафанель. Гран-при Монако — 1989

Француз 17 раз пытался преодолеть квалификацию в Формуле-1, но сделать это ему удалось лишь однажды – в Монако. Сей факт делает Рафанеля уникальным гонщиком – только ему удалось провести свою единственную гонку в Ф-1 на улицах Монте-Карло.

В «Королевских гонках» Рафанель дебютировал на заключительном этапе сезона-1988 – в составе «Ляррусса». Первый блин вышел комом: в заветный топ-26 квалификации, в отличие от напарника Альо, Пьер-Анри не попал, поэтому гонку смотрел со стороны.

Следующий сезон Рафанель начал в составе аутсайдера «Колони» и был вынужден участвовать в предквалификациях. На первых двух этапах француз потерпел неудачу, но на узких улицах Монако Пьер-Анри выжал максимум из своей машины – третье время в предквалификации, которое позволило принять участие в квалификационной сессии.

Пьер-Анри Рафанель в 1989 году Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Непосредственно в квалификации Рафанель блеснул ещё ярче, показав 18-е время. Более опытный напарник Морено занял только 25-е место. В воскресенье «Колони» француза продержалась только 19 кругов – подвела коробка передач.

В сезоне-1989 Рафанель проведёт ещё два этапа в составе «Колони», затем перейдёт в «Риал», но так и не повторит свой успех.

Судьба после Формулы-1

Дважды занимал второе место на «24 часах Ле-Мана», гонялся в первенстве FIA GT и японском чемпионате JGTC – прародителе Super GT. Закончив с гонками, стал тест-пилотом «Бугатти».

Жан-Луи Шлессер. Гран-при Италии — 1988

В отличие от Винкельхока, Шлессеру не покорилось никакое статистическое достижение, но шороху в своей единственной гонке в Ф-1 он навёл. Вообще, француз пытался выйти на старт гонки Формулы-1 ещё в 1983-м, однако не смог пройти квалификационный барьер за рулём скромного RAM в домашнем Гран-при.

Пять лет спустя судьба предоставила Шлессеру ещё один шанс. В преддверии Гран-при Бельгии Найджел Мэнселл слёг с ветрянкой. В Спа его подменил Мартин Брандл, но уже на следующий этап в Монце руководство «Ягуара» из чемпионата спорткаров не отпустило своего гонщика из-за конфликта интересов спонсоров.

Так Фрэнк Уильямс был вынужден обратиться к своему тест-пилоту Шлессеру. 40-летний дебютант провёл невзрачную квалификацию, показав лишь 22-е время – уступил напарнику Патрезе две секунды. Однако уже в гонке Жан-Луи зажёг по полной.

Мартина Брандла в «Уильямс» отпустили только на Гран-при Бельгии Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Под занавес заезда пилоты «Феррари» Альборето и Бергер начали стремительно догонять лидировавшего Сенну. Бразилец старался как можно быстрее расправляться с круговыми, чтобы не терять за ними время. За три круга до финиша Шлессер стал одной из целей Сенны. Обгоняя француза, Айртон решился на рискованный манёвр, нырнув в эске прямо перед носом «Уильямса». Шлессер не смог среагировать и вынес «Макларен» лидера чемпионата.

Таким образом, Жан-Луи вошёл в историю как гонщик, который лишил Сенну верной победы. Француз, к слову, финишировал на 11-м месте.

Кстати, тот Гран-при стал единственным в сезоне, в котором не удалось выиграть представителю «Макларена». Успех праздновал Герхард Бергер, вторым финишировал Микеле Альборето.

Судьба после Формулы-1

В составе «Заубера» взял два титула в первенстве спорткаров (тогдашнем аналоге WEC). Две победы на «Дакаре» за рулём багги собственного производства – и прозвище Лис пустыни. Сыграл эпизодические роли в «Такси 2» (камео) и «Такси 3» (водитель полицейской машины).

Ханс Хайер. Гран-при Германии — 1977

История Хайера – сплошное кино, причём в жанре комедии. В летопись Формулы-1 Ханс вошёл как единственный гонщик, сумевший в рамках одного Гран-при не пройти квалификацию, сойти с дистанции в гонке, а также получить дисквалификацию. Некоторые «достижения» немца чисто логически не вяжутся между собой, но обо всём по порядку.

По-хорошему Хайер не должен был добраться до Формулы-1. Аж до 27 лет он продолжал выступать в картинге, затем ушёл в «кузова́», где построил относительно неплохую карьеру (брал титулы на чемпионатах Европы и Германии по турингу).

Достигнув первых успехов на более-менее серьёзном уровне, немецкий гонщик решил попробовать силы в открытых колёсах. В 1976-м 33-летний Ханс заявился на два домашних этапа Формулы-2: в первом случае финишировал седьмым, а во втором – не смог пройти квалификационный барьер.

Результаты не ахти. Однако в 1977-м про Хайера вспомнили в новообразованной команде Ф-1 «АТС». В преддверии этапа на «Хоккенхаймринге» в немецкой конюшне решили, что неплохо было бы обзавестись местным гонщиком на домашний Гран-при. Выбор пал на Хайера, который был на слуху у немецких болельщиков благодаря успехам в «кузовах».

Команда «АТС» в 1977 году Фото: Tony Duffy/Getty Images

Задача-минимум для неопытного Хайера заключалась в прохождении квалификационного сита – и с ней он не справился, показав 27-е время. Хотя спасительному 24-му месту немец уступил всего четыре десятые, что относительно неплохо для новичка. К тому же в квалификации Хайер опередил самого Эмерсона Фиттипальди.

Казалось, сказка Ханса подходит к концу, но не тут-то было. Несмотря на отсутствие права на участие в гонке, Хайер под шумок всё же выехал на трассу в воскресенье. Причём судьи проморгали появление на трассе «нелегального» гонщика, да и немецкие маршалы не спешили докладывать о ЧП.

Так на радость местным зрителям Хайер смог намотать девять кругов в гоночном режиме, пока не сошёл с дистанции из-за поломки коробки передач. Только тогда судьи обратили внимание на немецкого гонщика и, само собой, выписали ему дисквалификацию.

Судьба после Формулы-1

Вернулся в «кузова»: побеждал в «12 часах Сибринга», три года подряд выигрывал «24 часа Спа», ещё семь раз принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана» – ни разу не финишировал.

Робер Ля Каз. Гран-при Марокко — 1958

По сей день единственный марокканский гонщик Формулы-1 (и плюс ко всему первый африканский). Вообще, Ля Каз родился в Париже, да и по национальности был французом. Марокко стало осознанным выбором гонщика – именно под лицензией этого государства он заявился на Гран-при Марокко в 1958 году.

На домашнем этапе Ля Каз, кстати, выступал на болиде Формулы-2 (как и Джек Брэбем с Брюсом Маклареном) – организаторы разрешили. Само собой, шансов на яркий перформанс практически не было. В квалификации марокканец занял 23-е место из 25 участников.

Формула-1 в 1958 году Фото: Evening Standard/Getty Images

Гонку Ля Каз завершил 14-м – третьим с конца среди классифицированных. Больше Формула-1 в Марокко не приезжала, поэтому для Робера тот Гран-при так и остался единственным в «Королевских гонках».

Судьба после Формулы-1

Ещё два раза примет участие в «24 часах Ле-Мана», немного повыступает в ралли на локальном уровне.

Эрнст Лооф. Гран-при Германии — 1953

Обладатель самой короткой карьеры в истории Формулы-1. Продлилась она два метра – ровно столько немец смог преодолеть на домашнем Гран-при на «Нордшляйфе». Подвёл топливный насос. В квалификации Эрнст, к слову, показал 31-е время.

Важно понимать, что Лооф был не совсем обычным гонщиком. Запомнился он прежде всего как успешный конструктор и основатель компании по производству гоночных машин «Веритас». На Гран-при Германии заявился на машине, построенной его компанией. Двум гонщикам на «Веритасе», кстати, удалось добраться до финиша. Ханс Херманн и вовсе завершил гонку девятым.

Судьба после Формулы-1

В 1956 году Эрнст Лооф ушёл из жизни из-за опухоли мозга.

Дорино Серафини. Гран-при Италии — 1950

В Формуле-1 чемпион Европы по мотогонкам 1939 года провёл всего лишь один зачётный Гран-при – на домашней трассе в Монце в составе «Феррари». В квалификации Серафини показал шестое время, а вот завершить гонку не смог – потому что пришлось передать машину сошедшему с дистанции Альберто Аскари.

Более авторитетный напарник финишировал вторым на «Феррари» Серафини. В итоге Альберто и Дорино поделили очки, а тот подиум пошёл в статистику что одному, что второму.

Альберто Аскари принёс Энцо Феррари второе место на машине Серафини Фото: Hulton Archive/Getty Images

По сей день Серафини остаётся единственным пилотом Формулы-1, поднимавшимся на пьедестал почёта в каждой гонке, в которой принимал участие. Статистика есть статистика!

Судьба после Формулы-1

В 1951 году получил серьёзные травмы в результате аварии на «Милле Милья», после чего практически завязал с автоспортом. Вернулся в 1954-м ради гонки Брешия – Рим – Брешия и окончательно завершил карьеру.