Спринт Ф-1: Антонелли победил Хэмилтона, сумасшедшая рубка за третье место

В пятничной квалификации Льюис Хэмилтон на 0,011 секунды опередил Андреа Кими Антонелли и завоевал право стартовать в короткой гонке с поул-позиции. Для британца блеснуть в домашней гонке — важнейшая задача, в то время как Антонелли сражается за чемпионский титул, и на фоне очередных проблем Джорджа Расселла итальянцу достаточно было опередить на финише напарника и увеличить отрыв в общем зачёте. Однако отсиживаться позади на старте Кими не стал…

Как только погасли стартовые огни светофора, Антонелли поравнялся с Хэмилтоном и попытался пойти в атаку внутри первого поворота, однако Льюис заблокировал атаку «Мерседеса» и устоял впереди. Быстро пройти «Феррари» Кими не удалось, и он тут же попал под атаки Ландо Норриса.

От Норриса Антонелли отбился, но это помогло прорваться Джорджу Расселлу на третью строчку. Однако удержаться на ней Расселл не смог — его сначала контратаковал Норрис, а затем прошёл Ферстаппен. К концу третьего круга Джордж застрял на той же пятой позиции, с которой стартовал.

Антонелли тем временем продолжал прессинговать Хэмилтона — «Мерседес» явно мог идти быстрее «Феррари», но Кими действовал осторожно и не рисковал понапрасну машиной, на которой ему ещё предстоит выступать в квалификации. Итальянец обозначил атаку в «Бруклэндсе», показал себя в зеркалах в «Стоу» и в какой-то момент поравнялся с Льюисом в «Вилладже». Однако Хэмилтон уверенно держался впереди. Пока на восьмом круге Кими не выскочил вперёд на прямой «Ангар» и не возглавил гонку.

Расселл тоже продолжал атаковать Ферстаппена — и на девятом круге на прямой перед «Стоу» «Мерседес» проехал мимо «Ред Булл», а Джордж поднялся на четвёртую строчку. Макс попытался контратаковать, но Расселл жёстко выдавил нидерландца в «Вилладж», показав, что уступать не намерен. Ферстаппен отступил и тут же отдал и пятое место — на 10-м круге на всё той же прямой «Ангар» Макса опередил Леклер.

Последние пять кругов спринта прошли без обгонов в группе лидеров. Антонелли уехал от Хэмилтона почти на три секунды и выиграл короткую гонку, а третьим финишировал Норрис, отыгравший три позиции. Расселл закончил заезд на четвёртой строчке и проиграл Антонелли ещё три очка — в общем зачёте пилотов «Мерседеса» разделяют теперь 43 балла.

Леклер расположился на пятой позиции, Ферстаппен, который в итоге отстал от Шарля и не смог его контратаковать, финишировал шестым, седьмое место занял Пиастри, а восьмую строчку — Лоусон. Лиам на последних кругах с трудом удержал позади провалившегося на старте и отыгрывавшегося на протяжении всей дистанции Исака Хаджара. Правда, в одном из эпизодов Лоусон слишком уж агрессивно блокировал Хаджара — позднее новозеландец может получить штраф.

В субботу, 4 июля, пилотов ждёт квалификация к основной гонке, которая состоится завтра. Начало квалификации — в 18:00 мск. Воскресный заезд стартует в 17:00.