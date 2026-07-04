Снова Антонелли! «Феррари» была близко, но поул ГП Великобритании — у Кими

После победы Андреа Кими Антонелли в спринте «Мерседес» вернул статус фаворита гонки, утраченный на фоне пятничного поула Льюиса Хэмилтона. В то же время Джордж Расселл упустил шанс финишировать в первой тройке и перед стартом квалификации явно находился на шаг позади напарника. Впрочем, после спринта у инженеров появился шанс внести изменения в настройки машин, так что в истинной расстановке сил никто в паддоке уверен не был.

Q1. Расселл — на волоске

Квалификация началась с сенсации — на первом же быстром круге в «Лаффилде» вылетел Джордж Расселл. В затяжном повороте Джордж заблокировал колёса, что спровоцировало сильную недостаточную поворачиваемость, и болид по прямой уехал в отбойники через гравийную ловушку. К счастью, машина выдержала — после замены носового обтекателя Расселл вернулся на трассу и благополучно прошёл дальше.

Помимо Расселла, не смог сразу поставить зачётное время Бортолето. В «Ауди» решили поберечь шины и на первые попытки отправились на прикатанном «медиуме», и если Хюлькенберг даже на таких шинах показал 10-е время, то Бортолето бросил круг. У Габриэла осталась одна попытка, но бразилец справился и показал 12-е время, отобрав путёвку в Q2 у Эстебана Окона. Окону на финальном быстром круге пришлось ненадолго отпустить газ из-за жёлтых флагов, вызванных разворотом Франко Колапинто в «Беккеттсе».

В итоге французу не хватило до топ-16 четырёх сотых секунды, а в протоколах квалификации он остался 17-м. На 18-й строчке расположился Валттери Боттас, Франко Колапинто показал свой худший результат в сезоне и впервые в этом году выбыл уже в Q1 — он 19-й. Серхио Перес, потерпевший первое поражение от напарника в пяти последних квалификациях, занял 20-е место, а замкнули протоколы гонщики «Астон Мартин», причём Лэнс Стролл проехал свой лучший круг на 0,025 секунды быстрее Фернандо Алонсо.

Лучшее время в Q1 показал Исак Хаджар, а на второй позиции расположился Лиам Лоусон. Лучшим из представителей топ-команд оказался Шарль Леклер на «Феррари», в то время как Андреа Кими Антонелли прошёл во второй раунд лишь с восьмой позиции.

Q2. «Ауди» — снова без финала

В начале второго сегмента сразу несколько пилотов столкнулись с проблемами. Андреа Кими Антонелли промахнулся в третьем повороте своей первой попытки, а Нико Хюлькенберг нарушил границы трассы в 13-м. Немец в итоге вернулся в боксы, не показав времени, а Антонелли пошёл на второй быстрый круг подряд и расположился на третьей строчке. Показав это время, Антонелли выбил из топ-10 Пиастри — «Макларен» в первых попытках оказался медленнее «Рейсинг Буллз», а Оскар уступил ещё и Габриэлу Бортолето.

Во вторых попытках Пиастри прибавил и в финал прошёл, но из топ-10 Оскар выбил Габриэла Бортолето. Бразилец атаковал и почти дотянулся до Лиама Лоусона, однако не хватило 0,032 секунды — и в итоге Бортолето остался 11-м, а позднее извинился перед командой по радио и сказал, что машина была способна на большее. На 12-й строчке расположился Пьер Гасли, Нико Хюлькенберг в итоге показал 13-е время, проиграв Бортолето более 0,6 секунды, 14-м стал Оливер Берман, а 15-е и 16-е места заняли Карлос Сайнс и Алекс Албон.

Лучшее время на этот раз показал Андреа Кими Антонелли, опередивший в финальной попытке гонщиков «Феррари». Со второй строчки в Q3 прошёл Шарль Леклер — монегаск превзошёл Льюиса Хэмилтона на 0,238 секунды. На четвёртой позиции второй сегмент завершил Джордж Расселл — он уступил Антонелли более четырёх десятых.

Q3. «Мерседес» против «Феррари»

Исходя из результатов первых сегментов, бросить вызов «Мерседесу» в борьбе за поул могла лишь «Феррари», и в Q3 первые попытки остались за немецкой командой. Первыми свои круги проехали Леклер с Хэмилтоном — и Льюис, несмотря на помарку в третьем повороте, превзошёл Шарля на 0,03 секунды.

Следом линию финиша пересёк Антонелли — 1:28.385, итальянец опередил Хэмилтона на 0,2 секунды. Расселл тоже проехал попытку быстрее «Феррари», но Антонелли уступил — чуть менее десятой, таким образом, промежуточный поул остался за Кими. У «Скудерии» ещё оставался шанс ответить — если бы круг Льюиса был чистым, он мог бы опередить хотя бы одного из пилотов «Мерседеса».

На вторую попытку первым ушёл Антонелли — 1:28.111, Кими «снял» со своего результата четверть секунды. Расселл улучшить своего времени не смог, потеряв где-то несколько десятых, а Леклер с Хэмилтоном до результата Антонелли не дотянулись. Причём на этот раз Шарль оказался быстрее Льюиса — пилотов из Маранелло разделили 0,172 секунды. Расселл же в итогах квалификации значится лишь на четвёртом месте.

Лучшим из остальных стал Исак Хаджар, который показал пятое время. На шестой строчке расположился Ландо Норрис, в то время как Макс Ферстаппен занял лишь седьмое место и в третий раз в сезоне проиграл в квалификации напарнику. Самым медленным среди пилотов топ-команд стал Оскар Пиастри — он занял восьмое место, а на девятой и 10-й строчке — Арвид Линдблад и уступивший ему более 0,4 секунды Лиам Лоусон.

Гран-при Великобритании Формулы-1 стартует в воскресенье, 5 июля, в 17:00 мск.