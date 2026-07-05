Бросит ли «Феррари» вызов лидеру общего зачёта? Гран-при Великобритании — LIVE

Старт гонки на «Сильверстоуне» — в 17:00 мск. А до неё — заезды пилотов Ф-1 на LEGO-карах!

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В субботней квалификации на «Сильверстоуне» Андреа Кими Антонелли заслуженно взял поул, а до этого итальянец выиграл и спринтерскую гонку. Всё говорит о том, что у лидера общего зачёта отличные шансы на успех и в основной гонке уикенда. Способен ли кто-то бросить вызов Антонелли? В принципе, «Феррари» по темпу не так и далеко, Леклер и Хэмилтон стартуют вторым и третьим, однако итальянцам нужно найти пару десятых по сравнению со спринтом. А может, совершит рывок вперёд Джордж Расселл? Британец слабо смотрелся в квалификации, но ему крайне важно сократить отставание от Антонелли в общем зачёте, а не позволить отрыву снова вырасти.

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