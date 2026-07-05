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Формула-1, Гран-при Великобритании Формулы-1 5 июля 2026 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Бросит ли «Феррари» вызов лидеру общего зачёта? Гран-при Великобритании — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Великобритании Формулы-1 — LIVE
Комментарии
Старт гонки на «Сильверстоуне» — в 17:00 мск. А до неё — заезды пилотов Ф-1 на LEGO-карах!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботней квалификации на «Сильверстоуне» Андреа Кими Антонелли заслуженно взял поул, а до этого итальянец выиграл и спринтерскую гонку. Всё говорит о том, что у лидера общего зачёта отличные шансы на успех и в основной гонке уикенда. Способен ли кто-то бросить вызов Антонелли? В принципе, «Феррари» по темпу не так и далеко, Леклер и Хэмилтон стартуют вторым и третьим, однако итальянцам нужно найти пару десятых по сравнению со спринтом. А может, совершит рывок вперёд Джордж Расселл? Британец слабо смотрелся в квалификации, но ему крайне важно сократить отставание от Антонелли в общем зачёте, а не позволить отрыву снова вырасти.

Главные события заезда Формулы-1 и гонок поддержки — в лайве «Чемпионата».

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось
Live Дмитрий Захарченко

Уго Угочукву в одном повороте проходит сразу двоих соперников! Позади остаются Ноа Стрёмстед и Луи Шарп, а Угочукву поднимается на седьмое место.

Угочукву проходит Стрёмстеда и Шарпа

Угочукву проходит Стрёмстеда и Шарпа

Фото: Кадр из трансляции

14/21: 1 де Пало — 2 Слейтер — 3 Наэль — 4 Ривера — 5 Гладыш — 6 Уортон — 7 Угочукву — 8 Стрёмстед — 9 Шарп — 10 Дэвид.

10:54 Дмитрий Захарченко

Де Пало снова атакует Слейтера — и на торможении перед «Вейл» Маттео возвращается в лидеры гонки.

Слейтер пропускает де Пало

Слейтер пропускает де Пало

Фото: Кадр из трансляции

12/21: 1 де Пало — 2 Слейтер — 3 Наэль — 4 Ривера — 5 Шарп — 6 Гладыш — 7 Стрёмстед — 8 Уортон — 9 Угочукву — 10 Дэвид.

10:50 Дмитрий Захарченко

Фионн Маклафлин ошибся в борьбе с Мацеем Гладышем и потерял сразу несколько позиций. Маклафлина в том числе прошёл и Уго Угочукву, который снова занимает девятое место.

Угочукву обгоняет Маклафлина

Угочукву обгоняет Маклафлина

Фото: Кадр из трансляции

10/21: 1 Слейтер — 2 де Пало — 3 Наэль — 4 Шарп — 5 Ривера — 6 Гладыш — 7 Стрёмстед — 8 Уортон — 9 Угочукву — 10 Маклафлин.

10:45 Дмитрий Захарченко

Фредди Слейтер перед «Стоу» контратакует Маттео де Пало и возвращает себе первое место. Тем временем Уго Угочукву пропустил Джеймса Уортона и откатился на десятое место.

Борьба Слейтера и де Пало

Борьба Слейтера и де Пало

Фото: Кадр из трансляции

07/21: 1 Слейтер — 2 де Пало — 3 Наэль — 4 Шарп — 5 Маклафлин — 6 Гладыш — 7 Ривера — 8 Стрёмстед — 9 Уортон — 10 Угочукву.

10:40 Дмитрий Захарченко

Маттео де Пало снова проводит свой манёвр — он опережает перед шиканой «Вейл» Фредди Слейтера и выходит в лидеры гонки.

Де Пало обогнал Слейтера

Де Пало обогнал Слейтера

Фото: x.com/formula3

04/21: 1 Де Пало — 2 Слейтер — 3 Наэль — 4 Шарп — 5 Маклафлин — 6 Ривера — 7 Гладыш — 8 Стрёмстед — 9 Угочукву — 10 Дэвид.

10:38 Дмитрий Захарченко

Маттео Де Пало продолжает прорыв и проходит в «Стоу» Теофиля Наэля! Два пилота «Трайдента» лидируют в гонке.

Де Пало вышел на второе место

Де Пало вышел на второе место

Фото: Кадр из трансляции

Уго Угочукву опередил Йевана Дэвида и поднялся на девятое место.

03/21: 1 Слейтер — 2 де Пало — 3 Наэль — 4 Шарп — 5 Маклафлин — 6 Ривера — 7 Гладыш — 8 Стрёмстед — 9 Угочукву — 10 Дэвид.

10:36 Дмитрий Захарченко

Маттео де Пало опережает Луи Шарпа на торможении в «Вейл» и выходит на третье место.

Борьба де Пало и Шарпа

Борьба де Пало и Шарпа

Фото: Кадр из трансляции

02/21: 1 Слейтер — 2 Науэль — 3 де Пало — 4 Шарп — 5 Маклафлин — 6 Ривера — 7 Гладыш — 8 Стрёмстед — 9 Дэвид — 10 Угочукву.

10:34 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка Формулы-3. Теофиль Наэль атакует Фредди Слейтера, но пилот «Трайдента» сохраняет за собой первую позицию и возглавляет пелотон. Следом за парой лидеров Шарп и де Пало, а Ривера ошибается и пропускает на пятое место Маклафлина. Угочукву прорывается на 10-е место.

Старт гонки Формулы-3

Старт гонки Формулы-3

Фото: Кадр из трансляции

01/21: 1 Слейтер — 2 Наэль — 3 Шарп — 4 де Пало — 5 Маклафлин — 6 Ривера — 7 Гладыш — 8 Стрёмстед — 9 Дэвид — 10 Угочукву.

10:15 Дмитрий Захарченко

В Сильверстоуне большой автоспортивный праздник — и программу воскресенья открывает длинная гонка пятого этапа Формулы-3. С поул-позиции стартует протеже «Ауди» Фредди Слейтер, выступающий за «Трайдент», а первый ряд с ним разделит Теофиль Наэль из команды «Кампос».

Со второго ряда гонку начнут Луи Шарп и Эрнесто Ривера, а третью линию разделят Маттео де Пало и Фионн Маклафлин. Ривера и Маклафлин, отметим, входят в молодёжную программу «Ред Булл».

Лидер чемпионата Уго Угочукву после неудачной квалификации стартует лишь с 12-й позиции. Зато накануне американский гонщик выиграл спринт и увеличил преимущество над Слейтером в общем зачёте до 21 очка. Посмотрим, каким будет положение в чемпионате после финиша гонки.

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Фото: FIA

Начало прогревочного круга — в 10:25 мск.

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