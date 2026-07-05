Ворох проблем у фаворитов Ф-1: проколы, вылеты, штрафы. А выиграл наконец Леклер!

Пусть в последнее время у «Феррари» не было преимущества на старте гонок, но в этот раз, на Гран-при Великобритании, Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон дружно опередили Андреа Кими Антонелли, у которого произошла сильная пробуксовка колёс. Правда, повтор показал, что машина Хэмилтона дёрнулась до того, как погасли огни — предсказуемые пять секунд штрафа за фальстарт.

Позади топ-3 остались Расселл и Хаджар, Ферстаппен вышел на шестую строчку, а вот у «Макларенов» всё было не очень: Норрис из-за слабого разгона пропустил как раз Макса, а Пиастри и вовсе сломал в стартовой толчее переднее антикрыло и после пит-стопа проигрывал почти круг. Но он не был единственным неудачником: Алонсо стартовал с пит-лейна после какого-то сбоя на прогревочном круге, а Албон на первом круге врезался в Окона. Алексу предсказуемо выдали 10 штрафных секунд.

После плотных первых кругов Леклер отъехал от напарника, у которого возникли проблемы с резиной. Вольно-невольно Хэмилтон создал для Шарля важный разрыв, прежде чем на 11-м круге не сдержал атаку Антонелли. Позади этого дуэта бились Расселл и Ферстаппен, быстро опередивший Хаджара. Наконец, Макс всё же прошёл «Мерседес», жёстко отбил контратаку — и тут же поехал в боксы. Джордж сменил шины одновременно с Хэмилтоном и оказался впереди «Феррари», пока британец отбывал штраф.

Такие перестановки организовали нам чудесное сражение за третье место. До какого-то момента Макс просто по зеркалам наблюдал, как Хэмилтон и Расселл несколько раз обгоняли друг друга благодаря повышенному заряду энергии. Затем Джордж стабилизировал ситуацию, бросился в погоню за Максом — и вдруг получил по радио информацию о медленном проколе! Британец словно не верил в происходящее, предлагал просто последить за давлением шин, но в итоге принял свою судьбу и поехал в боксы во второй раз.

Повторный визит Джорджа произошёл практически в тот же момент, когда Антонелли впервые отправился к механикам. Итальянец, как и все остальные, стартовал на «медиуме», однако команда серьёзно растянула его стартовый отрезок, чтобы Кими получил максимальное преимущество на «харде» относительно Леклера. Когда Антонелли вернулся на трассу, его шины были на 10 кругов свежее, а отставание составляло перспективные семь с половиной секунд — все шансы на погоню!

И только мы начали предвкушать борьбу Леклера и Антонелли, как вдруг наступила развязка: Кими по радио сообщил о проблемах с болидом! Машина плохо управлялась, замена переднего антикрыла не помогла, но на повторном пит-стопе механики вытащили внутренний «щиток» колеса, который не выдержал при атаке бордюра, отломился и застрял в подвеске. После этого Антонелли сумел восстановить темп, однако шёл уже только девятым, да к тому же получил пять штрафных секунд за многократные визиты на обочину.

Проблемы Антонелли сняли угрозу победе Леклера, более того, «Феррари» шла на победный дубль. Но не дошла. Помешал… Макс Ферстаппен. По пока не подтверждённым сведениям, на болиде нидерландца вновь сломался механизм закрытия заднего антикрыла, из-за чего Макс незадолго до финиша вылетел в «Стоуве» и увяз в гравии — сход и сейфти-кар.

Почти все решили сменить шины на случай рестарта, и среди них оказался Хэмилтон, но не Расселл — и на трассу Льюис вернулся позади пилота «Мерседеса». А рестарта «Феррари» так и не дождалась! Гоночная дирекция уже вроде бы решила вернуть машину безопасности в боксы в конце предпоследнего круга, но затем изменила свой план.

Таким образом, Леклер без нервов завершил гоночную дистанцию первым, Расселл опять «ничего не сделал и второй», ну а Хэмилтон — только третий, да и эта позиция под вопросом. Льюис попал под ещё одно расследование судей за потенциальное несоблюдение режима жёлтых флагов. Если Хэмилтона признают виновным и дадут 10 секунд, он вообще вылетит из очковой зоны и окажется только 17-м…

В случае наказания Хэмилтона подиум уйдёт Ландо Норрису. Ландо жаловался на недостаток темпа, однако после пит-стопа на свежих шинах легко прошёл Хаджара, что в итоге принесло четвёртую позицию. Исак — пятый впереди двух представителей «Рейсинг Буллз» Лоусона и Линдблада. Бортолето принёс «Ауди» второй результативный финиш в сезоне (Хюлькенберг вылетел на первом круге, потом относительно отыгрался, но сошёл из-за механических проблем). С учётом штрафа Антонелли замкнули десятку два гонщика «Альпин», причём Колапинто выше Гасли за счёт андерката. Пиастри после аварии на первом круге — 11-й.

Кроме Ферстаппена и Хюлькенберга, гонку досрочно завершил Албон, промучившийся после контакта с Оконом почти всю дистанцию. Напарник Алекса Карлос Сайнс на старте каким-то чудом пробился в топ-10, однако темп «Уильямса» оставил испанцу 0 шансов сохранить место в очковой зоне — в итоге 12-й результат.

Впереди в Формуле-1 пауза в две недели: Гран-при Бельгии в нашем любимом Спа запланирован на 17-19 июля.