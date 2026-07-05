Борьба за титул Ф-1 обостряется, а к судьям — снова вопросы. Итоги Гран-при Великобритании

Шарль Леклер выиграл Гран-при Великобритании и одержал первую победу в Формуле-1 с октября 2024 года, когда первенствовал в Остине. Почти всю дистанцию монегаск сражался с Андреа Кими Антонелли, но после поломки подвески на «Мерседесе» итальянца соперников у Леклера не было. Зато имя обладателя второго места до последнего оставалось интригой — даже после финиша. А всё «благодаря» действиям гоночной дирекции, из-за которых заезд закончился в режиме жёлтых флагов.

Эти и другие итоги девятого этапа сезона-2026 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Почему финиш был под жёлтыми флагами?

На 47-м круге с трассы вылетел Макс Ферстаппен. Машина застряла в гравии, и, чтобы её эвакуировать, потребовался автомобиль безопасности. К этому моменту до финиша гонки оставалось пять кругов, и на предпоследнем из них в официальной телетрансляции появилось сообщение об уходе сейфти-кара на пит-лейн.

Однако Бернд Майландер, пилот судейского автомобиля, остался на трассе и увёл пелотон на последний круг. Гонка, таким образом, завершилась в режиме жёлтых флагов. Шарль Леклер, переживавший за остывшие шины, в итоге без борьбы занял первое место, а вторым финишировал Джордж Расселл, который, в отличие от Льюиса Хэмилтона, не стал спешить в боксы.

Автомобиль безопасности не отпустил пелотон до последнего круга Фото: Clive Rose/Getty Images

Почему же в итоге не дали рестарта? Как сообщил журналист Люк Смит со ссылкой на источник в ФИА, сообщение об уходе автомобиля безопасности появилось по ошибке — дирекция изначально не собиралась давать рестарт, поскольку круговые не успели вовремя вернуться в круг. Примечательно, что давать отставшим вернуться в круг с лидером — это необязательная опция, и, если бы в этот раз её не задействовали, гонка закончилась бы в боевом режиме. Это решение — ошибка ФИА.

Концовка гонки получилась неожиданной, однако, если уж быть объективным, вторым должен был финишировать Хэмилтон. Да, в «Феррари» не угадали будущее развитие событий, но всё же в спорте высоких достижений результат не должен определяться угадыванием. Если мы говорим о том, чтобы выявить сильнейшего, процедура должна быть прозрачнее и понятнее. А шоу — да, получилось в итоге неплохое.

Леклер тоже вернулся

Последние несколько этапов сложились для Леклера неудачно — начиная с разворота в концовке Гран-при Майами, у Шарля всё шло наперекосяк. Однако в Сильверстоуне монегаск наконец снова почувствовал уверенность и одержал первую за полтора с лишним года победу. Не факт, что Леклер устоял бы впереди Антонелли на последних кругах, но даже второе место стало бы для Шарля отличным результатом.

В пятничной квалификации Леклер более 0,3 секунды проиграл Хэмилтону, однако к спринту смог нащупать верный подход, что стало базисом дальнейшего прогресса. Во второй квалификации Шарль уже опередил Льюиса — и за счёт этого оказался на первом ряду стартового поля и смог пройти Антонелли ещё до первого поворота гонки. В дальнейшем Леклер отлично работал с резиной и демонстрировал темп, до которого Хэмилтон дотянуться был не в состоянии.

Шарль Леклер на подиуме Гран-при Великобритании Фото: Mark Thompson/Getty Images

После победы Хэмилтона в Барселоне в паддоке заговорили о том, что «Феррари» должна уцепиться за шанс побороться с «Мерседесом» за титул, сосредоточить усилия на одной машине и фактически сделать Леклера вторым пилотом. Теперь подобных голосов раздаваться будет меньше — если Шарль и впредь будет настолько же сильнее Льюиса, то вернёт статус лидера команды.

При этом сам Хэмилтон в этот раз выступил слабовато. Льюис допустил фальстарт и нарвался на закономерный штраф, затем не заметил жёлтые флаги и чуть не потерял подиум со всеми набранными очками. Но есть и хорошие новости: в прошлом году такое выступление и финиш на третьем месте выглядели бы неплохим выступлением. Так что британец и правда добился прогресса.

25 очков между лидерами чемпионата

Во второй раз за последние три гонки у Андреа Кими Антонелли ломается машина в тот момент, когда он опережает Джорджа Расселла. В Барселоне это обошлось итальянцу в 20 очков относительно напарника в общем зачёте, в Сильверстоуне — ещё дороже. Кими по-прежнему лидирует в чемпионате, но отрыв, который ещё недавно превышал отметку в 60 очков, сократился до 25 баллов.

Расселлу вновь повезло, и если в прошлый раз он мог припомнить Гран-при Канады, в котором сам потерял из-за поломки машины много очков, то теперь фортуна явно выдала Джорджу аванс. Весь уикенд Расселл уступал Антонелли, финишировал позади него в спринте, затем провалил концовку квалификации, а в длинной гонке до схода напарника шёл лишь на пятой позиции. Если Джордж выиграет чемпионат с минимальным перевесом, ему до конца жизни будут припоминать этот сход Антонелли. Несмотря на сход, Кими по-прежнему остаётся фаворитом чемпионата.

Джордж Расселл на подиуме в Сильверстоуне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Проблемы «Ред Булл»

В Австрии Ферстаппен до самого финиша прессинговал Расселла в борьбе за победу, и в паддоке говорили о том, какой большой шаг сделали инженеры в работе с шасси. Об аварии в квалификации, вызванной проблемами с антикрылом, все забыли. Но в Великобритании проблема повторилась — и, вероятно, стоила Ферстаппену места на подиуме. Причём до этого уикенд тоже сопровождался сплошными проблемами.

Так, после квалификации Макс заявил, что ему катастрофически не хватает максимальной скорости. Нидерландец не стеснялся в выражениях и называл выступление в гонке бессмысленным. Кроме того, Ферстаппен жаловался на баланс машины. Выходит, обновления оказались не настолько эффективными. Ну, или инженерам нужно больше времени, чтобы с ними разобраться.

«Рейсинг Буллз» доминирует в середине пелотона

Вторую гонку подряд пилоты «Рейсинг Буллз» финишируют друг за другом сразу позади пилотов топ-команд — это своего рода второй подряд дубль Фаэнцы в сражении середняков. Пока у старшей команды «Ред Булл» проблемы, младшая блистает: за последние три этапа Лоусон и Линдблад набрали 24 очка — больше, чем все остальные середняки, вместе взятые.

«Альпин» тем временем сдаёт позиции — Колапинто и Гасли попали в топ-10 лишь благодаря проблемам Ферстаппена и Антонелли. В борьбе за пятое место Кубка конструкторов Энстоун и Фаэнцу теперь разделяет лишь одно очко, и остальные середняки вряд ли включатся в эту схватку — и «Хаас», и «Уильямс», и «Ауди» уже слишком далеко.

В «Рейсинг Буллз» отмечают двойной финиш в топ-10 Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Снова «йо-йо гонки»

Трасса в Сильверстоуне всегда была любима гонщиками — огромные скорости и сложные связки бросали пилотам настоящий вызов. Но с переходом на новые полуэлектрические двигатели характер «Сильверстоуна» изменился. В квалификации батарея разряжалась ещё до подхода к «Копсу», а в легендарную связку «Мэггеттс», «Бекеттс» и «Чэпел» пилоты входили на скорости на несколько десятков километров в час ниже, чем в прошлом году.

Однако больше всего в глаза бросилось возвращение «йо-йо-обгонов», когда пилоты меняются позициями лишь для того, чтобы на следующей прямой поменяться обратно, потому что у кого-то осталось больше заряда. «Сильверстоун» — великолепная трасса, позволяющая выстраивать красивые комбинации и проводить красивые обгоны, но современная Формула-1 заточена под то, чтобы пилоты опережали друг друга по нажатию кнопки на прямой. И даже «Сильверстоун» ничего с этим поделать не может.