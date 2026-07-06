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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Великобритании — 2026: Хэмилтон, Хюлькенберг, Албон или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Великобритании Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Великобритании Ф-1
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Судьи Хэмилтона пощадили, а мы — нет.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе в Сильверстоуне редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Великобритании Формулы-1?
Лэнс Стролл
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
1 место

Лэнс Стролл

Да, болид «Астон Мартин» ведёт себя отвратительно, но это не повод шесть раз нарушать границы трассы и таким образом зарабатывать сразу три пятисекундных штрафа за нарушение пределов гоночного трека.

Алекс Албон
Фото: Peter Fox/Getty Images
2 место

Алекс Албон

Очевидная ошибка таиландского гонщика «Уильямса» на первом круге: Алекс потерял контроль над машиной и врезался в зад «Хааса» Оливера Бермана. Ранний пит-стоп и 10 штрафных секунд превратили гонку Албона в формальность. Хорошо хоть, что шансов на очки в любом случае не было.

Нико Хюлькенберг
Фото: Clive Rose/Getty Images
3 место

Нико Хюлькенберг

Немец всё себе испортил на первом круге. Нико потерял пару мест на старте (не так страшно и не так плохо), но затем «Ауди» развернуло, что откинуло немца с 14-го места на 20-е. Пока выбирался, очковая зона оказалась слишком далеко, хотя по-хорошему Хюлькенберг должен был финишировать выше двух «Альпин» на девятой позиции. Может, у Халка и был мини-шанс на погоню после второго пит-стопа, но болид сломался.

Исак Хаджар
Фото: Mark Thompson/Getty Images
4 место

Исак Хаджар

Француз хорошо начал гонку и поборолся с Ферстаппеном, но дальше разница в темпе между двумя представителями «Ред Булл» оказалась слишком большой. К первой волне пит-стопов отстал от Макса на семь секунд, ко вторым пит-стопам под VSC — на 20, к вылету нидерландца — на 25. Если учитывать, что Ферстаппен был совершенно недоволен поведением машины, ну не очень.

Льюис Хэмилтон
Фото: Peter Fox/Getty Images
5 место

Льюис Хэмилтон

Пусть даже британец сохранил место на подиуме, к гонке есть очевидные вопросы. Для начала — рывок машины до того, как погасли стартовые огни светофора. Фальстарт и пять секунд — без вопросов. На стартовом отрезке Льюис быстро отстал от Леклера, а ближе к финишу едва не заработал штраф, когда не успел обратить внимание на мимолётный жёлтый флаг из-за остановившейся на обочине «Ауди» Хюлькенберга.

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