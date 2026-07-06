Антонелли должен был победить, Расселл и Пиастри расстроили. Оценки за ГП Великобритании

Хэмилтон на домашнем этапе тоже смотрелся не так хорошо, как надеялись тифози.

Девятый этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Андреа Кими Антонелли — 9,5

Если бы не надломившийся кусок оперения, Антонелли почти наверняка обогнал бы Леклера и выиграл бы гонку: Кими стремительно приближался, и в какой-то момент в его батарее оказалось бы достаточно заряда, чтобы совершить обгон. Отдельной похвалы итальянец заслуживает за характер и нежелание сдаваться, даже когда команда уже опустила руки.

Макс Ферстаппен — 8,5

На протяжении всего уикенда Ферстаппен испытывал проблемы с балансом и жаловался на нехватку максимальной скорости — всё было настолько плохо, что Макс сам хотел стартовать с пит-лейна ради новых настроек. В итоге нидерландец затащил эту машину на третье место и поднялся бы на подиум, если бы не поломка австрийской «макарены».

Шарль Леклер — 8

Победа в Сильверстоуне стала первой для Леклера за без малого два года, но будь «Мерседес» понадёжнее, Шарлю наверняка пришлось бы ещё немного подождать триумфа. Отметим, что в пятницу и в спринте Леклер уступал в темпе напарнику, но наконец нащупал верный баланс и в воскресенье разгромил Льюиса.

Ландо Норрис — 8

В обеих гонках уикенда Норрис добился максимума возможного, а в субботу даже был в тройке лидеров спринта. Правда, в обоих случаях Ландо неудачно стартовал, а на итоговый результат это не повлияло лишь потому, что «Макларен» в нынешнем состоянии не способен на дистанции длинной гонки бороться с другими командами.

Лиам Лоусон — 7,5

Лоусон в обоих заездах стал лучшим в группе команд-середняков — Лиам стремительно набирает очки и вот-вот потеснит Гасли с восьмого места в чемпионате. Впрочем, не весь уикенд прошёл радужно: в основной квалификации Лоусон проиграл Линдбладу 0,4 секунды, хотя затем опередил Арвида в борьбе на первом круге.

Габриэл Бортолето — 7,5

После субботней квалификации, в которой Бортолето занял 11-е место, бразилец извинился перед командой и заявил, что машина была способна на большее. Однако побороться с «Рейсинг Буллз» Габриэлу не удалось и в гонке — на протяжении всей гонки он шёл 10-м, в пяти секундах позади Лоусона и Линдблада, а в концовке оказался восьмым.

Пьер Гасли — 7,5

Это могло быть не слишком заметно, но Гасли хорошо выступил в спринте. Пьер в обеих квалификациях опередил Колапинто, а штраф получил, потому что отказало радио и едущем позади Стролле француз не знал. В гонке Гасли тоже должен был опередить напарника, но заминка команды на пит-стопа отбросила Пьера назад.

Пьер Гасли на Гран-при Великобритании Фото: Jordan McKean/Getty Images

Карлос Сайнс — 7,5

Испанец сделал всё, что мог, за рулём неконкурентоспособной машины. Сайнс оба раза был впереди напарника в квалификации, а на старте основной гонки умудрился пробиться с 14-й позиции на 10-ю. Увы, темп «Уильямса» в данный момент не позволяет бороться с середняками, и уже к середине гонки шансов на очки у Карлоса не было.

Льюис Хэмилтон — 7

В воскресенье Хэмилтон выступил откровенно так себе — допустил фальстарт, схлопотал штраф и проигрывал Леклеру чуть ли не полсекунды с круга. Зато Льюис отлично выступил в субботу, и, хотя не смог сдержать Антонелли и выиграть спринт, с домашнего этапа Хэмилтон увозит 22 очка — довольно неплохой результат.

Арвид Линдблад — 7

Уикенд в Сильверстоуне начался для Арвида средне — он уступал Лоусону и в спринте финишировал в паре шагов от зачётной восьмёрки. В квалификации дебютант, казалось, перехватил инициативу и превзошёл напарника, однако потерял преимущество над ним на первом круге и в итоге весь заезд провёл позади него.

Эстебан Окон — 7

Практически весь уикенд Окон уступал Берману, хотя в субботу Эстебан остался в Q1 из-за невовремя выброшенных жёлтых флагов. Поворотным моментом стал старт воскресной гонки: француз вырвался на 11-ю позицию и оказался в шаге от очков. Увы, темп «Хааса» не позволил продолжить борьбу, и Окон откатился в середину второго десятка.

Фернандо Алонсо — 7

Алонсо во второй раз три последние квалификации уступил Строллу и первый отрезок провёл позади напарника, но в начале второго испанец контратаковал Лэнса, прибавил и создал себе запас в несколько секунд. К сожалению, это была борьба за предпоследнюю позицию в гонке.

Джордж Расселл — 6,5

После победы в Шпильберге казалось, что Расселл решил свои проблемы, однако на Сильверстоуне он снова проигрывал Антонелли. В спринте Джордж не попал даже в топ-3, а в гонке на момент схода Кими шёл и вовсе пятым. Впрочем, после финиша британец сам признал, что такие выступления непростительны для претендента на титул.

Расселл на подиуме Гран-при Великобритании Фото: Clive Rose/Getty Images

Исак Хаджар — 6,5

Неудачный старт в спринте, стоивший Хаджару очков, ещё можно отнести на счёт машины, но вот слабый темп в основной гонке уже ни на что не спишешь. В воскресенье Исак неплохо стартовал, однако затем отстал от Ферстаппена почти на полминуты. По-хорошему Хаджар должен был оказаться на финише седьмым, две позиции ему подарила судьба.

Валттери Боттас — 6,5

В Сильверстоуне Боттас неожиданно опередил Переса в квалификации, что до этого случалось лишь дважды — в Шанхае и Майами. Однако уже на старте гонки финн пропустил Чеко и затем катастрофически уступал напарнику в темпе: к 46-му кругу пару «Кадиллаков» разделяло более 30 секунд.

Лэнс Стролл — 6,5

Стролл в этот раз очень здорово смотрелся на одном быстром круге — в пятничной квалификации он уступил Алонсо менее десятой доли секунды, а в субботней опередил испанца на пару сотых. Правда, на длинных отрезках Лэнс за напарником уже не поспевал и не смог контратаковать, оказавшись позади после пит-стопов.

Франко Колапинто — 6

В субботу Колапинто на полном ходу убрался в связке «Мэгготс» и «Бэкеттс» и в итоге показал в квалификации 19-й результат — худший за весь сезон. На старте Франко удалось отыграться, а к девятому кругу аргентинец уже шёл позади Гасли, которого затем прошёл за счёт заминки француза в боксах. Не лучшее выступление, хороший результат.

Оливер Берман — 6

Берман в обеих квалификациях превзошёл Окона, а в начале спринта выбился на неплохую 12-ю позицию. Правда, в воскресенье стартовать так же хорошо Оливеру не удалось — британец утверждает, что сам он сделал всё правильно. В итоге в «Бруклендсе» Оливера подбил пилот, стоявший на решётке на три позиции дальше.

Оскар Пиастри — 5,5

И в пятницу, и в субботу Пиастри был одним из самых медленных пилотов топ-команд, а в воскресенье неудачно стартовал и оказался зажат между пилотами «Рейсинг Буллз», находившимися на решётке позади. Итог — сломанное переднее антикрыло, ранний пит-стоп и финиш за пределами первой десятки.

Пиастри после контакта на первом круге Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Серхио Перес — 5

Чеко допускает грубые ошибки уже второй уикенд подряд. Мексиканец неудачно стартовал в спринте, пропустил «Астон Мартин» и врезался на него на полном ходу. Позднее в тот же день Перес проиграл Боттасу в основной квалификации, хотя затем смог превзойти его в воскресном Гран-при.

Нико Хюлькенберг — 4

Восьмое место Бортолето демонстрирует, что у обоих пилотов «Ауди» был шанс на очки, но Хюлькенберг свои растерял, когда ушёл в разворот и уже в начале гонки откатился на 19-е место. Кроме того, накануне Нико несвойственно много проиграл Габриэлу в квалификации — более 0,6 секунды. Разочаровывающий уикенд.

Алекс Албон — 3

Этап на «Сильверстоуне» превратился для Албона в тесты. В пятницу Алекс более 0,4 секунды проиграл Сайнсу и в спринте стартовал с пит-лейна, а в воскресенье уже на первом круге врезался в Бермана и схлопотал штраф. Будем надеяться, собранные данные хоть что-то дадут инженерам, иначе уикенд будет совсем бессмысленным.