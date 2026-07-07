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Колонка Виталия Петрова про Гран-при Великобритании: штраф Хэмилтона, жалобы Ферстаппена, проблемы Антонелли с машиной

Колонка Петрова: почему Хэмилтон ошибся, а стратеги «Феррари» не виноваты
Виталий Петров
Колонка Петрова:
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Антонелли вряд ли спровоцировал поломку, а Макс и Льюис зря критикуют гонки на LEGO-карах.

Всем привет! Давайте вместе разберём прошедший этап Формулы-1 в Сильверстоуне, ведь интересных тем хватает.

Антонелли не надо «дёргаться»

Начну с проблем Андреа Кими Антонелли, когда он гнался за Леклером. Мы пока не научились смотреть в будущее, но, думаю, без проблем с машиной Кими дал бы бой Леклеру и сделал всё возможное, чтобы выйти вперёд. Учитывая скорость, с которой Антонелли догонял, шансы на успешную атаку были бы неплохими. Тем более что Кими в этом сезоне превосходит все ожидания!

Что касается самой поломки «Мерседеса», то я хорошо помню этот бордюр «Сильверстоуна». Когда выступал в Формуле-1 и ещё даже в GP2, то в этом повороте было важно не оказаться посередине: либо ты не переходишь границы дозволенного при атаке поребрика, либо совсем «распускаешь» машину, а иначе есть шанс повредить днище. Так что сложный поворот, пусть даже у современных болидов прижимная сила выше и они проходят его легче. Однако, получается, всё равно этого бордюра надо бояться, как его боялись мы.

При этом учитывайте посторонние факторы, которые способны повлиять на вход в поворот: можно наехать на грязь от колёс других машин, может резко подуть ветер — и ты уже заезжаешь на бордюр чуть сильнее, чем нужно. Но всё же мне кажется, что в данном случае не было ошибки пилота — скорее деталь просто сломалась из-за повышенного износа.

Андреа Кими Антонелли и Роджер Федерер

Андреа Кими Антонелли и Роджер Федерер

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Теперь в личном зачёте отрыв Антонелли от Расселла сократился до 25 очков, а от Хэмилтона — до 32. Мы с вами в блоге уже обсуждали, что на данной стадии сезона смотреть в таблицу просто нет смысла: прошло меньше половины сезона, не надо ничего загадывать. Как в пословице — хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Так что Кими нужно просто зарабатывать как можно больше очков и самое главное — финишировать. Ситуация меняется постоянно. Например, после спринта было ощущение, что гонку может забрать Хэмилтон, ну или хотя бы побороться за победу, а в итоге ничего подобного.

Ну а Кими сейчас «дёргаться» точно не надо. Конечно, обидно упустить победу, однако самое главное, что они с «Мерседесом» быстры, скорость есть — и Антонелли сам это чувствует, ощущает поддержку команды. Это гораздо важнее, чем сход или какая-то проблема в конкретной гонке. Если не надо волноваться за скорость и можно просто концентрироваться на своей езде, это помогает.

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Что мешает Расселлу

Вот Расселлу ехать на нынешней машине, очевидно, сложнее. Возможно, есть некие глубинные проблемы, которые он пока решает. Например, я в дебютном сезоне в составе «Рено» мучился с тормозной системой. У команды была инновационная система распределения тормозного баланса, который зависел от силы нажатия педали. Обычно есть чёткое соотношение — условно, 55 на 45, а в «Рено» решили попробовать свой вариант. Для меня его использование закончилось вылетом на Гран-при Австралии — только после этого команда согласилась поставить стандартный вариант. Хотя по-хорошему надо было ещё на тестах стукнуть кулаком по столу и сказать, чтобы всё поменяли. Однако я был новичком, при мне был опытный инженер «великий» Марк Слейд — пришлось слушаться. Но ведь машиной-то управляю я! И если мне некомфортно, если я ощущаю дисбаланс, то не выжму из болида весь потенциал.

Тогда мне не хватало рядом какого-то знающего человека. Вот сейчас у нас в программе «СМП Рейсинг» молодые пилоты всегда могут обратиться за помощью — мы направим на тренировки или гонки опытного наставника вроде Саши Смоляра или Кирилла Смаля, чтобы они проследили, как работает команда, и дали советы. А у меня в 2010-м такого не было. Так что удалось настоять на своём только после вылета.

Джордж Расселл борется с Максом Ферстаппеном

Джордж Расселл борется с Максом Ферстаппеном

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Возможно, и Расселл мучится с каким-то элементом и не ловит тот самый баланс машины. Вспомню ещё один пример из собственных выступлений. В 2012 году в «Кэтерхэме» я чуть уступал Ковалайнену в квалификациях — чего мы только не перепробовали! Мне не хватало помощи мотора на торможении. Когда тормозишь, то от двигателя идёт лёгкая «перегазовка», чтобы избегать блокировки задних колёс — я почти полсезона работал с мотористами над тем, чтобы настроить движок под себя. Наконец, попали в точку, мотористы разработали новую программу — и у меня всё заработало, результаты стали лучше. Вот видите, как важны все составляющие!

Пока гонщик не будет доволен всем, пока не сможет проезжать повороты, как ему нравится, без борьбы с машиной, то сильных результатов не получится. Если заходишь в поворот и у тебя избыточная поворачиваемость — всё, результата нет. И пилот говорит: «Ну, я недоволен, потому что это не мой стиль пилотирования. Я пока не нашёл оптимальные настройки». Вероятно, внутренняя борьба Расселла со всеми этими нюансами продолжается.

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Командный мостик «Феррари» не виноват

Ещё повезло, что Джордж стал вторым из-за сейфти-кара и пит-стопа Хэмилтона. Но это всегда сложная ситуация для командного мостика. Вспомните Абу-Даби-2021, где тоже было непонятно, будет рестарт или нет, и Хэмилтона не позвали. Это тонкий момент, а на принятие решения доля секунды. Ты не знаешь, как быстро уберут машину Ферстаппена, так что я встану на защиту стратегов «Феррари». Это стечение обстоятельств — shit happens.

Ну а за Леклера я очень рад. Шарль всегда показывает свои эмоции, ему очень хочется порадовать болельщиков, которые его любят за страсть, отношение к спорту и жизни. Шарль — искренний, и, когда его преследуют неудачи, Леклер выплёскивает разочарование наружу. Это не какое-то ребячество, а демонстрация, как он любит своё дело. Для Шарля было очень важно на каком-то из этапов проявить себя, и в Англии, пусть и с учётом схода Антонелли, соперников он уничтожил, создав отрыв в 20 секунд.

Шарль Леклер на подиуме

Шарль Леклер на подиуме

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Конечно, Льюис без штрафа мог оказаться ближе. Такие ошибки с фальстартом недопустимы, когда пилот столько лет выступает в Формуле-1. Но, возможно, сказалось, что он выступал дома. У меня тоже были особенные ощущения от гонок на «Невском кольце» или сейчас на «Игора Драйв», где, кстати, в августе запланировано сразу два гоночных уикенда.

Когда выступаешь дома, то внутреннее состояние не передать! Знаете, это как день рождения — с утра проснулся в отличном настроении. Однако в то же время в такой гонке ты сильнее переживаешь, к тому же в этот раз на «Сильверстоуне» установили рекорд посещаемости. Может, Хэмилтон увидел, насколько забиты трибуны, и допустил ошибку.

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Куда уходить Ферстаппену?

Если Льюис распереживался из-за болельщиков, то Ферстаппен — после вылета и схода. Но мне его слова в интервью не показались какими-то особенными. Я бы даже назвал их сдержанными, если мы говорим про поломку заднего антикрыла. И с Максом можно только согласиться, что это очень опасный момент. В конце длинной прямой ты едешь под 300 км/ч, заезжаешь в поворот полным ходом и теряешь машину не по своей вине, становишься пассажиром — слава богу, что обошлось без аварии!

А что касается жалоб Ферстаппена на мотор, то не всегда можно понять, что что-то не так. Да, есть телеметрия, но она скорее покажет работу двигателя внутреннего сгорания, а вот с работой гибрида, батареи всё посложнее. Вот мне инженеры «Кэтерхэма» на Гран-при Великобритании в 2012 году заранее сказали, что с мотором возможна проблема, однако времени поменять уже нет — в итоге машина остановилась на круге на стартовую решётку. Ну а сейчас силовую установку Макса тщательно проверят на базе, пока есть время до Спа. Если правда что-то не так — ну, значит, Макс молодец, что почувствовал.

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Уход Ферстаппена из «Ред Булл»? А куда он может уйти? Если сравнивать с «Маклареном», то я бы сказал, что «Ред Булл» сейчас лучше. Единственный вариант — «Мерседес», но захотят ли они ради этого отпускать Расселла? Не похоже на то. Зачем Тото Вольфу два «сумасшедших» пилота и очередная война внутри команды?

Если ещё говорить про недовольство Макса, то совершенно не согласен с его и Хэмилтона жалобами на гонку на LEGO-карах. Я, как увидел, сказал: «Вот это люди круто придумали!» Именно такое нужно для болельщиков. Мы в СМП РСКГ тоже стараемся придумать побольше развлечений, благодаря чему на последнем этапе в Нижнем Новгороде зрителей было в полтора раза больше, чем в прошлом году. Зрители перестанут приходить, если у вас будут гонки ради гонок. Не привлечь людей, если не устраивать для болельщиков праздник. Целый день просто сидеть на трибуне – скучно.

Так что мне заезды на LEGO-карах очень понравились, особенно когда все начали пихаться, толкаться, резать трассу. Да, может, такой парад пилотов занял чуть больше времени, но это просто часть работы.

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***

Вычитывал колонку под матч чемпионата мира Португалия — Испания (0:1). По-прежнему поражает Криштиану Роналду, которого можно сравнить с тем же Фернандо Алонсо: держит себя в форме, доводит тело до пределов возможностей, чтобы оставаться на уровне молодых игроков. Ну, или пилотов, если мы говорим про Формулу-1. Даже только ради подобных сюжетов стоит смотреть и Ф-1, и футбол!

На этом на сегодня всё, ждём Гран-при Бельгии! И следующих игр ЧМ.

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