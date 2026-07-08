«Стараюсь равняться на Ферстаппена». Интервью с одним из лидеров русской Ф-4

Год назад в России возродили отечественную Формулу-4. Одним из сильнейших пилотов в сезоне-2026 SMP F4 стал Тимур Шагалиев из ITECO Racing Team, занимающий третье место в личном зачёте. Молодой Тимур из Екатеринбурга, в принципе, готов ко всему новому: он уже успел поучаствовать в гонках Формулы-4 в Китае, ждёт приглашения от европейских серий GT и гонок на выносливость, но его главная мечта – попасть в Формулу-1.

В беседе с «Чемпионатом» Шагалиев рассказал о гоночном пути и поделился мнением о состоянии дел в российских формульных гонках.

Никаких существенных проблем ехать под дождём нет, а вот выше +30°С — жарковато

– Мы общаемся после этапа Формулы-4 в Казани. Тут на «Казань-Ринге» гонки проходили в очень жаркую погоду. Как это ощущалось в болиде, не было перегрева?

– Лично у меня не было, всё нормально.

– А в целом комфортнее в каких погодных условиях выступать?

– Комфортно и в тех, и в других, на самом деле. Лично я немного вспотевшим себя чувствую, когда температура +30°С и выше. Тогда становится немного жарковато, но в целом мне комфортно и так, и так.

– Насколько ты доволен гонками в Казани, где у вас 2-е, 3-е, 4-е и 14-е места?

– В целом я доволен, так как получилось найти всё-таки какой-никакой темп. Начало что-то получаться по разгону. По сравнению с тренировками удалось стабильно ехать, два раза подряд забрать подиум – для меня это уже неплохо.

Тимур Шагалиев Фото: Пресс-служба SMP F4

– Что в целом скажешь по серии и формату чемпионата?

– Чемпионат у нас очень интересный. Возрождение Формулы-4 в России – это очень классно. Круто наблюдать, что российский автоспорт начинает втягиваться и постепенно становится всё лучше и лучше.

– Ты недавно был на Формуле-4 в Китае. Насколько там другая гоночная культура?

– Есть какие-то различия, но ничего кардинального. Примерно всё то же самое. Однако было здорово поехать в другую страну, получить полезный для себя опыт.

– Все молодые мечтают попасть в Формулу-1. Если говорить объективно, в чём важно добавить, чтобы достичь такой амбициозной цели?

– Хотелось бы добавить скорости и к ней — стабильный темп. У меня это постепенно появляется, безусловно, это дело наката. Но очень хочется ехать быстрее и при этом стабильно.

Тимур Шагалиев Фото: Пресс-служба SMP F4

«Ауди» – амбициозный и интересный проект. Интересно, как команда будет развиваться

– Как ты вообще попал в SMP F4?

– После участия в картинговых соревнованиях появилась возможность выступать в Формуле-4. Это была единственная серия из России, где мне предлагали поехать. И раз такая возможность есть, почему бы и нет?

– Ты рассматриваешь для себя GT и другие гоночные серии?

– На самом деле, рассматриваю и GT, особенно европейские серии, которые уже более высокого уровня. Хотелось бы там выступить, показать себя. Мне интересны и прототипы, и открытые колёса, и GT.

– А сам что смотришь, за чем следишь?

– Постоянно слежу за GT, за WEC (чемпионат мира по гонкам на выносливость – Прим. «Чемпионата»), поглядываю за IMSA (Международная ассоциация автоспорта. – Прим. «Чемпионата»). Ну и за Формулой-1, как и все, периодически посматриваю.

– За кого болеешь в Формуле-1?

– За Макса Ферстаппена. Также в этом году очень болею за Кими Антонелли, так как он пилот молодой, едет всего второй год в серии, а уже показывает такие результаты – это очень круто. И как за команду болею за «Ауди».

– А она чем привлекает?

– Я фанат концерна VAG, так что мне очень интересно смотреть, как эта команда будет развиваться, ведь она абсолютно новая и строится с нулевой базы. Это амбициозный и интересный проект.

– Большой прирост популярности Формулы-1 и автоспорту в целом дал прошлогодний фильм с Брэдом Питтом. Смотрел ли ты его и насколько эта история вдохновляет?

– История на самом деле и правда получилась интересная. Фильм получился красочным. Многие пилоты спорят по некоторым сценам, есть куча мемов про какую-то бредятину с точки зрения спортсмена, однако сюжет очень интересный и показательный. Мне фильм очень понравился, я даже пересмотрел его потом ещё два раза.

– То есть как человек, углублённый в автоспорт, ты можешь сказать, что создатели подошли с душой?

– Фильм получился отличным. Есть несколько нереалистичных моментов, например, возраст главного героя, однако в плане сюжета и того, как он снят, всё очень круто. И смотрится на одном дыхании.

– Как давно следишь за Ферстаппенном? После его первого чемпионства?

– Нет, очень и очень давно. Ещё когда он не был в топе. Агрессивный пилот, не оставляет шансов соперникам. Даёт им выбор: либо ты раскладываешься со мной, либо я тебя обхожу. В целом стараюсь равняться на него и делать то же самое.

– Макс – дерзкий пилот. В дебютном сезоне проигнорировал командную тактику, часто действует немного на грани фола. Про тебя так же можно сказать?

– Да, я стараюсь на него равняться, стараюсь делать похожие истории. Уступать никому не хочу. Но я ещё не такой пилот, ещё только учусь. Однако стараюсь двигаться вперёд, становиться сильнее.

Gran Turismo не дотягивает по реалистичности даже до Assetto Corsa

– Что думаешь насчёт симрейсинга? Увлекаешься? Насколько это важно для тебя?

– Да, периодически катаюсь. Интересуюсь понемногу, это помогает заучить трассу перед гонкой.

– Насчёт автоспорта есть стереотип, что это очень дорогой и недоступный для масс вид спорта. Насколько симрейсинг и видеоигры могут снизить этот барьер?

– Автоспорт – очень недоступный спорт, тут всё очень дорого. Даже некоторым достаточно перспективным пилотам не удаётся попасть в классы выше из-за бюджета.

Симрейсинг – отличная вещь, там огромная конкуренция как раз за счёт того, что всё гораздо дешевле. Это очень доступная и интересная история именно для масс. Возможно, она поможет развивающимся пилотам.

– О симрейсинге также выходил фильм Gran Turismo. Такое возможно в реальности?

– Gran Turismo я смотрел, хоть и давно. Вообще это же была реальная история. Тот же пилот из фильма потом ездил на прототипах и даже участвовал в серийных гонках. Но насчёт того, происходит ли так сейчас в мире, точно сказать сложно. Это редкий случай.

– А сам вообще увлекаешься какими-нибудь массовыми видеоиграми?

– Не особо. Я больше увлекаюсь реальными машинами – всем, что ездит. Хочется чувствовать машину под собой.

Тренируюсь только периодически в iRacing или в Assetto Corsa. В Gran Turismo уже не катаюсь. Это симулятор, но он скорее с аркадным уклоном. Хотя конкуренция там тоже огромная и интересная, борьба там крутая. Однако даже до Assetto Corsa, который считается середнячком, не дотягивает по реалистичности.

– А что насчёт серии Forza?

– Знаю, что её любят, особенно в России, но Forza – это полностью аркада. Я пока не пробовал, но хочу. Просто чтобы отвлечься.

– Ты из Екатеринбурга. Продолжаешь жить там сейчас? Насколько там интересуются автоспортом?

– Да, я всё так же живу в Екатеринбурге, где и родился. Автоспортом у нас интересуются, однако массового интереса нет. Людям в целом интересно, но большинство ни о чём, кроме Формулы-1, даже и не слышало. Есть отличный картинговый трек, именно прокатный, на котором проводятся марафоны. В начале июня я как раз в таком марафоне сам участвовал.

Были ультиматумы от родителей по поводу учёбы, совмещать школу и гонки бывает трудно

– Как ты вообще зашёл в автоспорт?

– Как и все – начинал через картинг. В том же клубе, где недавно ездил картинговый марафон. Вообще, я начинал достаточно поздно, вошёл в прокат только в восемь лет, а на спортивный карт сел, когда мне уже наступало девять.

– То есть это был твой осознанный выбор, а не родителей?

– Всё верно. У нас в семье не было автоспортсменов.

– Откуда появилось желание? По телевизору увидел?

– На самом деле, я очень сильно увлекался всем, что ездит. В Екатеринбурге достаточно много автоспортсменов. Я тоже пошёл пилотом, пусть и не в дрифт, в другие серии. Всегда мечтал прокатиться даже на прокатном карте. Получаю от этого настоящий кайф: от гоночной движухи, ощущений от гонки.

Тимур Шагалиев Фото: Пресс-служба SMP F4

– Банальный вопрос, но он всегда на поверхности: не мешает ли учёба спорту и наоборот? Не было конфликтов с родителями?

– Это всё, естественно, было. И ультиматумы были… Договариваемся с ними, общаемся. Совмещать учёбу и гонки иногда бывает трудно, но пока мне это удаётся.

– Планируешь получать образование, какую-то страховочную карьеру вне спорта?

– Я бы хотел пойти на гоночного инженера, чтобы параллельно совмещать учёбу и гонки. Я готов ради этого пахать как не в себя.

– За каким-то другими видами спорта не следишь?

– Честно говоря, нет. Ни на футбол не хожу, ни на хоккей. Нет времени.

– Чем тогда ещё увлекаешься?

– Так же всем, что на колёсах, всем, что ездит. Дома катаюсь на квадроцикле, симрейсингом занимаюсь, читаю и изучаю всё, что связано с автомобилями и техникой.

– Тебе уже давали порулить обычной машиной?

– Когда мне было три года, дали порулить стареньким Toyota Land Cruiser 200. Естественно, сидел на коленках, так как не доставал до педалей. Круто было, до сих пор не могу забыть те ощущения. Очень хочется сесть за руль, но пока нет такой возможности.

– Что интереснее: ездить за рулём гоночного болида или на обычной машине?

– Для меня лично в целом ездить на чём-то – это уже кайфово.