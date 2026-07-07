Гран-при Великобритании надо было прервать после вылета Ферстаппена. Или всё-таки нет?

Почему в этот раз в Формуле-1 не решились на красные флаги перед финишем?

Когда на 47-м круге гонки на «Сильверстоуне» Макс Ферстаппен вылетел и застрял в гравии, гоночная дирекция выпустила на трассу сейфти-кар. Отпустить пилотов в борьбу хотя бы на круг уже не успели – Шарль Леклер без борьбы сохранил первое место, а Льюис Хэмилтон не получил шанса на свежих шинах атаковать Джорджа Расселла.

В прошлом при инцидентах в концовке гонки Ф-1 иногда прерывали красными флагами и затем давали рестарт с места. Не стоило ли поступить так и в прошлый уикенд? Обозреватели «Чемпионата» разошлись во мнениях.

Дмитрий Захарченко: красный флаг — в интересах спорта

Исходя из сложившейся в Формуле-1 практики, вылет Ферстаппена в концовке гонки в Великобритании на красные флаги не тянул — не слишком опасным был инцидент. Но не стоит привязываться непосредственно к уровню опасности — красный флаг — это инструмент, который позволяет остановить гонку, и в интересах спорта так и нужно было поступить в Сильверстоуне.

В момент вылета Ферстаппена у дирекции было минимум времени, чтобы эвакуировать машину, дать проехать мимо сейфти-кара круговым (что, к слову, необязательно) и дать гонке рестарт. И этого времени в итоге не хватило. Но что принципиально изменилось бы в борьбе, если бы после вылета Макса были вывешены красные флаги, пилоты выстроились бы на пит-лейне, а потом продолжили борьбу с рестартом с хода?

В момент рестарта положение было бы точно таким же, как после ухода автомобиля безопасности (если бы он успел уйти), но у пилотов было бы два или даже три круга, а не один (как было бы в Сильверстоуне, если бы дирекция успела). С точки зрения спорта — то есть выявления сильнейшего в условиях равной конкуренции — это было бы куда лучше финиша под жёлтыми флагами.

Вылет Ферстаппена и выезд сейфти-кара напрямую повлияли на расстановку пилотов на финише: Хэмилтон, совершив пит-стоп, пропустил на второе место Расселла и в отсутствие рестарта лишился шанса на контратаку. С одной стороны, «Мерседес» сам виноват, что не угадал. С другой — а почему вообще в спорте высоких достижений результат может зависеть от угадывания? Конечно, порой такие ситуации могут возникать, но, останови дирекция гонку красными флагами, в этот раз «угадайки» не было бы.

Конечно, просто так разбрасываться красными флагами тоже было бы неправильно, но кажется логичным, что если на последних пяти-семи кругах дирекция считает, что на трассе нужен автомобиль безопасности, то можно воспользоваться красными флагами. Это можно было бы внести как пункт правил, чтобы процедура была понятной и прозрачной. И, разумеется, рестарт с места после красных флагов — одно из самых неспортивных нововведений в Формуле-1 за последние годы.

Старт Гран-при Великобритании Фото: Clive Rose/Getty Images

Евгений Кустов: зачем эта забота о круговых?

Признаюсь: прежде чем расписывать свою позицию, я уже прочитал предложение Димы, к которому сложно придраться, но которое было невозможно осуществить конкретно в прошлые выходные. У гоночной дирекции не было никаких оснований для старта с хода, а рестарт с места выглядел бы в подобной ситуации слишком искусственным и несправедливым для пилотов, чья гонка складывалась успешно.

Желание по максимуму избегать финиша за машиной безопасности похвально и правильно, но не должно приводить к излишнему «рандому», снижающему шансы на победу тех, кто действительно её заслужил. Я, кстати, полностью поддерживаю рестарты с места, однако при этом красные флаги должны быть оправданны: сильная авария, очевидные повреждения барьеров и так далее.

Останавливать гонку из-за того, что одна машина зарылась в гравии, даже не доехав до стены — это что-то совсем странное, индикаровское. Возможно, я старовер, но красный флаг из-за вылета машины без аварии — дичь.

Так что для меня финиш Гран-при Великобритании было не спасти, если мы говорим про текущие правила и здравый смысл. А на будущее можно внести пару предложений. Например, зачем мы выпускаем круговых и потом ещё ждем, пока они догонят пелотон? Предлагаю, если речь о последних условно пяти-семи кругах, всех круговых, наоборот, «отодвигать» назад, пропуская тех, кто в круге с лидером, и сразу давать рестарт. Ну или вообще не тратить время на какие-либо манёвры — кто за кем оказался позади Майландера, тот так и поехал. Такой подход, к слову, позволил бы избежать скандала и на том самом Гран-при Абу-Даби.